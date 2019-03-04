Русская неделя в Америке: Овечкин продолжает переписывать рекорды

10 сезонов по 45 голов — так не забивал даже Уэйн Гретцки.

В еженедельном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

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Вратари

Главными вратарскими звёздами последних недель стали Андрей Василевский и Сергей Бобровский. Голкипер «Тампы» добрался до рубежа в 30 побед за сезон, а страж ворот «Блю Джекетс» выдал два «сухаря» подряд, оставив не у дел хоккеистов «Оттавы» и «Сан-Хосе». Очень неплох был и Антон Худобин, который в трёх матчах кряду отражал более 45 бросков.

Александр Овечкин переписал очередной рекорд НХЛ. На прошлой неделе он забил 45-й гол в чемпионате и стал единственным хоккеистом, которому удавалось достичь этой отметки в 10 сезонах. Капитан «Вашингтона» превзошёл Уэйна Гретцки и Майка Босси.

Великий рекорд Овечкина. Русский снайпер первый в истории — он снова забил 45 Исторический гол получился необычным.

Никита Кучеров продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги и вскоре побьёт рекорд «Тампы» по количеству очков в одном сезоне (осталось набрать два очка). Эту неделю он тоже провёл неплохо, пополнив личный баланс голом и пятью передачами. Продолжает набирать очки и Артемий Панарин, но вместе с тем при нём «Коламбус» много пропускает («-4» за неделю).

Отметим игру Ивана Проворова – он пока не может выйти из «минуса», но на прошедшей неделе заработал «+5» — лучшая полезность среди россиян. Михаил Сергачёв забил свой пятый гол в сезоне, а Богдан Киселевич, которого обменяли в дедлайн из «Флориды» в «Виннипег», пока не провёл за новую команду ни одного матча.

Скромно провёл неделю Александр Радулов, не забросив ни одной шайбы, а безголевая серия Валерия Ничушкина насчитывает уже 46 матчей.

Нападающий «Сиракьюз» Александр Волков не может забить шесть матчей подряд. Всё дело в том, что он и не бросает (2 броска за этот период). Статистика Клима Костина ужасает. Он забил второй гол после возвращения с молодёжного чемпионата мира, но заработал «-7» в четырёх матчах и вошёл в тройку худших игроков лиги по показателю полезности. А защитник «Колорадо» Сергей Бойков отметился первым голом в сезоне.

Нападающий Виталий Абрамов после обмена из «Коламбуса» в «Оттаву» провёл три игры за новую команду в АХЛ и набрал в них 2 (1+1) очка.

USHL

Егор Афанасьев продолжает оставаться в топ-10 бомбардиров лиги и сейчас занимает шестое место, однако в двух матчах недели не смог набрать очков. Хотя старался – у него 8 бросков по воротам. Нападающий «Грин Бэй» Глеб Муртазин оформил третий дубль в сезоне. В 2019 году он забивает нечасто, но если забивает, то всегда по две.

Артём Иванюженков стал первым российским игроком, который выбил сотню штрафных минут. Форвард «Су Фоллз» входит в топ-10 лиги по этому показателю.

Непонятно, что с Игорем Ларионовым-младшим — сыном знаменитого трёхкратного обладателя Кубка Стэнли. Последний матч за «Маскегон» он провёл 23 февраля против «Мэдисон Кэпитолз», а теперь значится в составе того самого «Мэдисона». Новостей о его переходе нигде не было, за «Кэпиталз» Игорь тоже пока не играл.

QMJHL (Лига Квебека)

Иван Чехович продолжает претендовать на титул самого результативного хоккеиста Лиги Квебека. Россиянин идёт на четвёртом месте по очкам (96), уступая 8 баллов лидеру зачёта Райану Аббандонато из «Руан-Норанды». В споре снайперов Чехович также неплох — идёт на пятой позиции, уступая 7 шайб форварду «Галифакса» Самуэлю Асселину.

WHL (Западная лига)

Защитник Егор Замула входит в десятку самых результативных хоккеистов лиги в своём амплуа, находясь на седьмом месте. В последние две недели его баланс пополнился на 8 результативных передач. Скромными выдались две недели у его коллеги по амплуа Александра Алексеева, который за 7 матчей набрал 3 (2+1) очка.

OHL (Хоккейная лига Онтарио)

Лучший российский бомбардир OHL Кирилл Максимов в недавнем матче с «Норт-Бэй» оформил голевой дубль, затем остался без очков в игре с «Бэрри» и снова смог забить в последнем матче с «Сарнией». Защитник «Гуэлфа» Дмитрий Саморуков в последней игре с «Китченером» оформил ассистентский хет-трик, его одноклубники Торопченко и Чайка набрали по 1 очку.

NCAA (Студенческая лига США)

Форвард «Пенсильвании» Павлычев отметился одной шайбой в четырёх матчах, нападающий «Коннектикута» Исхаков в трёх последних встречах отдал 4 голевые передачи.

ECHL (Лига Восточного побережья)

Лучший российский бомбардир лиги Василий Глотов за две последние недели (6 матчей) пополнил свой лицевой счёт на 3 заброшенных шайбы и 7 передач. В последней игре с «Толедо» на его счету победная шайба.