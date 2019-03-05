«Это бездарность судьи. Он не должен и не достоин работать в плей-офф КХЛ»

Четвёртый матч серии «Спартак» — СКА (2:3 ОТ) обернулся скандалом из-за неоднозначных судейских решений. Арбитры пропустили нарушение Ярно Коскиранты перед решающим голом, а затем в прямую трансляцию на ТВ попал диалог между вратарём «Спартака» Юлиусом Гудачеком и одним из арбитров. Что сказал игроку судья Николай Акузовский, понятно без слов.

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Перед решающим голом СКА судьи могли пропустить нарушение правил

«Чемпионат» связался с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым, но тот отказался напрямую отвечать на вопрос об ударе Коскиранты по клюшке Дыбленко. Мы сделали официальный запрос в лигу и ждём ответа. Пока же нашумевшие эпизоды прошедшего матча прокомментировали эксперты по судейству Леонид Вайсфельд и Александр Зайцев.

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«По правилам нельзя бить по клюшке. Удар Коскиранты – две минуты»

Леонид Вайсфельд признал, что нарушение правил было, и попробовал оценить этот эпизод с точки зрения судьи.



«Понятно, что они пропустили удар клюшкой со стороны Коскиранты. Я скажу так: в наше время на это и внимания бы не обратили. Потому что по клюшке было бить можно, по рукам нельзя. Сейчас нельзя бить и по клюшке. Если сравнивать с теми моментами, которые были в регулярном чемпионате, то это две минуты. Там за такое наказывали.

С другой стороны, у тебя клюшка в руке, и ты держишь её двумя пальцами, конечно, она у тебя выпадет. К чему я это сейчас веду? Я сейчас говорю уже не конкретно об этом эпизоде. Просто игровая ситуация. Один игрок видит, что другой собирается ударить меня по клюшке. Он берёт и расслабляет руку, происходит удар, клюшка падает. У меня всегда этот момент вызывает вопросы. Если любой удар сверху по клюшке наказывается удалением, то это две минуты.



Когда я проводил методические занятия с судьями, то всегда говорил им: «Не делайте вещей, которых не сможете объяснить». Я бы в данной ситуации поинтересовался у судьи, почему он пропустил этот момент. Ведь иногда происходят очевидные вещи, и ты думаешь про себя: «Они там дураки, что ли?». А потом выясняется, что есть аргумент, которого ты не знал. Нам сейчас всем очевидно, что это две минуты. Спрашивать надо у судьи, как он это увидел. Может быть, он скажет, что игрок чуть дотронулся до клюшки, а она у него выпала. Или бы он сказал: «Я испугался удалять в овертайме.



Что касается эпизода между Гудачеком и судьёй, то, конечно, арбитр не имеет права так себя вести».

«Слова Акузовского Гудачеку – дискредитация всего судейского корпуса»

Александр Зайцев был более категоричен в оценках, выразив мнение, что такой судья не должен работать в плей-офф КХЛ.



«Акузовского уже снимали с КХЛ и переводили в ВХЛ, и там он тоже что-то напорол. Такой судья не имеет права работать в плей-офф. Но очень много игр, судей не хватает, в регулярном чемпионате он ещё может работать, но в плей-офф таких судей нельзя допускать.

По его виду, он либо не видел нарушения, либо посчитал, что его нет. Мне сложно судить, что у него в голове. Было или нет нарушение, должен определить именно сам арбитр. Это бездарность судьи, а то, что сейчас глава судейского департамента будет с ним делать, это уже его дело.

«Пошел ты…». Судьи все-таки добили «Спартак» И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было.

Слова Акузовского Гудачеку, где он его посылает, — это дискредитация всего судейского корпуса. Этот судья вообще недостоин там работать. Человек не может справиться со своими эмоциями – кричит, хамит, нецензурно выражается. Это не судья, у него плохо с психикой!».