«Спартак» может выбить СКА из плей-офф КХЛ. Что это за команда

Кто-то называет её фарм-клубом СКА, но тут есть люди, которые очень не любят питерский клуб. В том числе любимец Знарка.

Всё-таки плей-офф – время чудес. Время испытаний и новых вызовов. Время проявления характера и сумасшедшей веры в себя. Да, даже в КХЛ. Если пару лет в нашей лиге кубковые матчи проходили предсказуемо, это не значит, что так будет всегда. И у нас найдётся место парочке сказочных сюжетов, а великаны хоккейного российского мира рано или поздно будут свергнуты.



«Спартак» провалил концовку регулярного чемпионата и вместо ожидаемой рубки с «Локомотивом» попал на растерзание к СКА. В таком ключе ситуация преподносилась до старта серии, в красно-белых не верил никто. Слишком уж мы привыкли к формальности первого раунда для СКА, к безропотному сопернику питерцев, почитающему за счастье побороться хотя бы в одном матче с грозным фаворитом, но всё равно героически уступить.

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Но тут уж так для «армейцев» сложились звёзды, что в этот раз они вышли не на «Витязь» или «Северсталь», а попали на команду, у которой есть веские причины показывать свой лучший хоккей именно против СКА. «Спартак» — это не верный вассал питерцев, как тот же «Витязь», это команда со своей богатой историей, огромной массой болельщиков (пусть в большинстве и футбольных, не важно), и красно-белых, уверен, откровенно бесит, когда их пытаются называть фарм-клубом СКА. Лучший способ доказать независимость – свергнуть «оккупанта», вот «Спартак» и сражается в этой серии не только за результат, но и за честь.

Фото: photo.khl.ru

Списаны из базового клуба сборной

В составе «Спартака» ведь немало хоккеистов, у которых к СКА есть личные счёты. Тех, кто поиграл в питерском клубе, но по разным причинам перестал подходить для базового клуба сборной и оказался списан в команду попроще. Например, опытнейший защитник Дмитрий Калинин, который три года назад стал слишком возрастным и медлительным для СКА, сейчас является капитаном «Спартака», и именно его шайба положила начало сумасшедшему камбэку красно-белых во второй игре серии.

А история Ярослава Дыбленко? СКА вернул этого защитника из-за океана, дал четырёхлетний контракт, подразумевавший большие перспективы Ярослава в питерском клубе и сборной России, но за несколько недель до начала чемпионата всё переиграл. Дыбленко обменяли в «Спартак», намекнув, что шансов выиграть конкуренцию у других защитников СКА, у него нет никаких. Сейчас в двух матчах плей-офф в Санкт-Петербурге у Дыбленко показатель полезности «+2», он не пропустил ни одной шайбы. Зато как сыграл, например, в эпизоде с победным голом Карсумса на своём пятачке Патрик Херсли, все видели. Но летом из СКА списан был именно Дыбленко.

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Интересно, что права на Дыбленко СКА в своё время получил как раз у «Спартака», пожертвовав с барского плеча красно-белым форварда Александра Хохлачёва. Талантливый нападающий после возвращения из-за океана провёл год в Санкт-Петербурге на птичьих правах и вряд ли сполна ощутил радость победы в Кубке Гагарина. В «Спартаке» Хохлачёв получил место в первом звене, и оказалось, что он может набирать по 50 очков за сезон. Уже второй год Александр доказывает своей игрой, что ему совершенно зря не дали нормального шанса в СКА, и в этом плей-офф настрой у него особенный.

Фото: photo.khl.ru

В СКА в своё время также не задержались Александр Осипов и Андрей Кутейкин. Все эти хоккеисты, не подошедшие по различным критериям питерскому суперклубу, сейчас оказались в «Спартаке», что и дало повод называть красно-белых фарм-клубом СКА. Но ведь в фарм-клуб обычно спускают тех, кто недостоин основного состава, проигрывает конкуренцию. А, например, те же Дыбленко и Калинин пока выглядят лучше всей питерской обороны, а у Хохлачёва по итогам двух матчей больше очков, чем у Никиты Гусева, Наиля Якупова и Николая Прохоркина вместе взятых. Что-то здесь не сходится, а обидные ярлыки только добавляют спартаковцам спортивной злости.

