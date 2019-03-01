«Что он там раньше делал, в России?» Панарин — третий после Гретцки и Штястны!

И всё-таки хорошо, что его не обменяли. Нынешний «Коламбус» представляет собой крайне интересный эксперимент, который имеет примерно равные шансы и на успех, и на то, чтобы стать сенсацией. Домашний матч «мундиров» с «Филадельфией» был крайне важен с турнирной точки зрения: после обидного проигрыша «Питтсбургу» «Коламбус» выбыл из зоны плей-офф, а «лётчики» считаются одним из основных конкурентов в борьбе за нижнюю часть кубковой восьмёрки. «Мы весь сезон играли очень нестабильно на своей площадке. Если мы быстро не исправим это, у нас нет шансов», — сказал строгий Джон Торторелла перед матчем.

До матча «лётчики» отставали от «Коламбуса» на 6 очков, но в последние полтора месяца «Филадельфия» была одной из самых «горячих» команд лиги. Начиная с 14 января хоккеисты «Флайерз» выдали прекрасный результат 14 — 3 — 1 и присовокупили к нему две отменные серии: 8 побед подряд и 10 матчей кряду с хотя бы одним набранным очком. «После трейдов в дедлайн наш состав стал более техничным и умелым. Но нельзя забывать, как мы должны играть. Нельзя заигрываться и пренебрегать обязанностями по отбору шайбы», — продолжал напутствовать Тортс.

Особенный интерес в матче с «Флайерз» представляла игра Сергея Бобровского, которому предстояло сразиться со своим бывшим клубом, который проявлял интерес к голкиперу за месяц-полтора до дедлайна. В нынешнем сезоне Бобровский с «лётчиками» играл не очень удачно: хотя и одержал 3 победы, но отражал только 90,8% бросков, пропуская 3 гола за матч.

На этот раз Бобровский тоже пропустил довольно рано. Уже на четвёртой минуте один из лидеров «Флайерз» Якуб Ворачек пробил россиянина, реализовав удаление капитана хозяев Ника Фолиньо. «Коламбус» ответил на это голом Оливера Бьоркстранда, но под конец периода снова пропустил. Можно только предполагать, какие громы и молнии метал Торторелла в своих подопечных в первом перерыве.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

А затем наступило время Артемия Панарина. Хлебушек забил очень важный гол, сравняв счёт в середине второй двадцатиминутки и не позволив «Филадельфии» уйти в отрыв. Это был 25-й гол Панарина в нынешнем сезоне — в каждом из своих четырёх регулярных чемпионатах в НХЛ он неизменно достигал этой отметки. Более того, эта шайба стала его 70-м результативным очком в сезоне.



Панарин стал лишь третьим незадрафтованным хоккеистом в вековой истории НХЛ, кто смог 4 первых сезона подряд набрать 70 и более очков. Тех двух, кто добивался этого раньше, представлять не нужно — это Уэйн Гретцки (13 сезонов) и Петер Штястны (10).

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Когда же дело дошло до овертайма, то парень из Коркино организовал победный гол, выдав великолепный пас на защитника Сета Джонса. «Знаете, после матча я смотрю на Панарина и вижу, что он вообще не устал. Даже пота не видно. Наверное, он что-то там делал в России, чего мы не знаем, прежде чем приехал сюда», — сказал Джонс после матча.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Действительно, Панарин — лучший игрок, когда играет усталым. Это первое, что я сказал своим помощникам, когда мы шли со скамейки после матча. Лучше Панарина усталым никто не играет!», — восхитился после игры Торторелла.

«Коламбус» — «Филадельфия»:



— 7 из 9 последних матчей между этими соперниками на арене «Блю Джекетс» завершались в овертайме.

— «Коламбус» выиграл 7 из них.

— Последняя смена Панарина в овертайме — 1 минута и 24 секунды.

— У Панарина 4 гола в овертайме в нынешнем сезоне, у Сета Джонса — 3.