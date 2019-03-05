«Они достойны Кубка Стэнли». Эксперт из Тампы – о лучшей команде сезона НХЛ

Джо Смит — главный хоккейный обозреватель, специализирующийся на матчах «молний». 11 лет он отработал в местной газете Tampa Bay Times, но на хоккей переключился лишь пять лет назад. Сейчас он трудится для популярного издания The Athletic, и его мнение относительно фантастического сезона «Тампы» можно считать весьма авторитетным.

Просто звери. «Тампа» повторила рекорд великого «Детройта» 50 побед в 66 матчах. Тогда за «Ред Уингз» играла «Русская пятёрка», Айзерман, Лидстрём и Коффи.

«У нынешнего состава есть талант и есть драйв»

— «Тампа» и у букмекеров, и у болельщиков является главным претендентом на Кубок Стэнли. Вы согласны с такими прогнозами?

— У нынешнего состава «молний» есть всё для победы. Этот состав может привезти Кубок Стэнли в Тампу впервые после того, как «молнии» завоевали трофей 15 лет назад. Команда доминирует в лиге, у «Лайтнинг» потрясающая разница забитых и пропущенных шайб (+84), в 66 матчах одержано 50 побед. Ну и плюс Никита Кучеров — лидер спора бомбардиров. Если и есть какая-то команда, способная поднять над своей головой кубок, то именно эта. Есть талант, есть драйв, есть хорошее отношение к делу.



— Но регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф — совсем другое. Так ли хорошо быть лучшими во всём в регулярке?

— Безусловно, успеха в регулярном чемпионате недостаточно. Нужно обойтись без травм, нужно сыграть в свой лучший хоккей и вовремя делать передышку. Год назад «Вашингтон» был близок к тому, чтобы сгореть «Коламбусу» 0-3 в серии первого раунда — «мундиры» в ключевом моменте попали в штангу, а «столичные» выиграли во втором овертайме и вернулись в серию.

— В дедлайн «Тампа» никого не приобрела. Это плюс или скорее минус?

— Знаете, бывший генеральный менеджер клуба Джей Фистер любит рассказывать историю о том, как он сделал самую важную сделку в истории франшизы. 28 января 2004 года он выменял защитника ветерана Дэрилла Сидора на первораундника Александра Свитова, который был задрафтован «Коламбусом». Когда Фистер поднялся в автобус по пути в отель после утренней раскатки, то капитан команды Дейв Андрейчук молча положил руку на его плечо и кивнул. А через пять месяцев «Тампа» выиграла Кубок Стэнли. Трудно обвинять нынешнего босса Жюльена Бризбуа в том, что он не стал ломать хорошо работающий механизм.



— Но ходили слухи о Уэйне Симмондсе, которого в итоге взял «Нэшвилл»...

— Симмондса хорошо знает легендарный Венсан Лекавалье, он с ним много играл. Но, как сказал тот же Венсан, иногда лучший ход — это отсутствие хода. В команде отличная глубина: 14 разносторонних форвардов, 7 здоровых защитников, коллектив сплочённый. Симмондс был бы неплох, но по какой цене и куда его ставить? Как сказал аналитик NBC Пьер Макгуайр, Уйэн Симмондс — это тот парень, которого все хотят, когда дело доходит до пятого, шестого или седьмого матча серии плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Сергачёв должен играть в плей-офф»

— Кстати, когда наставник Джон Купер может прекратить ротацию пар защитников и сделает выбор в пользу шести основных?

— Скорее всего, ротация продлится до последних недель регулярного чемпионата. В последние несколько матчей, вероятно, от схемы с семью защитниками откажутся и будут готовиться к плей-офф. Это неплохо, ведь многие хоккеисты благодаря этому получают отдых.

— Молодой россиянин будет в этой шестёрке?

— Обязан быть. У Сергачёва лучший процент Corsi for среди всех игроков обороны «Тампы». Брейдон Коберн — привычный партнёр Михаила, и год назад они очень хорошо сыграли в плей-офф. Тот же Купер сказал, что в своём втором сезоне Сергачёв играет намного лучше, чем в первом. Михаил сменил клюшку, теперь он чаще владеет шайбой, играет активнее.

«Его игра – это другая эра». Кучеров стал Эйнштейном в мире хоккея Каждый год он прокачивается сам и прокачивает партнёров.

— Летом всех поразил внезапный уход с поста генерального менеджера Стива Айзермана. Заметны ли какие-то различие в командной культуре между Айзерманом и Жюльеном Бризбуа?

