«Ак Барсу» пора в отпуск. Так слабо в плей-офф Казань никогда не играла

Скандал вокруг Гарипова

«Ак Барс» «горит» в серии с «Авангардом» со счётом 0-2, пропустив 12 шайб за две встречи, а тут ещё и скандал вокруг казанского клуба разгорелся приличный. Генеральный менеджер «барсов» Рафик Якубов, судя по публикациям в прессе, выступил с критикой и обвинениями в адрес голкипера Эмиля Гарипова, который подвёл казанцев своей незалеченной травмой и не смог сыграть в плей-офф. Вратарский вопрос в «Ак Барсе» сейчас стоит остро, Подъяпольский и Шарыченков со своими обязанностями не справляются.

«Ак Барс» подвёл травмированный вратарь. В Казани быстро нашли виноватого В казанском клубе нашли крайнего. Но Гарипов и сам виноват.

Однако к чести казанской пресс-службы стоит отметить, что скандал, полыхнувший, словно огненное пламя, быстро потушили. Как оказалось, Якубов и корреспондент неправильно поняли друг друга, в результате чего в прессе вышла не совсем корректная информация. Честно говоря, подобные публикации сразу вызывают подозрения. Чтобы в разгар плей-офф генеральный менеджер действующего чемпиона выступал с подобными заявлениями? Такое может произойти разве что на эмоциях, да и то у неопытных руководителей, к числу которых Рафика Якубова точно не отнесёшь.

Казань снова подвели удаления

В третьей игре место в воротах «барсов» занял Владислав Подъяпольский, пропустивший вторую игру. Вне заявки не встречу оказался капитан Александр Свитов, его место занял Андрей Попов.

«Авангард», как и ожидалось, состав не поменял (победный состав не меняют), хотя Боб Хартли обещал, что нападающий Кирилл Петров выйдет на лёд в третьей игре. Видимо, хитрый канадец снова слукавил.

Уже в первом периоде агрессивно начал вести себя защитник Андрей Педан, поваливший на лёд Семёнова. Правда, Кирилл тоже схлопотал две минуты, так как слегка ударил клюшкой обидчика. Педану же надо задуматься, по двум первым играм к нему были вопросы.

Следом Ткачёв зачем-то толкнул на борт Медведева, заработав совершенно необоснованный штраф. Казани повезло, что омичам не удалось реализовать лишнего.

Отличились же в итоге хозяева. Цели достиг кистевой бросок Роба Клинкхаммера, который поразил ворота Бобкова. Впервые в этой серии казанская команда повела в счёте. Для Роба, как и для ассистировавшего ему Попова, результативный балл стал первым в нынешнем плей-офф.

Но уйти на перерыв, ведя в счёте, «Ак Барсу» не удалось. Последовало удаление Абросимова, мощный бросок Емелина и добивание Зернова с неудобной руки – 1:1 на табло.

Зернов поймал кураж

Во втором периоде после ошибки Зарипова (бывает и такое), вышедшего на лёд с капитанской нашивкой, едва не отличился Семёнов. Только чудо спасло хозяев от второй пропущенной шайбы. Мог оформить дубль Клинкхаммер, но форварду «Ак Барса» немного не повезло.

Шанс выйти вперёд «барсам» дал Фисенко, неудачно сыгравший против Маркова. Ландер с пятака бросал, казалось, наверняка, но попал в руку Бондареву. От защитника «Авангарда» шайба отскочила в Бобкова. Вратарь гостей её с трудом, но зафиксировал.

Наказание за нереализованное большинство последовало моментально. «Ястребы» поймали соперника на смене. Бек сделал передачу на ход Зернову, тот ворвался в зону и из круга вбрасывания вогнал шайбу в верхний угол ворот. Денис оформил дубль – молодой нападающий явно поймал кураж.

2:1 в пользу «Авангарда» — при таком счёте команды отправились на второй перерыв. Конечно, подобное развитие событий не могло не напрягать ни тренерский штаб хозяев, ни болельщиков «Ак Барса». Да, команда играла лучше, чем в Балашихе, но результат всё равно отрицательный.

«Авангард» перебегал соперника

В третьей двадцатиминутке «Ак Барс» бросился отыгрываться. Очень старался Азеведу, но шайба после его броска не попала в пустой угол. Такое ощущение, что все голы Джастина пришлись на прошлогодний плей-офф. Теперь же фарт закончился.

Зато везло «Авангарду». Омичи забивали даже в меньшинстве. Семёнов издевательски добил шайбу после роскошного контрвыпада. Главные арбитры посмотрели повтор на предмет помехи вратарю, но никакой помехи там не было. На этот раз ошибся не Педан, а Постма, да и Марков охранял кукурузу у собственных ворот. Защитники казанцев будто находились не в своей тарелке. Сразу и не вспомнишь, когда Казань так слабо играла в плей-офф. Похоже, что никогда.

В свою очередь «Авангард» показывал великолепный командный хоккей, демонстрируя полное взаимопонимание на льду. Кроме того, игроки омского клуба не поддавались на многочисленные провокации. Видимо, это личное указание Боба Хартли.

Добить «Ак Барс» решил Кошелев, оказавшийся в гордом одиночестве перед воротами Подъяпольского. Семён развернулся и бросил с кистей – голкипер от бессилия упал на колени. 16 шайб за три игры пропустили хоккеисты Билялетдинова. Просто поразительно.

Нервы не выдерживали даже у Зарипова, откровенно ударившего Бондарева клюшкой по руке. Но судьи посчитали, что удалять надо не только Даниса, но и защитника омичей, картинно упавшего.

«Ак Барс» ни разу в истории КХЛ не выигрывал менее двух матчей в одном плей-офф. Если не произойдёт ничего сверхъестественного, то эта приятная для казанцев традиция в скором времени нарушится.