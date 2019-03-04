«Ак Барсу» нужен новый герой. Билялетдинов потерял хватку и просто устал

«Ак Барс» потерпел сокрушительное поражение от «Авангарда» в первом раунде плей-офф, но даже из этого фиаско казанцы могут извлечь пользу. Может быть, и нужно было команде из столицы Татарстана проиграть с таким размахом, чтобы разом обнажились все проблемы и стала очевидной необходимость перемен. «Ак Барс», привыкший проводить точечную селекцию и много лет придерживающийся одной тренерской системы, кажется, упёрся в тупик, и теперь казанцам нужны глобальные перестановки. «Авангард», конечно, был в этой серии великолепен, но счёт 4-0 в противостоянии – не только заслуга омичей. «Ак Барс» играл очень плохо, и даже на домашней площадке не показал практически ничего, кроме некоего подобия навала в третьем периоде четвёртой встречи. Но это больше напоминало предсмертную агонию. Система Билялетдинова в этот раз провалилась с оглушительным треском, «Ак Барсу» нужно что-то делать.

Так «Ак Барс» ещё никогда не выносили. В КХЛ будет новый чемпион Сергей Шумаков растерзал казанцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 0-4.

Самый главный вопрос, от решения которого и зависит дальнейшая судьба казанцев, – остаётся ли в команде Зинэтула Билялетдинов? Сам наставник на пресс-конференции после четвёртой игры намекнул, что он собирается работать и дальше. Интересно, что на это скажут в руководстве клуба? С одной стороны, опытнее и успешнее тренера в России не найти, да и работу над ошибками Билялетдинов проводить умеет. Ведь чемпионству прошлого сезона предшествовал такой же, как и сейчас, тотальный разгром от «Магнитки» в финале конференции двухгодичной давности. Но с другой – не пора ли «Ак Барсу» освежить позиции на тренерском мостике? Билялетдинов работает в Казани очень давно, и с каждым годом ему всё труднее находить для себя мотивацию, вытаскивать нужные эмоции, на которые Зинэтула Хайдярович и так очень скуп. Кажется, что идеальным вариантом для «Ак Барса» был бы переход Билялетдинова на какую-либо административную должность в клубе и поиск нового тренера. Такой вариант, кстати, рассматривался два года назад, когда предполагаемым преемником Билялетдинова назывался Дмитрий Квартальнов. Но в Казани решили в очередной раз поставить на проверенного фаворита и не прогадали.



Но сейчас изменения назрели. И вот почему.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Магия Билялетдинова перестала работать

Во всей КХЛ уже давно привыкли, что «Ак Барс» обычно рассматривает регулярный чемпионат исключительно как подготовку к плей-офф и преображается в кубковых матчах. В гладком первенстве казанцы могут себе позволить иногда играть спустя рукава, проигрывать аутсайдерам и середнякам. Но в играх на вылет система Билялетдинова всегда включалась на полную мощность, Зинэтула Хайдярович подводил свою команду в оптимальном состоянии именно к плей-офф, устраняя к этому времени все шероховатости, для выявления которых и служила регулярка. Идеальный кубковый боец – таким мы привыкли видеть «Ак Барс» на втором этапе чемпионата. Казанцы в плей-офф всегда демонстрировали плотную, вязкую игру, надёжную оборону, отменное большинство и убойную реализацию своих моментов. Независимо от того, что было с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате.

Но в этот раз кубковая магия Билялетдинова не сработала. Казанцы провели среднюю регулярку, заняв лишь пятое место на Востоке, и в том же духе продолжили и в плей-офф. Никакого преображения с «Ак Барсом» не произошло, проблемы, преследовавшие команду весь сезон, устранены не были, да и с соперником откровенно не повезло. Попади казанцы на менее мощную команду, возможно, они бы раскачались уже по ходу плей-офф.

«Вы что, не понимаете?». У Билялетдинова нет слов после 0-4 от «Авангарда» Четвёртые матчи первого раунда плей-офф КХЛ прошли в двух сериях на Западе и в двух – на Востоке. Как они сложились – в нашем обзоре дня.

Впрочем, в другие годы это не стало бы для казанцев большой проблемой, им всегда было без разницы, с кем играть в плей-офф. Но сейчас к решающим матчам Билялетдинов попросту не сумел подготовить команду должным образом, и с опытнейшим тренером такое произошло впервые. Да, три года назад «Ак Барс» уже вылетал в первом раунде от «Салавата Юлаева». Тогда казанцы тоже выглядели не слишком уверенно в регулярке и тоже заняли пятое место. Но по ходу неудачно складывавшейся серии с уфимцами Билялетдинов смог что-то поменять в своей команде, довёл дело до седьмого матча и проиграл только там. Сейчас же «Ак Барс» выглядел безнадёжным от начала и до конца. Билялетдинов был растерянным и, кажется, сам не понимал, что делать.

