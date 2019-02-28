«Российское разгильдяйство и мёртвая «скамейка». Почему проигрывает СКА

Но Илья Воробьёв снова уверен, что следующий матч со «Спартаком» сложится для его команды иначе.

«Спартаку» было мало выиграть у СКА первый матч серии плей-офф КХЛ. Он взяли обе игры на чужой земле, и сделал это в потрясающей манере. Проигрывая 0:2 после двух периодов, в заключительной трети красно-белые сравняли счёт, а за пять секунд до конца забили победный гол. После игры настроения в станах соперников были, конечно, совершенно разными.

«Сейчас две игры дома – надо брать первую»

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш вернулся в состав после травмы и был крайне полезен на площадке, хотя и признался, что вначале ему пришлось непросто.

— Как самочувствие, две недели не играли?

— Первые два периода были потяжелее, потом уже вкатился. И когда эмоции другие, уже забываешь, что устал.

— СКА перебросал вас 17-2 во втором периоде, забил два гола. О чёс в раздевалке говорили после этого?

— Мы знали, что сегодня будет намного тяжелее, чем в первой игре. Второй период показал, что мы много удалялись, и соперник в большинстве стал агрессивнее бросать, поэтому такая разница по броскам. Как заканчивалось большинство, они опять овладевали шайбой и заходили в зону. Ребята после меньшинства не могли смениться, СКА накладывал смены, и вся сила была у них. В раздевалке сказали, что хоккей – игра интересная, и один гол всегда может изменить исход матча. Так и случилось.

— Дима Калинин, который начал камбэк, настоящий капитан?

— Он молодец, выстоял смену в своей зоне, потом ещё вовремя подключился. Это многое значит для нас.

— Когда ведёшь 2-0 в серии со СКА, наверное, крылья вырастают?

— Почему, наоборот, мы знаем, что каждая игра будет тяжелее. Они приличная команда и доказывали это уже много лет. Мы будем стараться играть в свой хоккей, а они должны что-то менять. Сейчас две игры дома, надо брать там первую игру. Настраиваемся на следующую игру.

— Наверное, особенно приятно забить победный гол за пять секунд до конца?

— Это сегодня бонус был.

— Бонус?

— За то, что показали характер, сравняли счёт. Хоккейный бог нам сделал в конце подарок.

СКА трясёт, враги потирают руки! В КХЛ близится сенсация десятилетия «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.

«В третьем периоде у нас была мёртвая скамейка»

После второго поражения подряд из игроков СКА к журналистам вышел только Антон Белов, который жёстко раскритиковал свою команду за игру в третьем периоде.

— Уже переключились на овертайм, из-за этого получился обрез, и поплатились? Уже накатывали на овертайм?

— Не только конец, на третий период вообще другая команда вышла. Наверное, это наше российское разгильдяйство. Возможно, уже всё, решили докатывать (до овертайма), не знаю даже. Сейчас долго сидели в раздевалке, искали, но единственная разница между нами и другой командой в том, что у них в третьем периоде была самоотдача. Они ловят всё на себя, бьются, втыкаются. У нас этого, к сожалению, не было, и нас за это закономерно наказали.

— Есть понимание, как исправить ситуацию?

— Играть так, как первые два периода.

— Может быть, избыточное желание выливалось в удаления. Из-за удалений сам себя ограничиваешь, чтобы лишний раз не воткнуться, и какой-то замкнутый круг.

— Это плей-офф, другая игра. Нужно гораздо умнее играть, не обрезаться, не терять. Опять же, удаления… Надо быть повнимательнее, удаления исключить. Удаляться в зоне атаки вообще нельзя, это закон хоккея. Понятно, бывают оправданные и не оправданные удаления, но дело не только в них. В третьем периоде у нас была мёртвая скамейка, не поддерживали друг друга и к концу нас закономерно наказали.

— Илья Воробьёв говорил после первого матча, что будет другая игра. В чём был лейтмотив игры сегодня?

— В первых двух периодах на льду были две разные по классу команды. В третьем – чёрт, я не знаю, как это назвать. Ситуация сложная, но мы будем исправляться. Серия до четырёх побед.

Теперь «Спартак» выиграет серию у СКА?

«Ждите другого хоккея в третьем матче серии»

Главный тренер СКА Илья Воробьёв был мрачен. Вряд ли он ожидал, что его команда безвольно сыграет концовку и упустит верную победу.

— Серия до четырёх побед, готовимся к следующей игре.

— Антон Белов заметил, что в третьем периоде скамейка была мёртвой. Вы это заметили?

— Это наши внутренние проблемы.

— Белов назвал третий период российским разгильдяйством.

— Спросите у него об этом.

— Вы обещали другой хоккей во втором матче. В третьем будет ещё другой хоккей?

— Хоккей был другим, два периода.

— В третьем матче ждать другой?

— Ждите.

«Второй период провалили, нам полностью повязали руки»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов отметил игру Юлиуса Гудачека, который оставил красно-белых в игре в начале встречи, а также хорошую реализацию моментов.

— Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Как и было сказано перед серией, игра длится 60 минут. Во втором периоде нам полностью повязали руки, у нас было два броска за период, мало что сделали. Юлиус в первых несколько смен нас выручил. Дотерпели до конца, практически все возможности и голевые моменты мы использовали, за исключением момента, когда Карсумс убежал в меньшинстве. Интересная игра, серия продолжается.

СКА — «Спартак»: видео победного гола Карсумса за пять секунд до сирены

— Какое было задание на первый период?

— Прекрасно понимали, что СКА выйдет играть активно, будет заводить шайбу к нам в зону, будет много бросков и борьбы под воротами. Были моменты, они могли открыть счёт в первом периоде. Выстояли, потом игра выровнялась.

— Играть так же активно со старта, как вы играли в третьем периоде, это нецелесообразно, или не получается?

— Нам не дали возможности играть в атаке с первого периода, СКА пошёл активно, нам надо было сдерживать их натиск. Второй период провалили, играли в меньшинстве, пропустили за секунду до выхода пятого игрока на поле. Ребята не опустили руки и играли все 60 минут.