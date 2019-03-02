Игрок «Спартака» врезался в борт на полной скорости. Его увезли на носилках

Третий матч серии между «Спартаком» и СКА проходил по иному сценарию, чем игры в Санкт-Петербурге. Подопечные Ильи Воробьёва сумели собраться после неудач дома, и в первой выездной встрече держали игру под своим контролем. У СКА получалось большинство, питерцы повели 4:1, и у хоккеистов красно-белых стали сдавать нервы.

Несколько стычек на пятачке вылились в крутейшую драку между Максимом Гончаровым и Ильёй Каблуковым. Защитник «Спартака» натянул олимпийскому чемпиону свитер на голову и одержал уверенную победу по очкам.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Казалось, что после выплеснутых эмоций, игра успокоится, но «Спартак» при своих болельщиках не собирался сдаваться. Красно-белые атаковали ворота Игоря Шестёркина, и в одном из моментов на ударную позицию вышел Каспарс Даугавиньш. Латвийский хоккеист выскочил практически один на один с голкипером СКА, но не стал бросать, а ушёл в обыгрыше влево от Шестёркина. Дальше случилось страшное.

Воспитанник «Спартака», а ныне голкипер питерского клуба, перемещаясь вслед за Даугавиньшем, непроизвольно сунул клюшку в коньки форварду красно-белых, тот потерял равновесие и с огромной силой врезался в борт.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Сразу стало понятно, что с Каспарсом далеко не всё в порядке. В динамике эпизод столкновения выглядел просто ужасно. Даугавиньш лежал на спине, дёргал ногами, лицо исказила болевая гримаса. На помощь к латвийскому форварду моментально поспешили врачи, сразу захватившие с собой носилки. Даугавиньша зафиксировали на медицинской каталке, нет сомнения, что латвиец отправился в больницу на обследование.

Шестёркину выйти сухим из воды не удалось. Хоть в его действиях и не было никакого злого умысла, арбитры, принимая во внимание последствия нарушения, выписали Игорю удаление до конца игры. Невероятное развитие событий! Экстренно пришлось разминаться Магнусу Хелльбергу, который вот таким сумбурным образом вынужден был дебютировать в этом плей-офф. За три минуты, оставшиеся до конца периода, шведский вратарь не пропустил, но у «Спартака» ещё осталось несколько минут большинства в заключительном отрезке.



Впрочем, это сейчас всё неважно. Главное – чтобы Каспарс Даугавиньш избежал серьёзной травмы, потому что выглядел этот эпизод действительно кошмарно. Меньше всего хочется повторения истории Алексея Стонкуса, который в 2003 году после столкновения с Яном Хлубной похожим образом влетел в борт и после этого не смог нормально вернуться в большой хоккей.

Здоровья, Каспарс!