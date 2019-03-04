Тот странный случай, когда шайбы в воротах нет, а гол — есть.

Безумный гол Овечкина. Не надо бросать в него клюшку — это всё равно не спасает

Александр Овечкин любит «Рейнджерс». В частности, голкипер «синерубашечников» Хенрик Лундквист — один из любимых «клиентов» российского снайпера. На этот раз в воротах хозяев площадки появился российский вратарь Александр Георгиев, который весьма нетривиальным образом продолжил свою историю взаимоотношений с Великой восьмёркой.

Уже на 45-й секунде встречи Дмитрий Орлов и Никлас Бекстрём не поняли друг друга, потеряли шайбу перед своими воротами, что привело к голу Райана Строума. Но спустя полторы минуты Карл Хагелин воспользовался моментом и забил свой первый гол за новую команду после обмена в «Вашингтон».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Чуть позже Андре Бураковски вывел «столичных» вперёд, на что «синерубашечники» ответили 13-м голом в сезоне от Павла Бучневича. Правда, полноценным соавтором это шайбы нужно признать Филипа Хитила, выдавшего прекрасный «слепой» пас в падении.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Овертайм стартовал при счёте 2:2, и оба голкипера прекрасно проявили себя в игровые 65 минут. За основное время было отражено 55 бросков, а в дополнительное Холтби и Георгиев сделали по одному «великому» спасению.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Буллитная серия оказалась продолжительной и достаточно странной. По итогам первых трёх раундов обе команды реализовали аж по два броска, но победитель выявлен не был. Четвёртый раунд открывал форвард Хитил, который переиграть Холтби не смог. Следующим свой буллит исполнял Александр Овечкин, во время попытки которого произошёл необычный эпизод: вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев выбросил из рук клюшку, чем помешал Овечкину пробить. Судьи устроили совещание и решили позвонить в «военную комнату» в Торонто.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Овечкин сразу стал настаивать на том, что в ворота «Рейнджерс» нужно засчитать гол, хотя шайба линию ворот не пересекла. Капитан «столичных» был прав: согласно правилу 25.4, попытка вратаря бросить в полевого игрока клюшку или другой предмет при выполнении буллита, засчитывается гол. Совещание арбитров было коротким — взятие ворот засчитали, а Овечкин стал автором победного буллита. Радуясь победе, он не смог сдержаться и издевательски помахал рукой Георгиеву, чья хитрость не увенчалась успехом.

«Я знал, что это стопроцентный гол. Вратарь бросил клюшку. Был немного удивлён тем, что сначала рефери показал, что шайба не засчитана. Но приятно, что у них есть просмотр», — сказал Овечкин с улыбкой.



Объяснения Георгиева выглядели достаточно неубедительно.



«Это сложно объяснить. Но Овечкин сделал ложный бросок и я упал на колени раньше. А затем, когда он двигался, я как бы двигал ногой и клюшкой одновременно. Это тяжёлое решение для меня. Я чувствовал, что у меня щиток находится на льду, когда он собирался бросать. Не похоже, чтобы там было много места и был пустой створ ворот. Трудно это принять», — сказал голкипер, отразивший 37 бросков из 39 за 65 минут игрового времени.



Поражений, присуждённых по правилу 25.4 — 0 (до матча с «Вашингтоном»).



в 7 последних матчах:

92 % отражённых бросков, 2,78 гола за игру. За 92 сезона своей истории «Рейнджерс» проиграл 2 795 матчей.Поражений, присуждённых по правилу 25.4 — 0 (до матча с «Вашингтоном»). Александр Георгиев в 7 последних матчах:92 % отражённых бросков, 2,78 гола за игру.

«Я сразу подумал, что гол засчитают. Дело в том, что Овечкин спокойно мог забивать, перед ним была пустая сетка ворот. Запрос на просмотр был правильный, так что всё справедливо. Хорошо, что лига позволяет так поступать в подобных ситуациях», — высказал своё мнение Брейден Холтби.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Да, наверное, это правильно. Я не был удивлён тому, что гол засчитают. Георгиев проделал хорошую работу, помог нам пережить шторм. У «Вашингтона» отличная команда, против которой очень непросто играть. Жаль, что мы не взяли два очка, у нас была возможность выиграть», — сокрушался после матча главный тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн.



Победа «Вашингтона» и поражение «Айлендерс» от «Филадельфии» обеспечили «Кэпиталз» чистое первое место в Столичном дивизионе.



«Это был безумный способ победить. Но если ты не бросишь клюшку в Овечкина, то он тебе забьёт, ты должен это помнить. Это сумасшедшая победа, но мы её принимаем», — резюмировал Ти Джей Оши.