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Овечкин забил 46-й гол и отдал результативную передачу, стоя на коленях

Максим Замятин
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Овечкин забивает и пасует даже стоя на коленях! Отметка в 50 голов всё ближе
У «Вашингтона» уже пять побед подряд.
Хоккей / НХЛ

«Столичные» приехали в Город братской любви, имея в активе четыре победы кряду и неплохие шансы на то, чтобы решить спор за первое место в дивизионе в свою пользу. Матч с «лётчиками», которые ещё не потеряли возможностей побороться за кубковую путёвку, получился полярным. Первая часть «марлезонского балета» длилась до последней минуты второго периода, и солировал в ней исключительно «Вашингтон». То, что началось после, было худшим образцом хоккея от «Кэпиталз» за долгое время.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2019, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 5
0:2, 1:3, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Уилсон (Овечкин, Орлов) – 05:55 (5x5), 0:2 – Коннолли (Хагелин, Нисканен) – 14:16 (5x5), 0:3 – Овечкин (Бекстрём, Карлсон) – 22:32 (5x4), 0:4 – Бураковски (Бойд, Орлов) – 24:18 (5x5), 0:5 – Бекстрём (Врана, Дженсен) – 25:37 (5x5), 1:5 – Майерс (Жиру, Кутюрье) – 39:48 (5x5), 2:5 – Жиру (Линдблом, Кутюрье) – 40:10 (5x5), 3:5 – Лотон (Макдональд, Раффль) – 47:48 (5x5)

Сначала для гостей всё складывалось прекрасно. Уже на шестой минуте «столичные» открыли счёт, сделав это эффектно, мощно и с присущим драйвом. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поборолся у чужих ворот и не потерял шайбу, даже упав на колени. Наоборот, это положение даже помогло россиянину вовремя отдать передачу на пятачок, где главный «энергетик» «Вашингтона» Том Уилсон продавил оппонентов и заставил капитулировать Брайана Эллиотта.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Спустя 9 минут Бретт Коннолли удвоил преимущество «Кэпиталз», а едва началась вторая двадцатиминутка, как Овечкин отличился лично. Это снова был «островок» или, по-другому, «офис Овечкина» на вершине левого круга вбрасывания, снова было большинство. На этот раз восьмой номер «Вашингтона» не стал бросать в касание, а воспользовался открытым пространством, обработал шайбу и сделал пару шагов поближе к воротам. У Эллиотта не было ни единого шанса отразить этот кистевой.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Овечкин и численное преимущество:

— 14 из 16 голов Овечкина в большинстве в сезоне-2018/19 были забиты из левого круга вбрасывания (изнутри или с границы).
— 11 таких голов забиты броском в касание.
— Овечкину осталось забить 1 гол в большинстве, чтобы сравняться с Филом Эспозито и выйти на 5-е место в истории НХЛ (246).

К шестой минуте второго периода «столичные» громили соперника со счётом 5:0, и казалось, что концовка встречи будет для команды Тодда Рирдена чрезвычайно лёгкой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Однако гол Филиппа Майерса, забитый за 12 секунд до перерыва, всё изменил. Классический сценарий с «шайбой в раздевалку» сработал на все сто, и на заключительный отрезок «Филадельфия» вышла чрезвычайно заряженной на борьбу, чего не скажешь о «Кэпиталз».

Количество вратарей, которым забивал Овечкин (по командам):

«Тампа-Бэй» — 14,
«Торонто», «Айлендерс», «Флорида» — 12,
«Каролина», «Виннипег», «Баффало», «Филадельфия» (включая этот матч) — 9.

Прошло лишь 10 секунд после начала третьего периода, как снаряд снова побывал в воротах Брейдена Холтби — за лидером «Филли» Клодом Жиру почему-то не следили ни Кемпны, ни Бекстрём. Ещё через 7 минут Скотт Лотон сделал счёт 5:3, после чего нервозность в стане «Вашингтона» стала заметна невооружённым взглядом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».

Тодд Рирден резонно решил взять тайм-аут и напомнить своей команде, что коллектив, выигравший год назад Кубок Стэнли и стремящийся повторить свой успех, не имеет права так легко разбазаривать преимущество в пять шайб.

Отчасти это помогло, и кровотечение «Вашингтона» было остановлено, а ахиллесовой пятой «столичных» по-прежнему остаётся игра на вбрасываниях. За первые 40 минут центрфорварды «Кэпиталз» выиграли только 7 вбрасываний (2 — в первом периоде, оба на счету Ларса Эллера), а всего за матч эффективность игры на точке составила жалкие 30%.

«Вашингтон» мог бы увеличить своё преимущество в концовке и лишить «оранжевых всех шансов, но самоотверженная игра защитника «Флайерз» Ивана Проворова лишила Овечкина голевого дубля и 1200-го очка в карьере.

Радулов взялся за старое. В разгар битвы за плей-офф он был отстранён от игры
«Даллас» этот матч выиграл.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».

На последней минуте Проворов также украл шайбу, но на этот раз это получилось неумышленно — снаряд после рикошета неожиданно угодил в хоккейные шорты Ивана, да так, что найти его удалось не сразу.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Считаю, что мы играли умно. Это самая важная вещь. Это не была игра, где у нас был плохой старт, а потом мы пытались догонять. Да, концовка вышла неоднозначной, но мы старались играть по схеме», — кратко сказал Овечкин.

«Первое место в дивизионе? Мы знаем, что это не имеет особого значения в плей-офф. Туда надо просто попасть», — сказал Брейден Холтби, который одержал 250-ю победу в карьере и стал вторым вратарём в истории НХЛ по скорости достижения этой отметки.

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