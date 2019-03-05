«Магнитка» летит в пропасть. Виноват самый дорогой игрок КХЛ

Всё-таки не зря говорят, что плей-офф – это маленькая война. И чем глубже какие-либо команды уходят в очное противостояние, тем ярче проявляется эта непреложная истина. Серия между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» добралась до пятой встречи при счёте 2-2, и первые околохоккейные шпильки в своего соперника стали втыкать магнитогорцы.

Сначала Йозеф Яндач, радующий на пресс-конференциях нестандартными фразами, призвал форварда уфимцев Линуса Умарка прекратить симуляции и играть чисто. А в день пятого поединка настоящий огонь разжёг опытнейший кубковый боец Геннадий Величкин. Нет сомнения, что именно с его подачи на официальном сайте клуба появилось следующее заявление. «Салават» ответил моментально, попросив своих болельщиков сообщать о любом нарушении их прав на «Арене-Металлург».

«Металлург» обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» перед пятым матчем серии

Директор «Салавата» — болельщикам: просим сообщать обо всех возможных нарушениях

Таким образом эта серия обрела настоящий кубковый привкус, а если говорить непосредственно о хоккее, то было очень интересно, в каком ключе сложится отчётная встреча. Предыдущие четыре матча показали, что «Металлург» добивался побед в том случае, если магнитогорцам удавалось успокоить игру и нейтрализовать главные силы уфимцев. «Салавату» же был на руку весёлый, атакующий хоккей, в котором разворачивались на полную мощность не только Умарк и Кo но и другие хоккеисты команды Николая Цулыгина.

«Салават» не сделал никаких изменений в своём составе по сравнению с предыдущей игрой, разве что Дмитрий Кугрышев перекочевал в номинально третье звено к Александру Кадейкину и Владимиру Жаркову – уж очень хорошо они смотрелись вместе во второй половине второй уфимской встречи. У «Металлурга» вновь в воротах оказался Артём Загидулин, а из важных изменений стоило отметить возвращение после дисквалификации Якова Рылова. Кстати, пострадавший от действий Рылова Антон Бурдасов помочь своей команде не может до сих пор. Форвард улетел на обследование в Германию, и его участие даже в шестой игре серии пока под вопросом.

«Металлург» забыл, как забивать в первом периоде

При равном счёте в серии от команд впору было ожидать осторожного хоккея, и «Магнитка» с «Салаватом» только подтвердили это предположение. Обе команды действовали аккуратно, дисциплинированно, практически не допускали нарушений правил и не лезли на рожон в атаке. В этой нервной и неяркой игре растворились даже уфимские иностранцы, да и оборона «Металлурга» явно сделала выводы после провальных второй и третьей встреч серии. Магнитогорские лидеры также находились под надёжной опекой, поэтому самые опасные моменты создавались командами, когда на льду находились третьи-четвёртые звенья. Неудивительно, ведь плей-офф – время теневых героев.

Но по-настоящему геройствовать никто не спешил. В первом периоде у «Металлурга» моменты имели Евгений Тимкин, Павел Дорофеев, у «Салавата» активничала тройка Кадейкина, но голов зрители не увидели. Для магнитогорцев это стала уже пятая стартовая двадцатиминутка подряд в серии, в которой они не смогли отличиться.

Магнитогорские проблемы Метсолы

Во втором периоде продолжалась плотная, вязкая игра, но слегка увеличились скорости, и смотреть матч стало интересней. Вскоре пришли и голы. Сначала лидеры уфимцев наказали Алексея Береглазова за удаление: очередными полезными действиями в серии отметились Линус Умарк и Теэму Хартикайнен, которые вывели на пустой угол Дмитрия Кугрышева.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но спустя две минуты «Салават» подвёл другой ключевой игрок. Юха Метсола, в целом показывающий безупречный хоккей, вновь, как и в первой игре противостояния, ошибся на магнитогорском льду. На этот раз финский голкипер мастерски замкнул передачу Мэтта Эллисона из-за ворот, подправив шайбу в собственные ворота.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Шедевр от Кадейкина и Ткачёва

Казалось, что после второго периода игра хоть немного раскроется, но на третий период команды вновь вышли застёгнутыми на все пуговицы. Весь отрезок «Магнитка» и «Салават» вяло пытались что-то придумать у чужих ворот, но получалось так себе. Всего 9 бросков в створ на двоих, а самым ярким моментом двадцатиминутки стал гол рукой Филипа Ларсена, отменённый после короткого формального просмотра. Пятая встреча серии до боли напоминала первый матч, и зрители на стадионе в Магнитогорске приготовились к длительному овертайму.

Однако в этот раз пришлось ждать совсем недолго. Уже на 2-й минуте овертайма настоящий шедевр на двоих исполнили Александр Кадейкин и Владимир Ткачёв. Кадейкин на синей линии перехватил передачу самого высокооплачиваемого игрока КХЛ Сергея Мозякина, продвинулся вперёд и отдал изумительный пас на Ткачёва, который после небольшого обыгрыша забросил свою первую шайбу в этом плей-офф. «Салават» повёл в серии 3-2, и теперь имеет отличные шансы закончить противостояние в свою пользу на уфимском льду. А Александр Кадейкин к своим крайне полезным действиям по нейтрализации лидеров соперника снова добавил очки за результативность. Похоже, именно он и становится тем самым теневым героем, который ведёт «Салават» в следующий раунд плей-офф.

У Мозякина и Кулёмина на двоих 9 бросков в серии с «Салаватом», у Кадейкина — 10

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.