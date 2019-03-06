Остон Мэттьюс из Мексики. Как из США депортировали первого настоящего хоккеиста

Наверное, единственная вещь, более необычная, чем быть мексиканцем в Литве — это быть мексиканским хоккеистом в Литве. Поэтому общее удивление, которое вызывает главный персонаж этой истории Гектор Махул, для него уже привычно. Сейчас он живёт в Вильнюсе и охотно рассказывает о своих приключениях.

Звезда сборной Мексики

Сейчас 24-летний Махул является нападающим команды Hockey Punks — одной из четырёх команд практически неизвестной профессиональной литовской лиги. К нынешнему положению его привела достаточно долгая и необычная история.



Несколько лет назад он учился в колледже в США, но оказался депортирован. Число профессиональных спортсменов из разных стран, которые хотят продолжить свою карьеру в Штатах, растёт с каждым годом, и ужесточение иммиграционных рамок стало серьёзным препятствием для Гектора Махула.



«Я приехал из Мексики учиться. Но, учитывая политическую ситуацию между двумя странами, правила постоянно меняются и становятся строже. Поводом для изгнания из США может стать любой неудовлетворительный ответ сотруднику иммиграционной службы, и не имеет значения, отвечаешь ты устно или письменно», — говорит Махул. Один из таких неправильных ответов, данных полтора года назад привёл к головокружительному возвращению обратно в Мексику, а затем в Швейцарию и Литву.

В своё время Махула заприметил на мексиканских просторах Борис Дороженко — советский хоккейный тренер, уехавший в Мексику в начале 1990-х и ставший там тренером национальной хоккейной программы. «У Махула очень хорошее катание. Он мог бы вырасти в отличного игрока. Но единственным препятствием для него было мексиканское гражданство», — говорит Дороженко, который планировал сделать из своего подопечного будущую звезду. Когда Дороженко получил работу в Аризоне, 14-летний Гектор Махул последовал за ним по студенческой визе.



К моменту окончания средней школы Махул уже был звездой мексиканского хоккея, как бы смешно ни звучал этот титул. На чемпионате мира в 2014 году в дивизионе II группы В он стал лучшим игроком команды и помог Мексике подняться на ступеньку вверх. Его признали лучшим нападающим турнира в 2015 и 2016 годах.

«Я знаю, что в НХЛ были хоккеисты с мексиканскими корнями или происхождением родителей из Мексики. Но настоящего мексиканского профессионального игрока пока не было ни одного. Я хочу быть таким парнем», — говорит Гектор Махул. А чтобы привести пример хоккеиста с мексиканскими корнями, искать долго не нужно: у суперзвезды «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса мать родом из Мексики.

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Депортация и дружба с «Давосом»

В августа 2017 года Махул вернулся в США из поездки домой, и его в аэропорту задержали представители таможни и пограничной службы. Формальным поводом для задержания стала косметичка его подруги, в которой якобы нашли наркотики, но это подозрение почти сразу отпало. Однако в беседе с пограничниками Махул опрометчиво сказал фразу: «Я покинул Мексику, чтобы продолжить карьеру в хоккее с шайбой».



На основании этого признания Гектора Махула признали виновным в намерении нарушить условия его студенческой визы. Её действие было отменено, а сам хоккеист спустя 10 лет проживания в Штатах был депортирован на родину кактусов и сомбреро. «Наши сотрудники обнаружили, что этот человек дал разные ответы на вопрос о цели поездки в США и о причине, по которой он покинул страну своего происхождения», — значилось в полицейском отчёте. «Мне задали около 50 вопросов! А потом заявили, что немедленно депортируют в ускоренном порядке. Я сначала думал, что это из-за каких-то таблеток в косметичке, а потом узнал, что это из-за моих ответов. Мне отказано во въезде в США на протяжении пяти лет», — сказал Гектор.

Фото: facebook.com/bringhectorback

В апелляции Махулу было отказано, и после этого над будущей карьерой хоккеиста стали нависать тучи. В Мексике зарегистрировано только полторы тысячи хоккеистов (в США — 562 тысячи), и профессионально расти на родине он не мог. Дороженко принялся искать варианты, куда бы Гектор мог хотя бы на время пристроиться, чтобы не терять навыки, и вышел на известного тренера Арно дель Курто, который в течение 22 лет возглавлял швейцарский клуб «Давос».



С 90-дневной туристической визой Махул отправился в Швейцарию и после трёхнедельных тренировок вместе с командой представители «Давоса» сказали, что хотят оставить Гектора у себя.

Спасение от «Хоккейных панков»

Казалось бы, парень мог вздохнуть спокойно — ему дали возможность быть в команде из очень сильного чемпионата, но в дело вновь вмешались иммиграционные проблемы. Чтобы получить сертификат профессионального спортсмена, он должен был считаться профессионалом до прибытия в Швейцарию. А поскольку он играл только на уровне колледжа и за сборную страны, то официально считался любителем, и в визе Махулу снова было отказано. «Давос» не сдался и даже обратился к правительству Швейцарии, предлагая нанять Махула в качестве тренера по профессиональным хоккейным навыкам, надеясь за счёт этого немного обойти закон, но потерпел неудачу.



В ноябре, когда до истечения туристической визы оставалось 5 дней, мексиканец вместе с Борисом Дороженко отправился тренироваться в Сербию. А через несколько дней Махул получил приглашение из Литвы от команды «Хоккейные панки». Литовский клуб помог ему стабилизировать иммиграционный статус и предоставил квартиру в Вильнюсе. Этот неожиданный поворот в его судьбе стал возможен благодаря соотечественнику Арунасу Бермехо, который стал членом этой команды во время учёбы в Литве.

«Когда люди говорят о переезде в Европу, никто не думает о Литве и Вильнюсе. Переезд был трудным, но это отличный город. Люди очень дружелюбные. Единственный недостаток — очень уж здесь холодно», — говорит теплолюбивый мексиканец. Его сертифицировали как профессионального сотрудника, что даст ему возможность работать на территории Евросоюза и облегчит воссоединение с «Давосом» в сезоне-2019/20. Правда, сейчас эта надежда находится под большим вопросом, так как Арно дель Курто в ноябре объявил о своей отставке.

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«Все удивляются, когда слышат, что есть на свете мексиканский хоккеист»

В своих первых восьми матчах за литовский клуб Махул набрал 7 (1+6) очков. Хороший результат подогрел его желание о потенциальном возвращении в США и карьере в профессиональном хоккее.



«В Северной Америке на меня сразу наклеивают ярлык. Спрашивают, почему мексиканец играет в хоккей? Он должен играть в футбол. Все приходят в изумление, когда слышат, что есть на свете мексиканский хоккеист. Но после того, как они видят мою игру, то замолкают. Наверное, так и должно быть. Для того, чтобы перейти на следующий уровень, нужно поиграть здесь», — говорит Гектор Махул.



И есть основания предполагать, что об этом парне мы ещё услышим.