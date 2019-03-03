«Была боль, я не знал, что со мной». Даугавиньш – о страшном ударе о борт

30-летнего латвийского нападающего «Спартака» Каспарса Даугавиньша увезли в больницу на скорой прямо по ходу третьего матча со СКА в рамках розыгрыша Кубка Гагарина. Форвард, ударившийся о борт, получил травму после контакта с вратарём «армейцев» Игорем Шестёркиным, которому судьи выписали штраф «5+20».
В эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даугавиньш, по-прежнему находящийся в больнице, вспомнил о случившемся, рассказал о поддержке со стороны партнёров и заявил, что не держит зла на соперника.
«Всё очень быстро случилось, скорости были сумасшедшие»
— Генеральный менеджер и тренер «Спартака» Алексей Жамнов сказал нам, что вы ещё в больнице.
— Да, это так.
— Какой диагноз поставлен?
— На этот счёт пока без комментариев. Это лучше узнать у командного врача. Я не могу об этом говорить по условиям моего контракта.
— Вы помните, как произошёл вчерашний эпизод?
— Всё очень быстро случилось, скорости были сумасшедшие. Просто такая обидная случайность. Обычный хоккейный эпизод.
— Выглядело это страшно…
— Да, я на полной скорости врезался в борт.
«Я был в сознании всё это время»
— Когда вас забирали на скорой, вы были в сознании?
— Я был в сознании всё это время. Просто не знал, что со мной. Поэтому такой стресс. Неприятно, когда тебя с игры увозят на скорой помощи.
— Боль чувствовалась?
— На льду – да. Потом сделали укол и стало полегче.
— Вы не держите зла на вратаря СКА Игоря Шестёркина?
— Нет, не держу. Почему я должен держать на него зло? Это хоккей, мы все готовы к этому. Может всякое случиться. Я не думаю, что он это делал специально. Игорь просто спасал свою команду. Я старался забить, а он – защитить свои ворота. Моё мнение – это хоккей, где никто никому специально травму не наносит.
— Сзади ещё был защитник Гавриков, он вас подтолкнул?
— Я примерно знал, что сзади будет игрок. Поэтому решил обыгрывать. Думал, что будет время из-за ворот вылезти и забить в пустые ворота. Что произошло дальше вы знаете.
«Карсумс даже покушать привёз»
— Вдвойне обидно, что вы только что залечили прошлую травму и сразу получили новую.
— Конечно. Особенно в плей-офф, когда нужно играть и помогать партнёрам. Так что обидно вдвойне.
— Слова поддержки от партнёров по команде уже были?
— Конечно. Все ребята писали, звонили. Но просто так в больницу не пройти.
— Но вы наверняка максимально активно пользуетесь мессенджерами на телефоне.
— Именно. Общаюсь с ребятами, мы на связи. Все поддерживают и ждут в строю.
— Мартиньш Карсумс, наверное, писал больше всех?
— Разумеется! Даже покушать привёз (смеётся).
— Из родной Латвии тоже писали?
— Вчера очень много людей написало. На видео эпизод выглядел очень страшно, все переживали.
«Я до конца со своей командой, мы все в одной лодке»
— Сыграть со СКА вам больше не удастся, но морально вы всё равно со «Спартаком»?
— Да. Если всё будет хорошо, то, может, даже на игру завтра приду. Я до конца со своей командой, мы все в одной лодке. Знаем свою цель, надо взять реванш у СКА за домашнее поражение. Плей-офф – это война.
— Все спартаковские болельщики переживают за вас, желают скорейшего выздоровления. Что хотели бы им передать?
— Огромное спасибо за поддержку в течение всего сезона! У нас были спады, но наш болельщик – номер один. Люди приходили, болели. Вчера в плей-офф была просто сумасшедшая атмосфера! Приятно при таких трибунах играть. И в Питере поддерживали, и в Москве. Пусть продолжают верить в нас, поддерживать нас. Будем стараться радовать людей.