Кросби обогнал Овечкина. Это случилось впервые за 8 лет!

Долгое время Сидни Кросби носил почётный ярлык лучшего хоккеиста в мире. При этом, капитана «Пингвинз» с 2014 года не признавали MVP сезона. Однако многие коллеги по хоккею до сих пор считают его лучшим универсальным игроком в НХЛ — об этом красноречиво говорили итоги опроса, недавно проведённого изданием The Athletic. 48% опрошенных игроков считают Сидни лучшим хоккеистом в лиге, и результат Кросби почти в два раза превосходит цифру Коннора Макдэвида, за которого проголосовали только 25% респондентов. Замкнули пятёрку Патрис Бержерон (11%), Александр Барков и Никита Кучеров (по 4%).



Матч с «Монреалем» стал для Сидни настоящим триумфом и доказал, что доверие своих соратников по цеху — это не просто слова. «У нас хорошая команда. Мы должны играть все вместе. Мы играем два матча подряд против «Монреаля», нам нужно драться за очки. Лёгких игр больше не будет. Это хороший вызов перед плей-офф», — напутствовал партнёров Евгений Малкин.

После обидного поражения от «Баффало» (3:4 ОТ) главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан предпринял ряд достаточно резких действий. В первую тройку нападения он отрядил Джареда Макканна, который после обмена в стан «пингвинов» 1 февраля забил 5 голов в 14 матчах. Обновление сработало: уже на 21- секунде встречи шайба побывала в воротах Кэри Прайса. Кросби забил свой 440-й гол в карьере и вышел на чистое второе место в истории «Питтсбурга», обогнав самого Яромира Ягра.

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Затем своё слово сказал Евгений Малкин, который постепенно приближается к грандиозной отметке в 1 000 очков за карьеру.

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1. Марио Лемье — 690 голов,

2.

3. Яромир Ягр — 439. Лучшие снайперы в истории «Питтсбурга»:1. Марио Лемье — 690 голов,2. Сидни Кросби — 440,3. Яромир Ягр — 439.

Кросби закончил матч с большим количеством очков за карьеру, чем у Александра Овечкина. Оба этих парня появились в лиге практически одновременно, и долгое время их противостояние было главным событием НХЛ, но россиянин регулярно обгонял канадца по результативным баллам (правда, в деле завоевания Кубков Стэнли всё шло наоборот). Сейчас Сидни на два балла обогнал Александра. Предыдущий раз Кросби был лидером этого дуэта аж 8 лет назад — 8 января 2011 года.

Кросби в 32-й раз за карьеру набрал не менее 4 очков за матч, и при этом зафиксировал свой 10-й сезон с 80 набранными очками. В истории «Питтсбурга» был только один хоккеист, у которого таких сезонов было больше — это «учитель» Кросби Марио Лемье.