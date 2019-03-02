Почему Хартли прав. «Ак Барс» психовал и мог поломать игроков «Авангарда»

Действующий обладатель кубка Гагарина «Ак Барс» вчистую проигрывает серию «Авангарду». Казанцы очень слабо играют в защите, уступают в движении и единоборствах, у них хромает вратарская линия. Но есть кое-что, в чём подопечные Зинэтулы Билялетдинова полностью превосходят омскую команду. Это грязная, местами откровенно подлая игра. Пока это всё, что «Ак Барс» может предложить сопернику, и в этом аспекте казанцы не встречают никакой конкуренции. «Ястребы» просто не ввязываются в потасовки, не поддаются на провокации и изо всех сил стараются, чтобы это противостояние запомнилось именно с хоккейной стороны. Но пройти мимо казанского бессилия, выраженного в грубой и даже истеричной манере, никак не получается.

«Ак Барсу» пора в отпуск. Так слабо в плей-офф Казань никогда не играла Боб Хартли вчистую переигрывает Зинэтулу Билялетдинова.

Боб Хартли не мог не отметить на пресс-конференции после третьего матча грязные действия хоккеистов соперника. Билялетдинов отверг все обвинения в умышленной грубости «Ак Барса», заявив, что канадский тренер «Авангарда» чересчур эмоционален. ЗинэтулаХайдярович, вне всяких сомнений, глубокоуважаемый специалист, но не стоит держать всех вокруг за дураков. В этом случае Билялетдинову лучше было бы просто отказаться от комментариев, но никак не браться отрицать очевидное.

Жёсткая, силовая игра. Казанская версия

В первом периоде, когда ещё ничего не предвещало третьего поражения «Ак Барса» в серии, казанцы ещё старались укладываться в рамки правил. Они играли жёстко, на грани фола, но это вполне допустимо. Более того, именно за это мы и любим хоккей. Но даже тут эмоции (или ощущение безнаказанности?) уже перехлёстывали хозяев площадки. Вот Владимир Ткачёв вместо того, чтобы поставить корпус Евгению Медведеву в борьбе за шайбу, зачем-то умышленно толкает капитана «Авангарда» на борт. Возможно, тот факт, что Медведев не успел сгруппироваться – это его проблемы, но чем объяснить жестокость Ткачёва? Владимир поехал отдыхать всего на две минуты, хотя заслужил изгнания до конца матча. Медведев же встречу закончить не смог.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В том же первом периоде, ещё при счёте 0:0 «отличился» Андрей Педан. Защитник «Ак Барса» столкнулся с форвардом омичей Кириллом Семёновым, и если первый удар казанца ещё можно принять за чистый силовой приём, то последующие действия Педана – откровенная и наглая грязь. Удар двумя руками по голове пытающемуся подняться со льда Семёнову – просто нет слов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Самое смешное, что в результате этого эпизода и Педан, и Семёнов получили одинаковые штрафы за грубость, но к судейской теме мы ещё вернёмся.

Как оказалось, действия «Ак Барса» в первом периоде были ещё цветочками. Ягодки начались, когда казанцы стали упускать контроль над игрой, то есть с конца второго периода. Подопечные Билялетдинова, злые на всё вокруг, устроили настоящую охоту на игроков «Авангарда», врезаясь в каждого хоккеиста в белой форме. Жёсткий хоккей, силовая борьба, скажете вы? Возможно, вот, например, Андрей Педан считает также.

Но втыкаться в игроков соперников, если что, тоже нужно уметь по правилам. Игроки «Ак Барса» же банально не успевали прессануть соперника с шайбой, прилетая в него гораздо позже положенного времени, либо брали сумасшедший разбег. Больше половины всей «жёсткой игры в пределах правил» у казанцев составили поздние силовые приёмы и неправильные атаки соперника, что является нарушением и карается минимум двухминутным штрафом. Но, как вы догадались, ни одного удаления с такой формулировкой «Ак Барсу» за весь матч выписано не было.

Идём дальше. Как вам такие действия защитников «Ак Барса» на своём пятачке при игре в меньшинстве?

Снова здесь на первых ролях Педан, сначала ударивший Виктора Стольберга по клюшке сверху, а затем толкнувший шведа в спину. Но посмотрите на Романа Абросимова! Тот наотмашь рубит по рукам Дениса Зернова (это чревато переломом), а затем толкает уже вышедшего из эпизода нападающего в плечо. Защитники казанцев даже не пытались в этом моменте разглядеть, где там находится шайба, а просто месили игроков «Авангарда», не стесняясь в средствах. И на всё это великолепие из удобнейшей позиции смотрел один из главных арбитров встречи, но ему ничего не показалось подозрительным. Казанское судейство во всей красе!

Действиями Абросимова уже в третьем периоде впечатлился ДанисЗарипов. В этом эпизоде пятикратный обладатель кубка Гагарина, уважаемый спортсмен целенаправленно бьёт клюшкой по рукам Алексея Бондарева (у того аж слетела крага), а затем подталкивает упавшего защитника омичей в направлении борта.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кстати, найдите здесь симуляцию Бондарева, мы будем очень признательны.

Вообще в третьем периоде «Ак Барс» можно было удалять практически через смену. Количество некорректных силовых приёмов, ударов исподтишка выросло неимоверно, и хорошо, что в итоге всё не закончилось чьей-нибудь серьёзной травмой. Казанский клуб, во все времена славившийся своей тактикой мелкого фола, в этой серии явно вышел из берегов, но понять «Ак Барс» можно. Давно их так не разрывали в плей-офф, вот нервы у подопечных Билялетдинова и не выдерживают.

Судьи не против казанского беспредела. Что скажет Анисимов?

Но ладно «Ак Барс». Нервы, эмоции, психи – от этого трудно удержаться, когда ничего не получается. А что же судьи? Константин Оленин и Виктор Гашилов оказались крайне лояльны к любым проявлением агрессии хозяев площадки. Они не пресекли явную грязь ещё в начале встречи, а в третьем периоде и вовсе проглотили свистки, удалив «Ак Барс» лишь раз, хотя казанцы заслужили едва ли не весь отрезок провести вчетвером. Игроки «Авангарда» отвечать подобным образом казанцам не собирались, так что сравнить линию судейства по отношению к обеим командам невозможно, но в некоторых моментах от решения судей становилось просто смешно.

Пересмотрите эпизод с Педаном и Семёновым из первого периода, как там можно разглядеть обоюдную грубость? Защитник «Ак Барса» буквально закатал в лёд форварда омичей, а тот в ответ слегка задел Педана клюшкой по ноге.

А что и как симулировал Бондарев, после рубящего удара Зарипова? Гораздо чётче симуляция просматривается вот в этом моменте, но Ткачёва никто почему-то не удалил.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Иногда бывает, что судьи упускают нити игры, и команды сваливаются на обоюдную грубость. Но это совсем не тот случай. «Авангард» играл в хоккей, несмотря ни на что, «Ак Барс» психовал и грубил, а судьи никак не пытались остудить пыл казанцев, молчаливо одобряя эту одностороннюю агрессию. К третьему периоду «Ак Барс» окончательно уверовал в свою безнаказанность и творил форменный беспредел. Интересно, что всё это происходило на глазах Алексея Анисимова, посетившего игру в Казани. Любопытно, как отреагирует главный арбитр КХЛ? Увидим уже завтра по работе арбитров четвёртого матча, но хочется надеяться, что из этой серии, как бы она в итоге не закончилась, все хоккеисты выйдут живыми и без тяжёлых травм.