Без чуда на льду. Россия не дрогнула перед американскими студентами

В хоккее на Универсиаде-2019 у России всё хорошо. Стартовый матч получился нервным – Словакия неожиданно навязала борьбу и вела 1:0 за пять минут до конца третьего периода, но россияне всю игру давили на ворота соперника и в итоге смогли отыграться, а затем победили в овертайме. Затем последовал дежурный разгром Японии со счётом 10:1, а сегодня состоялась встреча с более именитым соперником – США.

Россию спас игрок «Амура». Наши едва не проиграли словакам на Универсиаде 42-11 по броскам, 0:1 за пять минут до конца, но есть первая победа.

До сегодняшнего дня сборная России занимала третье место в группе А после словаков (которые, к удивлению многих, не пощадили чехов) и чехов, но лишь за счёт меньшего количества проведённых матчей. Американцы же расположились на четвёртом месте, имея в активе победу над Венгрией (8:1) и поражение от Чехии (1:4).



Россия – фаворит всего турнира, в отличие от США, и вполне вероятно, в раздевалке соперников перед игрой вспоминали знаменитое «Чудо на льду» – матч на Олимпиаде-1980, когда команда, составленная из молодых и никому не известных американских студентов, победила могущественную сборную СССР и в итоге выиграла золото.

Очередной горячий вратарь и четвёртый гол Руденкова

Капитан россиян Игорь Руденков досрочно завершил предыдущий матч, неудачно врезавшись в борт, но сегодня, в свой день рождения, был в строю, в первом звене. Преимущество наших ребят было неоспоримым с первых минут, но и американцы старались не уступать – неплохо двигались и спокойно оборонялись. Поначалу никак не удавалось подловить их на ошибках – Денис Орлович-Грудков дважды бросал из вернейшей позиции, потом он же одной передачей отрезал от защитников Александра Шарова, который не смог разобраться с вратарём американцев Олдхэмом в ближнем бою.

Дело близилось к перерыву, а голов всё не было. Непорядок. Данила Квартальнов решил всё сделать сам – ворвался в зону, оставил в дураках сразу трёх соперников и хлёстко бросил. Олдхэм был бессилен. Удивительный момент произошёл после сирены – американцы высыпали на лёд всей командой, как будто матч закончился. Они поддержали своего вратаря и только после этого поехали в раздевалку.



Второй период россияне начали в меньшинстве, но вскоре и соперник удалился. И сразу же Максим Джиошвили и Квартальнов лишь чудом не реализовали выход два в одного – шайба скользнула по щитку вратаря и остановилась в синей краске. Олдхэм напоминал словацкого вратаря, который в первом матче с Россией тоже совершил немало великолепных спасений.

Сборная США продолжила удаляться, и россияне этим воспользовались. Правда, гол случился уже после выхода на лёд пятого полевого. Трое наших игроков поехали на смену, Богдан Якимов выиграл борьбу у борта и отдал передачу на капитана. Руденков отпраздновал день рождения очередной заброшенной шайбой – четвёртой на этом турнире.

Американцы разозлили русских

Соперник не владел игровым преимуществом, но не упускал возможности поатаковать, когда она предоставлялась. В концовке второго периода сразу четыре игрока не смогли разобраться с Домеником Муром, который обезоружил Серебрякова. Шайба подстегнула американцев, и те стали всё чаще задерживаться в чужой зоне. Как будто наши ребята не ожидали такого запала от соперников – они перехватили шайбу в зоне россиян и сравняли счёт. Серебряков упал на лёд, и шайба бабочкой порхнула ему за спину. «Гол в раздевалку» и абсолютна новая игра. «Скамейка» американцев ликовала, а после сирены один хоккеист проехался перед скамейкой россиян и что-то сказал нашим ребятам. Напоминал о «Чуде на льду»?

Если так и было, то американец сделал это зря. Молодой студент не знал, что не стоит злить русских. Наши выскочили на третий период, как звери, и через 32 секунды Олдхэм капитулировал в третий раз. Забив, наши ребята успокоились, позволив «звёздно-полосатым» немного вздохнуть и постепенно перехватить инициативу. Признаться, стало даже тревожно. А затем – страшно. Егор Морозов лежал на льду после подножки Мёрфи. В большинстве сыграть не дали – Руденков заступился за партнёра и тоже поехал в штрафбокс. С Морозовым, к счастью, всё оказалось в порядке, он появился на льду уже через пару минут.



Игра успокоилась, и только в последнюю минуту американцы заставили понервничать болельщиков на арене «Кристалл». Россия не позволила США совершить чудо, но вместе с этим обнажились проблемы нашей команды. Реализация хромает, защита может терять концентрацию, Серебряков не всегда действует уверенно. Впереди нашу команду ждут важные матчи, и к ним надо подойти в полной боевой готовности.