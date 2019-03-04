«Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.

СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили

Дисквалификация Шестёркина, выписанный Даугавиньш

Перед четвёртым матчем серии со «Спартаком» в СКА недосчитались своего вратаря Игоря Шестёркина. Дело в том, что на голкипера наложили одноматчевую дисквалификацию по итогам произошедшего в прошлой встрече эпизода. После столкновения с Игорем латвийский форвард красно-белых Каспарс Даугавиньш влетел в борт и был отправлен на скорой в больницу.

«Была боль, я не знал, что со мной». Даугавиньш – о страшном ударе о борт Нападающий «Спартака» дал первое интервью после серьёзной травмы, полученной в третьей игре серии со СКА.

— Меня выписали из больницы, спасибо всем за то, что переживали и желали здоровья. Сегодня планирую посетить матч «Спартак» — СКА и поддержать ребят, — сказал хоккеист.

К счастью, пребывание Даугавиньша в больнице не стало длительным. В понедельник, 4 марта, Каспарса выписали, но серия с «армейцами» для него закончена. Полученные травмы не позволят хоккеисту выйти на лёд, предстоит пройти курс реабилитации. Учитывая, что такой длинной «скамейкой», как в СКА, спартаковцы похвастать не могут, серия становилась для москвичей всё тяжелее, пусть они и вели в ней со счётом 2-1. Меж тем в «Спартаке» приняли решение поддержать Даугавиньша морально. Перед началом встречи стало известно, что во время четвёртого матча серии игровой свитер Каспарса будет находиться на скамейке московского клуба.

«Спартак» — СКА: на скамейке хозяев будет игровой свитер Даугавиньша

Обращение «Спартака» к болельщикам

«Спартак» — СКА вне зависимости от турнирного положения команд во все времена является громкой вывеской, которая, словно магнит, привлекает внимание болельщиков. Статус матча плей-офф и неожиданный результат игр в Санкт-Петербурге привели к тому, что на первой московской игре был зафиксирован спартаковский рекорд посещаемости в российской истории. За первым домашним матчем красно-белых в Кубке Гагарина — 2019 наблюдал 11 441 болельщик. К сожалению, без эксцессов не обошлось. Работа главных арбитров матча Мартина Франё и Виктора Бирина вызвала гнев у поклонников красно-белых. Как следствие, на лёд летели посторонние предметы, а ещё один инцидент случился на трибунах. В одном из секторов «ЦСКА Арены» возникла драка с участием болельщиков «Спартака» и сотрудников правопорядка. Инцидент произошёл на секторе фанатов красно-белых.

«СКА что, сосиски на лёд бросал?». Кто провоцировал болельщиков «Спартака» Илью Воробьёва спросили, как игроки СКА повлияли на поведение трибун.

За полтора часа до начала повторной игры в Москве в «твиттере» «Спартака» появилось официальное обращение руководства клуба к болельщикам.

«Друзья! Мы уверены, что подавляющему большинству из вас по душе та отличная атмосфера, в которой проходят домашние матчи «Спартака». Однако третья игра плей-офф была омрачена несколькими серьёзными нарушениями, когда на лёд с трибун летели посторонние предметы. В КХЛ очень жёсткий регламент, клуб уже был оштрафован на огромные деньги, но самое печальное, что при повторении подобных инцидентов может возникнуть угроза проведения матча без зрителей. Нам очень этого не хотелось. Верим, что и вам тоже. От имени всей команды, которая сейчас героически сражается в плей-офф, просим не повторять подобных вещей. И если рядом с вами находится человек, испытывающий жгучее желание навредить «Спартаку», пожалуйста, остановите его или обратитесь к ближайшему стюарду», — сказано в обращении.

Понять руководство «Спартака» нетрудно. Красно-белые не относятся к олигархам КХЛ и выкидывать деньги на ветер руководству клуба явно не хочется.

Безальтернативный Хелльберг и понижение Хохлачёва

Дисквалификация Шестёркина лишила Ильи Воробьёва головной боли по определению основного вратаря на матч. Магнусу Хелльбергу, вынужденный экстренно дебютировать в плей-офф КХЛ по ходу третьего матча, на этот раз впервые в этой серии занял место в воротах с первых минут. В остальном менять победный состав у наставника СКА не было никаких оснований. Воссоединение Никиты Гусева и Павла Дацюка в первом звене сработало на все 100%, ведь именно эта связка и организовала ключевые голы «армейцев» в предыдущей игре.

СКА победил назло всем. Ещё мы увидели лучшую драку в плей-офф КХЛ «Спартак» закопал себя удалениями, а СКА избежал катастрофы.

В свою очередь Алексею Жамнову и Игорю Уланову пришлось поломать голову над тем, как перестроить тройки нападения после потери Даугавиньша. В итоге выбор тренерского штаба красно-белых пал на Энвера Лисина, который дополнил связку Ильи Зубова и Мартиньша Карсумса. Обратило на себя внимание и понижение Александра Хохлачёва. Главная звезда «Спартака» образца регулярного чемпионата абсолютно растворился в первых матчах Кубка Гагарина, за что и был переведён в третью тройку к Антону Злобину и Илье Талалуеву. В свою очередь место Хохлачёва в звене Робина Ганзла занял Вячеслав Лещенко.

