Дело даже не в спорном офсайде, а в моменте, когда Коскиранта выбил клюшку из рук спартаковца перед решающим голом.

«Судьи? 300 тыс. и поговорим». Почему игроки «Спартака» были в бешенстве

Концовка четвёртого матча серии между «Спартаком» и СКА (2:3 ОТ) была омрачена судейским скандалом. Защитник СКА Давид Рундблад мощным броском от синей линии поразил ворота Юлиуса Гудачека. Момент был спорный, но лайнсмены положения «вне игры» не зафиксировали.

КХЛ разъяснила, почему был засчитан гол СКА в овертайме

Этому взятию ворот предшествовал ещё один спорный эпизод. Во время позиционной атаки питерцев форвард СКА Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых Ярослава Дыбленко. Судьи оставили этот момент без внимания, атака СКА продолжилась и привела к победному голу гостей.

СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили «Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.

Отметим, что хоккеисты «Спартака» во главе с голкипером Юлиусом Гудачеком после окончания игры активно спорили с арбитрами по данному эпизоду. Гудачек завёлся сразу после гола, начал кричать на судью, поехал с ним спорить. Тренер Алексей Жамнов взял повтор и кричал своему вратарю: «Гуда, вернись в ворота».

Дальше – больше. Когда тренер СКА Анвар Гатиятулин давал послематчевое интервью, Гудачек неподалёку кричал и бил клюшкой по стене. В общем, голкипер красно-белых был очень сильно заведён. Его захлестнули эмоции.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

Вот, что говорили на послематчевой пресс-конференции тренеры. Главный тренер СКА Илья Воробьёв был привычно немногословен.

«Я в воротах следующий матч точно не начну»

— Серия до двух побед, готовимся дальше, — сказал Воробьёв.

— Что произошло в конце матча? Чуть второй раз не отдали матч, ведя 2:0.

— Работаем над этим.

— Что именно нужно подправить?

— Работаем над этим.

— Почему откатились в третьем периоде?

— Не было такого задания. Там большинство было.

— Ожидаете, что команда добавит в силовой борьбе? Показалось, что СКА проигрывал много подобных эпизодов.

— Вам показалось. На броски смотрите.

— Кто начнёт следующую игру в воротах?

— Я точно не начну, дальше мы решим всё.

«Положите 300 тысяч на стол, побеседуем о судействе»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов заявил, что готов обсудить судейство, если кто-то из журналистов положит на стол 300 тыс рублей. Именно столько согласно регламенту КХЛ составляет штраф за обсуждение действий арбитров.

— Хочу поблагодарить ребят за отдачу, за характер. Они доказали, не сложили руки. Интрига продолжается. Видимо, на выезде команды играют лучше и результативнее. Посмотрим, кто кого и где зацепит. Спасибо огромное нашим болельщикам за поддержку, — начал Уланов.

— Могли бы что-то сказать по судейству, если были бы свободные 300 тыс. рублей?

— Положите на стол, побеседуем.

— Чем был недоволен Гудачек в концовке?

— Не знаю, с ним ещё не общался. Конечно, мы пропустили гол в овертайме, это не очень приятно.