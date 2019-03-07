Овечкин забивает и пасует даже стоя на коленях! Отметка в 50 голов всё ближе

«Столичные» приехали в Город братской любви, имея в активе четыре победы кряду и неплохие шансы на то, чтобы решить спор за первое место в дивизионе в свою пользу. Матч с «лётчиками», которые ещё не потеряли возможностей побороться за кубковую путёвку, получился полярным. Первая часть «марлезонского балета» длилась до последней минуты второго периода, и солировал в ней исключительно «Вашингтон». То, что началось после, было худшим образцом хоккея от «Кэпиталз» за долгое время.

Сначала для гостей всё складывалось прекрасно. Уже на шестой минуте «столичные» открыли счёт, сделав это эффектно, мощно и с присущим драйвом. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поборолся у чужих ворот и не потерял шайбу, даже упав на колени. Наоборот, это положение даже помогло россиянину вовремя отдать передачу на пятачок, где главный «энергетик» «Вашингтона» Том Уилсон продавил оппонентов и заставил капитулировать Брайана Эллиотта.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Спустя 9 минут Бретт Коннолли удвоил преимущество «Кэпиталз», а едва началась вторая двадцатиминутка, как Овечкин отличился лично. Это снова был «островок» или, по-другому, «офис Овечкина» на вершине левого круга вбрасывания, снова было большинство. На этот раз восьмой номер «Вашингтона» не стал бросать в касание, а воспользовался открытым пространством, обработал шайбу и сделал пару шагов поближе к воротам. У Эллиотта не было ни единого шанса отразить этот кистевой.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Овечкин и численное преимущество:



— 14 из 16 голов Овечкина в большинстве в сезоне-2018/19 были забиты из левого круга вбрасывания (изнутри или с границы).

— 11 таких голов забиты броском в касание.

— Овечкину осталось забить 1 гол в большинстве, чтобы сравняться с Филом Эспозито и выйти на 5-е место в истории НХЛ (246).

К шестой минуте второго периода «столичные» громили соперника со счётом 5:0, и казалось, что концовка встречи будет для команды Тодда Рирдена чрезвычайно лёгкой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Однако гол Филиппа Майерса, забитый за 12 секунд до перерыва, всё изменил. Классический сценарий с «шайбой в раздевалку» сработал на все сто, и на заключительный отрезок «Филадельфия» вышла чрезвычайно заряженной на борьбу, чего не скажешь о «Кэпиталз».

Количество вратарей, которым забивал Овечкин (по командам):



«Тампа-Бэй» — 14,

«Торонто», «Айлендерс», «Флорида» — 12,

«Каролина», «Виннипег», «Баффало», «Филадельфия» (включая этот матч) — 9.

Прошло лишь 10 секунд после начала третьего периода, как снаряд снова побывал в воротах Брейдена Холтби — за лидером «Филли» Клодом Жиру почему-то не следили ни Кемпны, ни Бекстрём. Ещё через 7 минут Скотт Лотон сделал счёт 5:3, после чего нервозность в стане «Вашингтона» стала заметна невооружённым взглядом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».

Тодд Рирден резонно решил взять тайм-аут и напомнить своей команде, что коллектив, выигравший год назад Кубок Стэнли и стремящийся повторить свой успех, не имеет права так легко разбазаривать преимущество в пять шайб.



Отчасти это помогло, и кровотечение «Вашингтона» было остановлено, а ахиллесовой пятой «столичных» по-прежнему остаётся игра на вбрасываниях. За первые 40 минут центрфорварды «Кэпиталз» выиграли только 7 вбрасываний (2 — в первом периоде, оба на счету Ларса Эллера), а всего за матч эффективность игры на точке составила жалкие 30%.



«Вашингтон» мог бы увеличить своё преимущество в концовке и лишить «оранжевых всех шансов, но самоотверженная игра защитника «Флайерз» Ивана Проворова лишила Овечкина голевого дубля и 1200-го очка в карьере.

Радулов взялся за старое. В разгар битвы за плей-офф он был отстранён от игры «Даллас» этот матч выиграл.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».

На последней минуте Проворов также украл шайбу, но на этот раз это получилось неумышленно — снаряд после рикошета неожиданно угодил в хоккейные шорты Ивана, да так, что найти его удалось не сразу.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Считаю, что мы играли умно. Это самая важная вещь. Это не была игра, где у нас был плохой старт, а потом мы пытались догонять. Да, концовка вышла неоднозначной, но мы старались играть по схеме», — кратко сказал Овечкин.



«Первое место в дивизионе? Мы знаем, что это не имеет особого значения в плей-офф. Туда надо просто попасть», — сказал Брейден Холтби, который одержал 250-ю победу в карьере и стал вторым вратарём в истории НХЛ по скорости достижения этой отметки.