«Армейское» расточительство

Первая же атака «Спартака» имела все шансы завершиться голом. Фёдоров развернулся за воротами и прострелил в центр, Ганзл бросил низом — Хелльберг щитком среагировал и отвёл угрозу. После этого выпада инициатива плотно перешла к команде Воробьёва. В предыдущем матче «армейцы» четырежды реализовали большинство, за счёт этого и сумев одержать первую победу в серии. Хозяева упорно не желали учиться на своих ошибках и опять удалились первыми. В абсолютно безобидной ситуации Дыбленко махнул клюшкой мимо шайбы и попал Карпову по лицу. «Армейцы» на протяжении всего большинства не упускали шайбу из зоны «Спартака», однако на этот раз отличиться не смогли.

Не смогли забить «армейцы» и за шесть минут до конца периода, когда Наиль Якупов с убойной позиции промазал мимо пустого угла ворот. СКА продолжал создавать один опасный момент за другим, однако Юлиус Гудачек неизменно выручал «Спартак» на последнем рубеже. В первом периоде гости в два раза перебросали москвичей (12-6 по броскам в створ ворот).

Реабилитация Якупова и упущенный шанс Карсумса

За первые пять минут второго периода «Спартак» не нанёс ни одного броска по воротам Хелльберга, изо всех сил пытаясь надёжно действовать в обороне. Однако гостям всё-таки удалось открыть счёт в матче. Отличилось третье звено «армейской» команды. Ярно Коскиранта нашёл Максима Карпова за воротами «Спартака». Воспитанник челябинского хоккея доставил шайбу Наилю Якупову на пятак, а первый номер драфта НХЛ 2012 года на сей раз не промахнулся.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

СКА продолжал владеть инициативой, в то время как «Спартак» искал свой шанс в контригре. Красно-белые обязаны были отыгрываться в середине второго периода, однако Мартиньш Карсумс не смог реализовать выход «один в ноль» с Магнусом Хелльбергом. Такие моменты в игре со СКА упускать нельзя.

В Питере «Спартаку» играть проще, чем в Москве?

На старте третьего периода «Спартаку» выпал ещё один прекрасный шанс восстановить равновесие. Это Виктор Тихонов в самой концовке второго отрезка заработал двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, оставив СКА в меньшинстве на четыре минуты. Однако пробить поймавшего кураж Хелльберга «Спартаку» никак не удавалось. Шведский голкипер сделал несколько красивых сейвов и сохранил преимущество в счёте.

В последний раз «Спартак» побеждал СКА в Москве 6,5 лет назад. 30 ноября 2012 года московский клуб учинил разгром принципиальному сопернику со счётом 6:1. Та встреча проходила ещё в «Сокольниках». С тех пор красно-белые ни в одной игре в Москве не смогли не то, что победить, а даже забить больше, чем два раза за игру. Невероятно, но факт: «Спартак» намного лучше играет с «армейцами» в Питере, чем в Москве.

Последние восемь матчей в российской столице завершись победами СКА с общим счётом 32:5. За это время в Санкт-Петербурге «Спартак» смог победить четырежды. Казалось, что не станет исключением и эта встреча. Евгений Кулик оставил красно-белых в меньшинстве, а СКА не преминул этим шансом воспользоваться. На реализацию лишнего «армейцам» понадобилось 14 секунд – цели достиг пушечный выстрел Василия Токранова. Это пятый гол СКА в большинстве в московской части серии.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Камбэк «Спартака» за 21 секунду

Судьба матча решена? Да как бы не так. Примечательно, что именно Кулик и становится автором начала хозяйского камбэка. Павел Дацюк схватил удаление за задержку соперника, а «Спартаку» понадобилось всего семь секунд на возвращение интриги в матч. Гончаров закрыл обзор шведскому вратарю, а Кулик идеально приложился от синей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В это сложно поверить, но «Спартак» забил и сравнял счёт! Спустя 21 секунду после гола Кулика Энвер Лисин заставил болельщиков «Спартака» поверить в то, что чудо возможно. Илья Зубов заработал второе очко за голевую передачу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Во втором матче серии в Санкт-Петербурге «Спартаку» удалось превратить 0:2 в 3:2, забив победный гол за пять секунд до конца третьего периода. К повторению этого фокуса красно-белые были близки и на сей раз, однако реализовать удаление Барабанова не смогли. Кулик, ставший главным действующим лицом периода, удалился в своей зоне и лишил «Спартака» шанса на гол.

Пушка Рундблада

Надежда «Спартака» прожила недолго. Шведский защитник СКА Давид Рундблад нанёс неотразимый бросок от синей линии на пятой минуте овертайма. Тренерский штаб «Спартака» запросил видеоопросмотр, но он ничего не изменил. «Спартак» был близок к чуду, но снова проиграл СКА в Москве. После игры спартаковцы атаковали судей, обращая внимания на то, что перед голом Рундблада Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых. «Спартак» мог не пропустить и получить большинство, но счёт в серии уже равный – 2-2.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды обменялись двумя победами на чужом льду. Теперь серия возвращается в Санкт-Петербург. Кажется, кто первой из команд вспомнит, что такое одержать победу на домашней площадке, тот и пройдёт в следующий раунд.