Сезон без развития

Причины здесь две – самоуспокоенность и отсутствие свежих идей. Билялетдинов настолько поверил в свою кубковую успешность, что по ходу этого сезона не обращал внимания ни на какие сигналы. Слабое большинство, провалы в играх с топ-клубами, необъяснимые поражения от середняков, наконец, отсутствие прогресса у своих хоккеистов. Заслуженному тренеру наверняка казалось, что всё это пройдёт с наступлением плей-офф, но в этот раз предчувствие Билялетдинова подвело.

Как играли друг с другом топ-клубы Востока и Запада КХЛ. Сравнения и таблицы Разбираемся, что бы получилось, если бы у топ-команд КХЛ был свой турнир.

Наставник «Ак Барса» верил, что в кубковых матчах казанцев привычно потащат легионеры, вновь проснётся Станислав Галиев, раскроется проваливший регулярку Ткачёв, за шестым Кубком Гагарина рванёт Данис Зарипов. Верил, что Подъяпольский и Шарыченков мигом наберутся опыта в своём первом же плей-офф, а защита превратится в монолит. Но все эти надежды были разрушены, и Билялетдинов должен спросить сам у себя, почему он рассчитывал на прорыв в кубковых матчах, если за весь сезон какого-то прогресса добилась только тройка Лукоянов – Потапов – Михеев. Эти ребята провели лучший сезон в карьере, но ведь они далеко не лидеры «Ак Барса», за результат отвечают другие хоккеисты. Легионеры казанцев выглядели на уровне в регулярке, но в плей-офф стали худшими в команде по показателю полезности, Галиев и Ткачёв не просто остановились в развитии, а деградировали в этом сезоне. То же самое касается Свитова, Глухова, Попова, Основина. А про Фёдора Малыхина вообще уже все давно забыли.

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Билялетдинов будто бы не замечал, что его команде неоткуда черпать ресурсы для плей-офф, а если и замечал, то почему-то не работал в этом направлении, пустив всё на самотёк и доверившись своему колоссальному опыту кубковых сражений. Но на этот раз такой номер не прошёл, чудес в хоккее всё-таки не бывает.

Билялетдинов самоустранился от селекции

Мы привыкли к тому, что Билялетдинов в «Ак Барсе» — центральная фигура. Но на самом деле, Зинэтула Хайдярович в последние годы не проявлял должной заинтересованности в селекции казанского клуба. Сложилось впечатление, что наставник и менеджмент в «Ак Барсе» работали порознь, и на последней пресс-конференции в сезоне Билялетдинов это косвенно подтвердил. «Какие ко мне вопросы, что у меня было, то и было», — Зинэтула Хайдярович почти прямым текстом переложил ответственность за провал на генерального менеджера «Ак Барса» Рафика Якубова. Конечно, за трансферы в команде не должен отвечать главный тренер, но почему в казанском королевстве не было единения в столь важном вопросе?



Билялетдинов прекрасно понимал по ходу сезона, какие позиции у его команды провисают. Видел, что «Ак Барс» подходит к плей-офф без опытного голкипера, видел, что клубу не хватает надёжных защитников и креативных нападающих, обеспечивших бы глубину состава. На заре КХЛ казанцы славились отличной работой на трансферном рынке именно по ходу сезона, умели вовремя и качественно устранить все недочёты летней кампании и к плей-офф неизменно подходили во всеоружии. Да даже в прошлом чемпионате «Ак Барс» вытащил из минского «Динамо» Роба Клинкхаммера, который затем стал автором золотого гола в финале кубка Гагарина. Сейчас же Билялетдинов почему-то совсем отстранился от селекции, не стал лоббировать какие-либо усиления, хотя возможности и репутация «Ак Барса» позволяют казанскому клубу иметь немаленький вес на трансферном рынке. Да и вряд ли к пожеланиям тренера-чемпиона остались бы глухи в руководстве клуба. Но Билялетдинов предпочёл работать с тем, «что было», не вмешиваясь в селекционные дела. Пожалуй, это говорит о том, что Зинэтула Хайдярович прилично устал от своей работы.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Впрочем, нельзя исключать и вариант, при котором у Билялетдинова и Якубова просто возник конфликт интересов, и поэтому они сосредоточились каждый только на своих непосредственных обязанностях. Но в таком случае перемены «Ак Барсу» тем более необходимы, потому что первый же сезон такого недопонимания закончился для казанцев провалом.



«Ак Барс» — это Билялетдинов, а Билялетдинов – это «Ак Барс». Такой прочной связи тренер-команда в российской хоккейной истории больше нет нигде. Именно поэтому мы считаем, что изменения в казанском клубе возможны только при условии ухода Билялетдинова с поста главного тренера. Этот сезон показал, что Зинэтула Хайдярович немного растерял хватку и чутьё, даже устал от своей работы. И кажется, что именно сейчас «Ак Барсу» нужно решиться на перемены. Четырежды золотого тренера необходимо проводить со всеми почестями, а Казани нужен новый герой.