Великих в НХЛ много, но ни у кого из них не было такой способности забивать и создавать моменты. У россиянина 10 сезонов с 45+ голами.

Рекорд Овечкина будет вечным в НХЛ? Что об этом говорят в Америке

Александр Овечкин забил свой 45-й гол в сезоне. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» капитан «Вашингтона» удачно попал по шайбе с лёта, и та залетела за спину голкипера «островитян» Томаса Грайсса.

В итоге эта шайба оказалась решающей. «Вашингтон» добился победы со счётом 3:1 и упрочил свои позиции в Восточной конференции. «Кэпиталз» догнали «Айлендерс» по очкам и располагаются на пятом месте, опережая «Коламбус» (8) и «Питтсбург» (9) на шесть очков.

Победная шайба в матче с «Айлендерс» стала для капитана «Вашингтона» 106-й в карьере. По этому показателю россиянин сравнялся с Патриком Марло из «Торонто Мэйпл Лифс». Лидером является Яромир Ягр (135).

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Но главное достижение, покорившееся Овечкину в этот день – рекорд НХЛ всех времён по количество сезоном с 45+ голами. На счету россиянина 10 таких сезонов в лиге. Больше, чем у великих Уэйна Гретцки и Майка Босси, которые добирались до этой отметки в девяти сезонах.По восемь таких сезонов – у Марио Лемье и Марселя Дионна. И пока не видно человека, способного подобраться к этим достижениям. Возможно, этот рекорд Овечкина будет вечным в НХЛ.

«Рекорд по сезонам с 45 голами? Не знал, мне об этом сказали ребята. Да, это особенное событие. Можно увидеть, что все хоккеисты «Вашингтона» играют усердно, потому что в это время сезона каждый должен делать шаг вперёд и играть так же, как в прошлом году. У нас есть опыт, который нам помогает, мы растём как команда», — сказал после игры Овечкин.

Великий рекорд Овечкина. Русский снайпер первый в истории — он снова забил 45 Исторический гол получился необычным.

Можно не сомневаться, что до конца регулярного чемпионата Овечкин преодолеет рубеж в 50 голов. «Вашингтону» осталось провести 17 игр, а у его капитана уже 45 шайб. За карьеру в НХЛ у Овечкина было семь сезонов с 50+ голами, а его личный снайперский рекорд равняется 65 результативным броскам (сезон-2007/08).

«Овечкин продолжает удивлять наших игроков и тренеров. Как я уже много раз говорил, нам повезло иметь такого хоккеиста в команде. Он талант поколения в НХЛ. Лиге повезло, что такой игрок покоряет её рекорды.

Все ищут именно таких, особенных людей, потрясающих талантом. Забрасывать по 45 шайб в 10 сезонах — это просто невероятно», — главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден не скупился на похвалу своего лидера.

«Никогда не видел такой способности забивать и создавать моменты. В лиге есть великие игроки, но ни одного такого же чистого снайпера. Он ведёт команду за собой и является по-настоящему особенным игроком», — отметил многолетний партнёр Овечкина по «Вашингтону» Ти-ДжейОши.

Что касается снайперской гонки нынешнего сезона, то Овечкин по-прежнему лидирует в ней с хорошим отрывом. Он опережает на пять голов Патрика Кейна (40) и на шесть Леона Драйзайтля (39).