СКА топит любимец Знарка

Комплектование «Спартака» в межсезонье вызывало у болельщиков красно-белых сдержанный оптимизм, но немного смущала одна деталь. Клуб подписывал игроков со звучными фамилиями, доказавших уже своё мастерство в других командах КХЛ, вот только лучшие времена их остались позади. Судите сами. Каспарс Даугавиньш снижал свою результативность с каждым новым сезоном после возвращения из Северной Америки, в «Торпедо» снискал славу индивидуалиста и игрока-невидимки в плей-офф, и в Нижнем Новгороде с ним расставались без сожаления. Мартиньш Карсумс был незаметен в прошлом сезоне в московском «Динамо», и с 33-летним хоккеистом, который показывал свой лучший хоккей в Риге на заре КХЛ, бело-голубые и не думали продлевать соглашение. Умный, но иногда слишком ленивый Илья Зубов так и не стал топовым центрфорвардом, и, несмотря на неплохую результативность, за него в своё время не стали бороться ни в «Авангарде», ни в «Салавате Юлаеве». Взрывной Энвер Лисин порой ничего не мог предложить, кроме скорости, а в начале нынешнего чемпионата провалился в «Сибири». Серьёзно сдал в последние два сезона в московском «Динамо» защитник Дмитрий Вишневский, а, например, Максим Гончаров и Михаил Григорьев в последние годы меняли команды как перчатки.

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Не иначе армия гастролёров и сбитых лётчиков, хоть и с довольно громкими по меркам КХЛ именами – так можно было охарактеризовать состав «Спартака» в этом сезоне. Но согласитесь, развешивая ярлыки, мы часто забываем, что хоккеисты – живые люди, им свойственно меняться, а также стремиться реализовать амбиции. И в этом плей-офф красно-белые заставили посмотреть на себя по-другому. Мы увидели не уставших от всего людей, а заряженную банду, которой есть что сказать именно питерскому СКА.



Взять того же Карсумса. Мартиньш немало поиграл в своё время под руководством Олега Знарка, которого с Санкт-Петербургом связывают непростые отношения, и вот что он говорил о совместной работе с тренером:



«Знарок есть Знарок… Какой он, знают все! Он меня многому научил, той же настойчивости, неуступчивости, которой в своё время славился сам. Знарок довольно много дал мне как игроку. Что бы хотелось у Олега позаимствовать? Опять же упёртость. С юниорских времён он меня заставлял во всем идти до конца, что бы ни происходило на льду».

Фото: photo.khl.ru

Сам Олег Валерьевич тоже выделял Карсумса среди своих подопечных в период работы в сборной Латвии. Помните нашумевший хит Александра Овечкина на Яромире Ягре во время Олимпиады-2010? Знарок тогда сказал, что поступок Ови из игроков сборной Латвии как раз мог бы повторить Карсумс:



«У нас такие игроки есть, конечно. Тот же Карсумс. Не свернёт ли он в последний момент? Если такой случай представится, думаю, что нет. Этот не отвернётся».

Сейчас у Карсумса две шайбы в двух матчах против команды, которая рассталась с Олегом Знарком не слишком красиво. Может быть, Мартиньш сейчас играет ещё и за тренера, который оказал на его карьеру большое влияние? Во всяком случае, умение идти до конца Карсумс не растерял, и победный гол во второй встрече за пять секунд до конца основного времени тому подтверждением.

Банда Жамнова

«Спартак» — это не фарм-клуб СКА и не отряд сбитых лётчиков. Плей-офф показывает, что такой взгляд на красно-белых – слишком примитивный и однобокий. После двух побед в Санкт-Петербурге «Спартак» заслуживает иных эпитетов и определений. Это команда опытных игроков, которым есть что доказывать (особенно СКА) и которые своё последнее слово в хоккее ещё не сказали. Кроме того, «Спартак» не полностью состоит из 30-летних мужиков, есть ведь у клуба и собственные воспитанники, играющие сейчас против СКА. Это и Всеволод Сорокин, и Евгений Кулик, Антон Злобин, тот же Хохлачёв. Есть целая поросль молодёжи из других московских и подмосковных школ: Михаил Котляревский, Глеб Шашков, Илья Талалуев.

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«Спартак» — это весьма разносторонняя команда, которую собирали не для того, чтобы безропотно проиграть в первом же раунде плей-офф. А у руля её стоит Алексей Жамнов, которому также есть что доказывать СКА. В «Спартаке» Жамнов царь и бог — он совмещает должности первого вице-президента, генерального менеджера и исполняющего обязанности главного тренера клуба. В сборной России Алексей Юрьевич просто старший тренер, и, разумеется, ему хочется обыграть наставника национальной команды, а заодно и базовый клуб сборной. Здесь нет никаких подковёрных интриг, исключительно спортивный интерес.



Фото: fhr.ru

Так что СКА не на того нарвался. В «Спартаке» полно людей, которым очень важно обыграть именно питерский клуб, и разгильдяйство здесь не прокатит. Чем быстрее СКА поймёт, что в этот раз уже в первом раунде всё очень серьёзно, тем для питерцев будет лучше. Иначе нас ждёт самая громкая сенсация в плей-офф КХЛ за последние 10 лет.