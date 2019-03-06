Радулов взялся за старое. В разгар битвы за плей-офф он был отстранён от игры

Александр Радулов не меняется. В самом важном отрезке сезона, когда «Даллас» изо всех сил старается зацепиться за кубковую восьмёрку, команда осталась без одного из своих лучших хоккеистов. Наставнику «Старз» Джиму Монтгомери не оставалось никакого иного выбора, как исключить Радулова из состава на матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» и играть в 11 форвардов и 7 защитников. Поводом к тому стало банальное опоздание Александра на утреннюю тренировку.



«Радулова не будет. Он опоздал сегодня утром. Это всё, что я собираюсь сказать по этому вопросу», — строго заявил тренер, не став эпатировать прессу в стиле Джона Тортореллы. Сам Радулов через представителя команды от комментариев отказался.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

32-летний Александр лидирует в команде по голевым передачам (34) и идёт вторым по набранным очкам (51) — всего этого он достиг, несмотря на 11 пропущенных матчей из-за травм и болезни. В последних пяти встречах на его счету 2 гола. Но в нынешнем сезоне это дисциплинарное взыскание для него уже второе по счёту, и это при том, что Монтгомери — тренер-новичок, которого трудно заподозрить в излишней жёсткости.



17 января в матче с «Лос-Анджелесом» Радулова посадили на скамейку запасных уже в середине первого периода. «Каждое решение мы принимаем в интересах команды. Тогда так было лучше для всего коллектива», — сказал Монтгомери.

«Да, я был посажен в запас. Это было правильное решение. Я должен учиться на этих ошибках, должен быть лучше и не повторять подобного в будущем», — смиренно сказал тогда Радулов, но спустя полтора месяца вновь «влетел».



Стоит вспомнить, что в 2012 году, когда Радулов вернулся за океан доигрывать свой действующий контракт с «Нэшвиллом», его отстранили от матчей прямо во время розыгрыша плей-офф за нарушение внутренних правил команды. В текущем регулярном чемпионате с Радулова сняли звание ассистента капитана — это произошло после Матча всех звёзд. Если учесть, что кроме Радулова в команде отсутствуют травмированные Матс Цуккарелло (рука), Эндрю Кольяно (верхняя часть тела) и Тайлер Питлик (операция на запястье), то для техасцев эта потеря могла стоить очень дорого. Впрочем, при предыдущем тренере Линди Раффе в «Далласе» отстраняли от матчей за опоздания и Тайлера Сегина, и Джона Клингберга, а также Коди Икина и Эрика Коула.



«Это было очень смелое решение тренерского штаба. В момент, когда на счету каждое очко, они вывели из состава одного из лучших нападающих. В «Монреале» Радулов получал восторженные отзывы о своей трудовой этике, а в стане «Далласа» подобные вещи уже случались, так что это был риск. Стал бы я играть с большей отдачей и желанием, если бы был игроком «Далласа» и узнал об отстранении Радулова? Без сомнения», — сказал эксперт телеканала Sportsnet, а в бывшем игрок НХЛ Джейсон Йорк.

Без Радулова «Далласу» действительно пришлось изрядно потрудиться и выложиться на 110%, но нужный результат был достигнут. Гол в поединке с «рейнджерами» был забит всего один — на старте второго периода отличился защитник Джон Клингберг, который лазерным броском поразил девятку ворот Александра Георгиева.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

А вот борьбы, нервов и разного рода силовых воздействий в этом матче было хоть отбавляй. Так, в середине третьей двадцатиминутки со льда был изгнан форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который впечатал в борт голову Радека Факсы.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

А когда до финальной сирены оставалась всего одна секунда, голкипера «Далласа» жёстко затолкали в сетку собственных ворот, после чего начались коллективные разборки в формате «все против всех».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Сухарь» Бишопа позволил техасцам набрать драгоценные два очка. В турнирной таблице Запада «звёзды» продолжают занимать предпоследнее кубковое место с отрывом в 3 балла от идущего девятым «Колорадо».