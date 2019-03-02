«Трактор» и «Витязь» обречены, «Торпедо» ещё дёргается. День плей-офф КХЛ

«Торпедо» зацепилось за серию с «Барысом», а ЦСКА и «Автомобилист» в шаге от следующего раунда.

Игровой день КХЛ 2 марта заглянул в Челябинск, Подольск, Нижний Новгород и на московскую «ЦСКА-Арену». Рассказываем, как сложились третьи поединки в двух восточных и двух западных противостояниях.



Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

«Трактор» — «Автомобилист» — 1:2 ОТ

Счёт в серии – 0-3 (0:3, 2:4, 1:2 ОТ)

В первой домашней игре серии «Трактору» удалось навязать «Автомобилисту» равную борьбу. Матч получился не слишком зрелищным, зато упорным, боевым. Александр Судницин два периода сохранял свои ворота на замке, во втором игровом отрезке первую шайбу в серии забросил Кристиан Томас, и на третий период «Трактор» выходил с преимуществом в счёте.

Однако, удержать его не получилось. На 43-й минуте счёт в быстрой контратаке сравнял Андрей Обидин. «Трактору» в этот раз удалось нейтрализовать лидеров соперника, даже главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отметил, что с Доусом и Ко челябинцы играли иначе, чем в екатеринбургских матчах. Но результат у победителя Восточной конференции, как выяснилось, могут делать не только ведущие игроки. Уже на 54-й секунде овертайма Вячеслав Литовченко нанёс хитрый бросок в «домик» Судницина, и голкипер челябинцев выручить не сумел.



«Автомобилист» одержал третью победу в серии и находится в шаге от выхода в следующий раунд. Но «Трактор» будет сражаться, подопечные Алексея Тертышного рвутся в бой даже со сломанными носами.

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«Торпедо» — «Барыс» — 3:1

Счёт в серии – 1-2 (1:4, 4:5 ОТ, 3:1)

В Нижний Новгород из Астаны переехала серия между «Торпедо» и «Барысом». Было любопытно, смогут ли «автозаводцы» оправиться от потрясения во второй игре в столице Казахстана? Тогда нижегородцы умудрились проиграть, ведя в середине матча со счётом 4:0.



Оказалось, подопечные Дэвида Немировски умеют делать правильные выводы. На домашнем льду они пропустили всего одну шайбу от мощного нападения «Барыса», сами же трижды огорчили Хенрика Карлссона. «Зажигали» у «Торпедо» защитники: дубль оформил Денис Баранцев, а победный гол в меньшинстве провёл Филип Хольм. Первый гол российского игрока обороны вышел несколько курьёзным: после броска Баранцева шайба срикошетила от заградительного стекла за воротами Карлссона, попала в спину шведскому вратарю и оказалась в сетке.



Матч получился довольно грубым и нервным, особенно со стороны «Барыса». Десятиминутные дисциплинарные штрафы по ходу игры схватили Андре Петерссон и Даррен Диц, а Максим Семёнов получил «5 +20» за колющий удар Эндрю Кэлофа. Прямо скажем, защитник «Барыса» в этом эпизоде поступил очень некрасиво.



«Торпедо» сумело сократить счёт в серии, и есть ощущение, что в этом противостоянии всё только начинается.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Витязь» — ЦСКА – 1:3

Счёт в серии – 0-3 (0:4, 2:6, 1:3)

Была небольшая надежда, что «Витязь» хотя бы на домашней площадке сможет навязать борьбу обладателю кубка Континента, и, по большому счёту, подопечные Валерия Белова не подвели. Во втором периоде «Витязь» даже сумел перебросать ЦСКА и завершил этот отрезок со счётом 1:1. На гол Максима Шалунова ответил шайбой в большинстве Александр Евсеенков.

Но в третьем периоде «армейцы» добавили мощности и добились итогового успеха. Сначала Мэт Робинсон, как заправский нападающий, реализовал выход один на один, а затем на пустые ворота вывели Антона Слепышева. В воротах «Витязя» неплохой матч провёл Александр Самонов, заменивший Йони Ортио, который не помог своей команде в московских матчах. На счету Самонова 33 отражённых броска.



Счёт в серии стал 3-0, в следующей игре объективно ЦСКА должен заканчивать сезон для «Витязя». Подольская команда бьётся, но уж слишком велика разница в классе.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Спартак» — СКА – 2:5

Счёт в серии – 2-1 (2:0, 3:2, 2:5)

Самый ожидаемый матч дня состоялся на «ЦСКА-Арене», где «Спартак» принимал СКА. Красно-белые добились двух побед в Санкт-Петербурге, сделав заявку на главную сенсацию первого раунда этого плей-офф. Но продолжить побеждать фаворита и на московском льду подопечным Алексея Жамнова не удалось.

СКА победил назло всем. Ещё мы увидели лучшую драку в плей-офф КХЛ «Спартак» закопал себя удалениями, а СКА избежал катастрофы.

В этой игре всё решила реализация большинства питерской командой. СКА дважды использовал двойное численное преимущество (оба раза отличился Никита Гусев), а затем Владислав Гавриков отличился и в формате «5 на 4». «Спартак» довольно быстро ответил шайбой Артёма Фёдорова, но затем Александр Барабанов в очередной раз наказал красно-белых за удаление. В третьем периоде СКА довольно спокойно довёл матч до победы, на последних минутах встречи голами обменялись Антон Злобин и Ярно Коскиранта, поразивший пустые ворота «Спартака».



Помимо хоккея, в этом матче было ещё немало интересного. Это и яркая драка Ильи Каблукова с Максимом Гончаровым, закончившаяся убедительной победой защитника «Спартака», и жуткая травма Каспарса Даугавиньша, из-за которой удаление до конца матча получил голкипер Игорь Шестёркин, и даже потасовка на трибунах.

Игрок «Спартака» врезался в борт на полной скорости. Его увезли на носилках За секунду до этого клюшка вратаря СКА попала в коньки Каспарса Даугавиньша.

СКА сумел одержать первую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Спартака». Очень интересно, какое у этого захватывающего противостояния будет продолжение.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