Четвёртые матчи первого раунда плей-офф КХЛ прошли в двух сериях на Западе и в двух – на Востоке. Как они сложились – в нашем обзоре дня.

«Вы что, не понимаете?». У Билялетдинова нет слов после 0-4 от «Авангарда»

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 1:2 ОТ

Счёт в серии – 2-2 (1:2 ОТ, 4:1, 5:1, 1:2 ОТ)

Тренерский штаб «Магнитки» разбил ударное звено команды, которое в этой серии не набрало ни одного очка, — Николай Кулёмин отправился в тройку к Расмуссену и Пакаринену, которая вышла в старте, а его место рядом с Мозякиным и Эллисоном занял Булирж. Василий Кошечкин, пропустивший три шайбы после трёх бросков в третьей игре, остался в запасе, Артём Загидулин полноценно дебютировал в плей-офф. У «Салавата» же из значимых изменений можно назвать возвращение Филипа Ларсена, у которого было повреждение.

«Салават» играл острее, но никак не мог завести шайбу в ворота Загидулина. «Магнитка» же выстояла в нескольких удалениях, в том числе «три на пять», а затем открыла счёт. Первый гол в серии забил Расмуссен, удачно подкараулив отскок. «Салават» ответил лишь в концовке третьего периода, Эллисон потерял шайбу, и тройка Кадейкина провела быструю контратаку, которая завершилась голом Жаркова.



Ненадолго Жарков стал героем Уфы, а Эллисон – антигероем, но в овертайме всё перевернулось. Жарков схватил удаление на Мозякине, а Эллисон реализовал большинство. Капитан «Металлурга» набрал первое очко в этой серии. Гости доказали, что их пока рано списывать со счетов этом плей-офф.

«Магнитка» остудила «Салават». Гол в овертайме и сочный удар по лицу Панина Серия, которая вряд ли закончится раньше седьмого матча.

«Ак Барс» — «Авангард» — 2:3

Счёт в серии – 0-4 (0:6, 3:6, 1:4, 2:3)

Зинэтула Билялетдинов оставил вне заявки защитника Андрея Педана, у которого худший показатель полезности среди защитников команды (-5), а также Вячеслава Основина. Пока в этой серии у действующих чемпионов получается только силовая игра, и «Авангард» тоже пошёл на изменения в составе – в частности, впервые в серии сыграл Макс Тальбо.



«Ак Барс» активно начал матч, но счёт открыл «Авангард». На радость казанским болельщикам, гости тут же удалились, и хозяева немедленно наказали их за это. Однако дальше игра пошла по привычному сценарию – во втором периоде «Авангард» забил дважды, при этом одну из шайб – в формате «пять на три». Если в регулярном чемпионате, особенно в первой половине, омичи были не слишком эффективны в большинстве, то в плей-офф реализация у них запредельная. Первый хет-трик в нынешнем плей-офф оформил Сергей Шумаков, он забил пять голов в четырёх матчах и возглавил снайперскую гонку.



В начале третьего периода «Ак Барс» подарил болельщикам надежду, отыграв одну шайбу усилиями Михаила Глухова. Но в концовке вместо финального штурма «Ак Барс» только хватал глупые удаления – нарушение состава, неправильная передача клюшки, игра высоко поднятой клюшкой. «Ак Барс» выстоял даже «три на пять», но смысла в этом не было. Действующий чемпион повержен, «Авангард» впервые прошёл «Ак Барс» в плей-офф, а Казань впервые проиграла первый раунд всухую.

После игры пресс-служба казанцев попросила задавать вопросы только по игре. Билялетдинова спрашивали и о сезоне, но отвечать на эти вопросы он не стал.



— Три причины, почему команда так рано заканчивает сезон?

— Только что же сказали, что вопросы по игре, вы что, не понимаете?



— Три причины, почему проиграли «Авангарду»?

— В причинах поражения мы должны разобраться. Сегодня была хорошая игра, ребята старались.



— Как вы оцените работу своих помощников?

— Ребят, вопросы по игре.



— Оцените их работу в этой серии.

— Вы что, не понимаете?

Так «Ак Барс» ещё никогда не выносили. В КХЛ будет новый чемпион Сергей Шумаков растерзал казанцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 0-4.

«Сочи» — «Локомотив» — 3:1

Счёт в серии – 2-2 (3:4 ОТ, 0:3, 3:2 ОТ, 3:1)

В предыдущей игре южане показали характер, а сегодня доказали скептикам, что готовы рубиться по-серьёзному. «Сочи» впервые в своей истории выиграл больше одного матча в серии и сравнял в ней счёт. На домашней площадке снова «Сочи» играл лучше – уже в первом периоде хозяева в два раза перебросали «Локомотив» и заслуженно открыли счёт. Автором гола стал бронзовый призёр МЧМ-2019 Степан Старков, для него это первая шайба в плей-офф КХЛ.



«Локомотив» позже отыгрался, забил Егор Аверин, но вскоре вновь пропустил. Эрик О’Делл получил штраф, отсидел его, и, выскочив на лёд, провёл мгновенную атаку. В оставшееся время «Сочи» грамотно оборонялся, и Шикин был очень хорош. «Локомотиву» можно начинать нервничать, а «Сочи» сделал заявку на итоговую победу.

«Динамо» Москва – «Йокерит» — 3:0

Счёт в серии – 3-1 (4:2, 3:2, 2:3 ОТ, 3:0)

«Динамо» выиграло первые два матча во многом благодаря Александру Ерёменко, а третий проиграло с Иваном Бочаровым в воротах. Сегодня двукратный MVP плей-офф КХЛ вернулся в рамку и выдал очередной гениальный матч. Ерёменко отразил все 43 броска и в очередной раз доказал, что он всё ещё топовый кипер. Он – залог успеха бело-голубых в этой серии.

Динамовцы подтвердили статус команды, которая сильно играет в меньшинстве. Они не только выстояли минуту «три на пять», когда счёт был 1:0, но и позже забили второй гол, имея на одного игрока меньше. Вновь потрясающе проявил себя Патрик Закриссон (гол и передача).