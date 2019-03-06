«Барыс» попал в мясорубку. Скабелка так готовится к «Авангарду»

Астанинцы не допустили ещё одного «камбэка» от «Торпедо» и вырвались вперёд в серии – 3-2.

Самая весёлая серия

Если противостояние на Западе между СКА и «Спартаком» стало главным открытием нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина, поразив нас жёсткостью, спортивной злостью и принципиальностью, то серию между «Барысом» и «Торпедо» можно назвать самой весёлой в первом раунде. Судите сами: «камбэк» астанинцев во второй игре со счёта 0:4 и победа в овертайме. Невероятное спасение нижегородцев на родном льду с 0:3 и тоже победа в дополнительное время.

Похоже, происходившего не понимают даже главные тренеры обеих команд. Дэвид Немировски и Андрей Скабелка синхронно заявляли об отсутствии дисциплины в командах по ходу игр. Для болельщиков подобные матчи – раздолье, а вот для тренеров сущий кошмар. Работать над ошибками по ходу плей-офф некогда, поэтому приходится решать проблемы иными способами. Например, жёсткими втыками в раздевалке, хотя на это больше способен Скабелка, нежели куда более мягкий Немировски.

«Торпедо» и «Барыс» играют в чумовые догонялки! Нижний выиграл матч с 0:3 Серия СКА – «Спартак» дошла до скандала, фавориты прошли дальше, а «Торпедо» сотворило крутой камбэк – день плей-офф КХЛ.

«Барыс» начал за здравие

Пятый матч серии, проходивший в Астане, хозяева начали уверенно. «Торпедо» лихорадит, так как Нижний Новгород по-прежнему не может рассчитывать на основного голкипера Станислава Галимова. От канадца Барри Браста не знаешь, чего ожидать. Его игра – загадка для всех. Порой, складывается впечатление, даже для него самого. В списке травмированных находится соотечественник Браста, защитник Мэтью Боди.

Уже в первом периоде в ворота Браста влетели две шайбы. Сперва Михайлис прорвался по правому флангу и нанёс бросок от борта, голкипер не сумел удержать шайбу, а Фрэттин добил её с пятака. Фрэттин набрал очки в пятом матче подряд.

Затем Петерссон совершил классный проход, красиво убрал Орлова и сделал передачу на дальнюю штангу, откуда Боченски вогнал шайбу в сетку. Боченски, как и Фрэттин, результативен в пятой игре подряд. Кроме того, Брэндон является лучшим бомбардиром «барсов» в серии. Иностранцы в «Барысе» вообще решают многое, если не всё. От их игры зависит результат.

«3 на 5» — непозволительная роскошь для «Торпедо»

Во второй двадцатиминутке гости позволили себе дважды подряд удалиться – команду подвели Ураков и Баранцев. В матчах с «Барысом», у которого есть приличные спецбригады большинства, подобная роскошь непозволительна.

В результате Петерссон смело полез на пятак и бросил по воротам, Кормье помешали добить, но Андре подкараулил отскок и заставил Браста капитулировать в третий раз за игру. Тут бы Немировски произвести замену вратаря, но в молодого Андрея Тихомирова тренер торпедовцев пока не верит.

После 40 минут игры на табло светились цифры 3:0, однако в этой серии даже столь крупный счёт абсолютно ничего не означал. Наученный горьким опытом «Барыс» должен был сделать выводы из предыдущей игры. Наступать на одни и те же грабли казахстанской команде не хотелось.

На сей раз без «камбэков»

Начало третьего периода началось для Астаны тревожно. Саболич из средней зоны разогнался, пересёк синюю линию, немного качнул защитника и с кистей бросил точно в ближний верхний угол ворот. Для словенского нападающего эта шайба стала третьей в нынешнем плей-офф.

Болельщики на трибунах арены заметно занервничали. Плохие мысли наверняка посещали и Андрея Скабелку, но вида главный тренер «Барыса» не подавал. Иначе паника могла передаться на всю команду.

К чести хозяев стоит отметить, что концовку встречи они провели собранно и самоотверженно, хотя два подряд малых штрафа нападающего Алихана Асетова явно не воодушевили тренерский штаб. Подобные вещи в плей-офф необходимо убирать, но порой игрокам не хватает опыта.

Сам матч получился жёстким. «Барыс» попал в настоящую мясорубку: 27 силовых приёмов и 18 минут штрафа со стороны Нижнего Новгорода говорят сами за себя. Но впереди у «барсов», если «Салават» всё же дожмёт «Магнитку», серия с «Авангардом», поэтому к жёсткости нужно привыкать уже сейчас.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

«Барыс» победил со счётом 3:1 и сделал серьёзный шаг к общей победе в серии, которая возвращается в Нижний Новгороде. Пока что команды выигрывают исключительно на домашних площадках. Смогут ли астанинцы прервать эту тенденцию?