«Они могут сесть в инвалидную коляску». Хартли боится за игроков «Авангарда»

Всё дело в «дешёвых ударах» «Ак Барса». В других сериях тоже весело.

Третьи матчи первого раунда плей-офф КХЛ прошли в двух сериях на Западе и в двух – на Востоке. Как они сложились – в нашем обзоре дня.

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 5:1

Счёт в серии – 2-1 (1:2 ОТ, 4:1, 5:1)

Василий Кошечкин поплыл. Он не отразил ни одного броска и пропустил три шайбы за 65 секунд на старте первого периода, причём броски нельзя назвать сложными. Голы Умарка, Хартикайнена и Кадейкина отправили опытного голкипера отдыхать, а вышедший ему на смену Артём Загидуллин не смог придать «Магнитке» уверенности и пропустил ещё дважды после пяти бросков. «Металлург» же лишил Метсолу «сухаря», но сделал это при нарушении численного состава. Впрочем, на результат это шайба уже не влияла.

Матч омрачился кадровыми потерями. Ещё в предыдущей игре травму получил Антон Бурдасов, а сегодня у «Салавата» выбыл Павел Коледов, у которого что-то с рукой. Сергея Мозякина в этой серии практически не видно, но для «Металлурга» его потеря может вообще высосать все жизненные силы. В концовке первого периода он разбил лицо, упав на клюшку Солодухина.

«Салават» полностью лишил «Магнитку» всех козырей и взял контроль над серией. Для уральцев этот плей-офф может завершиться уже через два матча.

«Салават» уничтожил «Магнитку» за период. После 0:5 Мозякин пошёл отдыхать Лидер «сталеваров» присоединился к Кошечкину, который пропустил три гола после трёх бросков.

«Ак Барс» — «Авангард» — 1:4

Счёт в серии – 0-3 (0:6, 3:6, 1:4)

«Ак Барс» побежал, чего не было в матчах в Балашихе, забил первым, давил, но результат остался прежним. Владислав Подъяпольский сыграл лучше, чем в прошлых встречах, но против Омска этого недостаточно. «Авангард» наказывал за малейшую ошибку и превосходил соперника во всём и не обратил внимания на то, что пропустил первым. Шикарный матч выдал Денис Зернов, который сделал дубль.

Третий гол казанцы пропустили в меньшинстве, и после него из команды будто выпустили воздух. Шайба вышла издевательской – Михеев убежал один на одного, Подъяпольский спас, но не зафиксировал снаряд. Марков и Ландер пытались помешать игрокам «Авангарда», но те с третьего раза добили шайбу в ворота. «Ак Барс» был в шоке и пропустил ещё. Лукоянов замахивался клюшкой на скамейку гостей, казанцы играли жёстко и грубо, пытаясь в сердцах хотя бы оставить на соперниках побольше синяков. Ну какая тут защита титула, «Ак Барс» банально не понимает, что делать.

После игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что не хочет, чтобы из-за дешёвых ударов соперника его игроки оказались в инвалидной коляске.

«Ак Барсу» пора в отпуск. Так слабо в плей-офф Казань никогда не играла Боб Хартли вчистую переигрывает Зинэтулу Билялетдинова.

«Сочи» — «Локомотив» — 3:2 ОТ

Счёт в серии – 1-2 (3:4 ОТ, 0:3, 3:2 ОТ)

Серия переехала в Сочи, и поддержка родных трибун придала южанам сил, однако победа далась им ой как нелегко. После второго поражения они оказались в трудной ситуации – мало того, что 0-2, так ещё и ЭрикО'Делл был дисквалифицирован на одну игру. Тренерский штаб «Сочи» вновь пошёл на перестановки в составе – Шикин занял место в воротах с первых минут, в состав вернулся Андрей Алтыбармакян, который стал героем встречи.

«Локомотив» сразу задал высокий темп, в итоге был вознаграждён голом. Но «Сочи» наказал гостей за первое же удаление, но вскоре вновь пропустил. Капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль слабо провёл регулярный чемпионат, но в плей-офф пока показывает себя настоящим лидером и забивает в каждом матче.

Алтыбармакян сначала сравнял счёт в третьем периоде, а в самом начале овертайма принёс «Сочи» победу. «Локомотив» вышел на дополнительный период неготовым и поплатился. «Сочи» выиграл первый домашний матч плей-офф в своей истории и вернул интригу в серию.

«Динамо» Москва – «Йокерит»

Счёт в серии – 2-1 (4:2, 3:2, 2:3 ОТ)

На протяжении большей части матча игра проходила по финскому сценарию. «Йокерит» больше атаковал, «Динамо» искало шанс в контратаках. В третьем периоде финны свели игру к набросам на пятак и попыткам подправления, что и дало свой результат. Так были забиты два ключевых гола. У «Динамо» провалило игру ударное звено – Шипачёв, Кагарлицкий и Индрашис. У них нет мощной поддержки от других троек, и когда лидеры молчат, бело-голубым приходится тяжело. «Шуты» прервали серию поражений в матчах с «Динамо», которая длилась с 2016 года, и доказали, что их пора рано списывать со счетов.