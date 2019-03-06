Почему смеялся Гончаров. Сам дурак или судьи начудили?

Пятый матч серии между СКА и «Спартаком» доверили обслуживать бригаде судей во главе с Сергеем Кулаковым и Константином Олениным. Оба арбитра опытные, многое повидавшие. После случившегося судейского скандала во втором московском матче важно было отработать чисто, без претензий. Без сучка и задоринки, чтобы ни у кого не оставалось вопросов.

СКА забил победный гол под смех «Спартака». Кто виноват? Николай Прохоркин держался за голову, а Максима Гончарова удалили за удар коленом.

Два первых периода матча Кулаков и Оленин работали хорошо, если не сказать идеально. И бог с ним, что после пяти удалений в составе СКА арбитры, как говорят в таких случаях, подравняли штрафные минуты, удалив в концовке второй двадцатиминутки Гончарова и Ганзла.

Дальше же обстановка становилась напряжённой. Третий период «Спартак» начал в меньшинстве, но отбился. Затем, увы, началось то, чего многие опасались. Арбитры то ли «поплыли», то ли просто оказались не до конца готовы к встрече подобного уровня (что странно, учитывая упомянутый нами опыт), но спорные удаления последовали одно за другим.

Снова выписали две минуты Ганзлу (эти две минуты СКА реализовал), затем друг друга на пятаке перед воротами Гудачека толкали клюшками Осипов и Белов. Игрок хозяев успокоился, а спартаковец ещё два раза добавил, и за второй такой толчок ему выписали справедливый штраф.

СКА — «Спартак»: 8 голов «армейцев» из 12 в серии забиты в большинстве

Неоднозначный эпизод случился перед победным голом СКА. Жёсткий спартаковский защитник Максим Гончаров, чем-то своей внешностью напоминающий Брента Бёрнса из «Сан-Хосе», шёл хитовать Прохоркина, который только что избавился от шайбы. В этот момент игрока СКА подтолкнул всё тот же Осипов, что на самом деле могло привести к печальным последствиям. Гончаров снёс оппонента, но никакого удара в голову (Прохоркин держался за лицо) не было и близко. Мало того, Гончарова удалили за удар коленом, который выглядит спорным.

Защитник «Спартака» покатил в бокс для штрафников с улыбкой на лице. Для него этот эпизод выглядел однозначно – чистый силовой приём. Кто-то с ним поспорит и скажет «сам дурак», раз поехал «убивать» соперника в ключевой момент игры при счёте 1:1.

Как бы там ни было, это удаление стало решающим, именно второй гол Рундблада в большинстве (матчем ранее швед забил в овертайме) принёс «армейцам» третью победу в серии. Было ли здесь нарушение? Это расскажет нам Алексей Анисимов. Пока же команды же переезжают в Москву, где встретятся вновь в пятницу, 8 марта. Хочется увидеть в этой крутой серии все семь игр.