— На самом деле, нет, ведь Бризбуа был в «Лайтнинг» почти столько же, сколько Айзерман. Оба разделяли одинаковую философию о построении команды, оба спрашивали друг друга, подойдёт ли им тот или иной игрок. Переход получился плавным, это подтверждают сами хоккеисты.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Летом Панарина будут хотеть все команды лиги»

— А если «Тампа» не возьмёт Кубок Стэнли, что будет с Джоном Купером? Он может уйти в отставку?

— Нет. Как сказал нам Бризбуа в октябре, он рассчитывает подписать с Купером новый контракт. Сейчас у Купера контракт заканчивается, но обе стороны смотрят с оптимизмом на его продление. Бризбуа привёл Купера в клуб семь лет назад, пригласив его наставником в фарм-клуб. Он верит, что Джон будет здесь ещё много лет. Не стоит думать, что в случае неудачи последует увольнение, каким бы неутешительным ни было возможное поражение. Это просто вопрос согласования лучших условий.

Рекордсмен Кучеров! Набрал 101 очко и устроил шоу в серии буллитов Ковальчук и Стэмкос тоже забили. Но поскромнее.

— Предположим, что летом «Тампа» будет соблазнять контрактом Артемия Панарина. Насколько это реально?

— Такого игрока, как Панарин, будет хотеть любая из 31 команды лиги. Эта идея понравится кому угодно. Вы можете представить себе тройку Кучеров — Пойнт — Панарин? Но, увы, совсем нет места под потолком для ещё одного максимального контракта. Скоро ведь надо подписывать того же Пойнта и Андрея Василевского.



— Пойнта называют потенциальным обладателем «Селке Трофи» — приза лучшему форварду оборонительного плана. Но при этом он очень результативен...

— Я абсолютно уверен, что Пойнт рано или поздно возьмёт «Селке». А может быть, и не один раз, но не в этом году. Это один из лучших двусторонних центрфорвардов в лиге. О его игре восторженно отзываются многие центры. Но есть нюанс — он не играет в спецбригаде меньшинства. Просто потому что помимо него там есть кому играть.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Главная задача Кучерова — это Кубок Стэнли»

— Василевского будут «придерживать» в конце регулярного чемпионата?

— Не исключено, но Купер сказал, что решение ещё не принято. Загруженность Андрея в этом сезоне была относительно невысокой. А тот факт, что Васи пропустил месяц в ноябре, может сыграть ему самую хорошую службу — к плей-офф он подойдёт более свежим. Чуть больше чем за 50 стартов в сезоне — это самый хороший показатель.



— К слову, какую тройку нападения вы считаете первой: тройку Стэмкоса с Палатом и Гурдом или сочетание Джонсона и Пойнта с Кучеровым?

— Это тройки 1А и 1Б, но я бы посчитал тройку Кучерова первой, потому что ей приходится иметь дело с самыми сильными защитниками соперников. Да и Пойнт — центрфорвард номер один.

— А кто из фарм-клуба «Сиракьюз Кранч» готов сделать шаг наверх и стать игроком основы?

— Хороший вопрос. После разговоров со скаутами я понял, что Александр Волков — один из самых готовых хоккеистов к вызову наверх. В тренировочном лагере его отрезали от основы в самый последний момент, причём уже второй сезон подряд. Тренерскому штабу нравится его сочетание габаритов, смелости и мастерства. Ещё один игрок, который потенциально может попасть в нижнюю шестёрку нападающих на следующий год — Картер Верхеге.



— И последнее. Насколько для Никиты Кучерова важен «Арт Росс Трофи», к которому он движется семимильными шагами?

— Он имел шанс выиграть этот приз ещё в прошлом сезоне, но поздний спад позволил Коннору Макдэвиду обойти его. Кучеров финишировал третьим, набрав 100 очков, но чувствовал неудовлетворённость. Главная задача Кучерова — это Кубок Стэнли, но «Арт Росс Трофи» будет иметь значение. Уверен, что Никита извлёк уроки из поражения «Тампы» в плей-офф в прошлом сезоне, когда он и Стэмкос остались без очков в трёх последних матчах серии. Все помнят расстроенный взгляд Кучерова, когда серия завершилась. Сейчас Никита стал более спокойным и расслабленным. Возможно, это влияние нового восьмилетнего контракта. Кроме того, у него есть пятимесячный сын, а это тоже влияет на зрелость.