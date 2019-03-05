Выбор не в пользу хоккея. КХЛ ТВ не показал игры самой крутой серии Востока

Начало Кубка Гагарина получилось на загляденье. По крайней мере, первый раунд уже получается одним из самых интересных за последние годы. Как минимум в четырёх парах будет шестой матч, а это значит, что интрига в КХЛ, которую мы иногда спешим похоронить, всё-таки жива.



Противостояний с предсказуемым результатом в этот раз оказалось всего два. Победители конференций в регулярке «Автомобилист» и ЦСКА ожидаемо в минимальном количестве матчей управились с «Трактором» и «Витязем». Впрочем, челябинцы на своей площадке смогли оказать команде из Екатеринбурга достойное сопротивление, а вот внешне самым лёгким и даже скучным оказался проход первого раунда московскими «армейцами».

Однако телеканалы КХЛ почему-то решили, что их зрители обязательно должны лишний раз убедиться в чудовищной разнице в классе между московским и подольским клубами. Все матчи этой серии были показаны в прямом эфире на каналах лиги. В этом, конечно, нет ничего плохого, вот только из-за единовременного начала матчей в разных городах зрители остались без просмотра игр «Торпедо» и «Барыса» в Нижнем Новгороде.

«Торпедо» и «Барыс» играют в чумовые догонялки! Нижний выиграл матч с 0:3 Серия СКА – «Спартак» дошла до скандала, фавориты прошли дальше, а «Торпедо» сотворило крутой камбэк – день плей-офф КХЛ.

КХЛ расставила приоритеты

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина матчи первого раунда Запада и Востока не были разведены по разным дням. Сделано это было в том числе и в интересах телевидения, чтобы в один игровой день можно было показать как можно большее количество игр в прямом эфире. Но Восток на хоккейной карте нашей страны раскинулся на очень большую территорию, и далеко не в каждом городе, прикреплённом к этой конференции, матчи начинались за 2,5 часа до встреч в московском часовом поясе. Поэтому с показом, например, уральской пары «Автомобилист» — «Трактор» и астанинских игр «Барыса» и «Торпедо» не было никаких проблем. Зато когда серия переехала в Нижний Новгород, КХЛ пришлось встать перед выбором. В одно время начинались игры в трёх сериях СКА — «Спартак», ЦСКА – «Витязь» и, собственно, «Барыс» — «Торпедо», а телеканалов у КХЛ, как известно, всего два.



Вполне понятно и логично, что московско-питерское противостояние здесь оказалось вне конкуренции. Но другой канал КХЛ почему-то предпочёл яркому сражению «Барыса» и «Торпедо» матчи ЦСКА и «Витязя», которые больше напоминали тренировку повышенной сложности для «армейцев». И ведь это перед началом плей-офф понимали абсолютно все.

Праздник хоккея в Нижнем Новгороде прошёл мимо

Безусловно, игры ЦСКА более чем достойны показа в прямом эфире. В составе «армейцев» предостаточно отличных хоккеистов, чьё мастерство приятно видеть не только болельщикам красно-синих. Но на ЦСКА в Кубке Гагарина мы ещё насмотримся. Эта команда выглядит сейчас практически неуязвимой и наверняка пойдёт в плей-офф далеко. «Витязь» же при всём желании вряд ли бы доставил «армейцам» хоть какие-нибудь проблемы, и ЦСКА и близко не показал в этой серии всю свою мощь.



А вот в астанинско-нижегородской паре изначально ожидался праздник хоккея. Обе команды в регулярке показали, что и забивают, и пропускают они в изрядном количестве, а статус фаворита у «Барыса» всё-таки был не такой очевидный, как у ЦСКА в сравнении с «Витязем». В этой серии мы ждали голевого карнавала, ошибок защиты и вратарей, камбэков и уж точно не могли со стопроцентной уверенностью назвать победителя каждого матча. Но КХЛ не решилась убрать из прямого эфира игры обладателя Кубка континента, пусть они и были изначально лишены не только интриги, но и должных для плей-офф эмоциональности и напряжения. И это очень плохо для популяризации хоккея. Думается, спроси любого объективного человека перед переездом этих противостояний в Подольск и Нижний Новгород, у кого больше шансов перевернуть ход серии, у «Витязя» или « Торпедо», ответ был бы очевиден.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Барыс» и «Торпедо» статусом не вышли

Самое обидное, что все предположения по этому вопросу полностью оправдались. ЦСКА спокойно и без нервов укатал «Витязь» и на гостевой площадке, а «Торпедо» сравняло счёт в своей серии. Особенно грустно, что в прямой эфир не попала вторая встреча в Нижнем Новгороде. Пока Кирилл Капризов и Михаил Григоренко предсказуемо разрывали защиту «Витязя», в городе на Волге хозяева отыгрывались с 0:3 и 2:4, забрасывали почти за минуту две шайбы в конце основного времени, а затем вырывали победу в напряжённом овертайме, растянувшемся почти на два дополнительных периода.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



И ладно если бы лига просто не угадала с выбором матчей. Эта разница в уровне накала и интереса в этих сериях была очевидна перед стартом плей-офф. В конце концов, можно было бы понять КХЛ, если она хотя бы чередовала на своих каналах игры двух противостояний. Но Нижний Новгород оказался недостоин даже одного прямого эфира. Это очень обидно, когда матчи, возможно, самой интересной, равной и весёлой пары первого раунда проходят мимо прямого эфира, и наблюдать за ярким и непредсказуемым хоккеем можно только на региональном телевидении. Увы, КХЛ интриге предпочла статусность, и выбор этот вряд ли был одобрен болельщиками.

И ещё один момент. Четвёртый матч противостояния «Торпедо» и «Барыса» вчера ощутимо затянулся. Когда в Нижнем Новгороде ещё шёл первый овертайм, в Подольске «Витязь» уже отмучился, а ЦСКА отпраздновал выход в следующий раунд. КХЛ ТВ ничего не стоило оперативно переключиться на картинку из «Нагорного», ведь на этом матче также работали комментаторы канала. Но вместо горячего включения в овертайм нам предложили посмотреть этот матч с самого начала в записи. Однако даже в Москве уже шёл 11-й час вечера, не говоря уж о времени в регионах восточнее столицы. КХЛ упустила возможность показать хотя бы развязку огненного матча, хотя в прошлые сезоны такие варианты каналами лиги практиковались.



Что ж, лига не показала нам завязку интриги в паре «Барыс» — «Торпедо», но других возможностей проигнорировать это противостояние у КХЛ больше не будет. У пятого матча в Астане вообще не будет конкурентов во временном промежутке, а шестую встречу в Нижнем Новгороде обязаны показывать на одном из двух каналов лиги параллельно с игрой «Спартака» и СКА в Москве. Теперь наслаждаться настоящей рубкой плей-офф болельщикам ничто не помешает.