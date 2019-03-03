«Была боль, я не знал, что со мной». Даугавиньш – о страшном ударе о борт

30-летнего латвийского нападающего «Спартака» Каспарса Даугавиньша увезли в больницу на скорой прямо по ходу третьего матча со СКА в рамках розыгрыша Кубка Гагарина. Форвард, ударившийся о борт, получил травму после контакта с вратарём «армейцев» Игорем Шестёркиным, которому судьи выписали штраф «5+20».

В эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даугавиньш, по-прежнему находящийся в больнице, вспомнил о случившемся, рассказал о поддержке со стороны партнёров и заявил, что не держит зла на соперника.

«Всё очень быстро случилось, скорости были сумасшедшие»

— Генеральный менеджер и тренер «Спартака» Алексей Жамнов сказал нам, что вы ещё в больнице.

— Да, это так.

— Какой диагноз поставлен?

— На этот счёт пока без комментариев. Это лучше узнать у командного врача. Я не могу об этом говорить по условиям моего контракта.

Игрок «Спартака» врезался в борт на полной скорости. Его увезли на носилках За секунду до этого клюшка вратаря СКА попала в коньки Каспарса Даугавиньша.

— Вы помните, как произошёл вчерашний эпизод?

— Всё очень быстро случилось, скорости были сумасшедшие. Просто такая обидная случайность. Обычный хоккейный эпизод.

— Выглядело это страшно…

— Да, я на полной скорости врезался в борт.

«Я был в сознании всё это время»

— Когда вас забирали на скорой, вы были в сознании?

— Я был в сознании всё это время. Просто не знал, что со мной. Поэтому такой стресс. Неприятно, когда тебя с игры увозят на скорой помощи.

— Боль чувствовалась?

— На льду – да. Потом сделали укол и стало полегче.

— Вы не держите зла на вратаря СКА Игоря Шестёркина?

— Нет, не держу. Почему я должен держать на него зло? Это хоккей, мы все готовы к этому. Может всякое случиться. Я не думаю, что он это делал специально. Игорь просто спасал свою команду. Я старался забить, а он – защитить свои ворота. Моё мнение – это хоккей, где никто никому специально травму не наносит.

— Сзади ещё был защитник Гавриков, он вас подтолкнул?

— Я примерно знал, что сзади будет игрок. Поэтому решил обыгрывать. Думал, что будет время из-за ворот вылезти и забить в пустые ворота. Что произошло дальше вы знаете.

СКА победил назло всем. Ещё мы увидели лучшую драку в плей-офф КХЛ «Спартак» закопал себя удалениями, а СКА избежал катастрофы.

«Карсумс даже покушать привёз»

— Вдвойне обидно, что вы только что залечили прошлую травму и сразу получили новую.

— Конечно. Особенно в плей-офф, когда нужно играть и помогать партнёрам. Так что обидно вдвойне.

— Слова поддержки от партнёров по команде уже были?

— Конечно. Все ребята писали, звонили. Но просто так в больницу не пройти.

— Но вы наверняка максимально активно пользуетесь мессенджерами на телефоне.

— Именно. Общаюсь с ребятами, мы на связи. Все поддерживают и ждут в строю.

— Мартиньш Карсумс, наверное, писал больше всех?

— Разумеется! Даже покушать привёз (смеётся).

— Из родной Латвии тоже писали?

— Вчера очень много людей написало. На видео эпизод выглядел очень страшно, все переживали.

«Я до конца со своей командой, мы все в одной лодке»

— Сыграть со СКА вам больше не удастся, но морально вы всё равно со «Спартаком»?

— Да. Если всё будет хорошо, то, может, даже на игру завтра приду. Я до конца со своей командой, мы все в одной лодке. Знаем свою цель, надо взять реванш у СКА за домашнее поражение. Плей-офф – это война.

— Все спартаковские болельщики переживают за вас, желают скорейшего выздоровления. Что хотели бы им передать?

— Огромное спасибо за поддержку в течение всего сезона! У нас были спады, но наш болельщик – номер один. Люди приходили, болели. Вчера в плей-офф была просто сумасшедшая атмосфера! Приятно при таких трибунах играть. И в Питере поддерживали, и в Москве. Пусть продолжают верить в нас, поддерживать нас. Будем стараться радовать людей.