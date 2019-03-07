«Надеюсь, снимут кино, как в КХЛ гангстеры заходят в раздевалку с оружием»

На радио TSN Toronto 1050 есть подкаст «Jay and Dan», где двое ведущих пытаются шутить, затрагивая хоккейную тематику. В последнем выпуске гостем подкаста стал бывший защитник «Адмирала» Майк Коммодор, который известен по другому скандальному радио-блогу Spittin' Chiclets, который ведёт Пол Биссонетт.



Коммодор и раньше не стеснялся высказываться резко. Теперь же, когда он закончил карьеру и сам стал кем-то вроде журналиста, его оценки стали ещё более экстремальными, но при этом, Майк не лишён чувства юмора. В одном из фрагментов своей беседы Коммодор вспомнил пару историй из своего опыта выступлений в России. Его слова сопровождал классический американский хохот ведущих, которые очень веселились тому, как бывший защитник отзывался о КХЛ.

«Представьте, если создать клуб НХЛ во Франкфурте и заставить играть в Западной конференции. Это и будет «Адмирал»

— Я посмотрел сейчас на HockeyDB.com и увидел, что ты провёл один сезон в КХЛ. Как это было?

— Да, это был мой последний профессиональный сезон. Это было (пауза)… Это было, в общем и целом хорошо. Мне нужно было получить контракт, но было уже очень поздно. Я пытался пробиться через пробный контракт в НХЛ, но не получилось. В КХЛ я играл за новую команду, которая только что появилась в лиге. В целом это хорошая история. Хотя историй про КХЛ у меня достаточно много. Я хотел играть в России, чтобы попасть на чемпионат мира. Европу я тогда не рассматривал, даже не знаю почему.



Я подписал контракт следующим образом. Я позвонил Вячеславу Фетисову, который был тренером по работе с защитниками в «Нью-Джерси Дэвилз» и с которым мне как-то чудом удалось связаться. Он почему-то называл меня «Миша! Миша!», это уменьшительное как «Слава». Я сказал: «Сделай мне контракт в КХЛ». Он ответил: «О, Миша, ты хороший парень, хороший парень. Хорошо, я сделаю тебе контракт» — и повесил трубку.



На следующий день моему агенту предложили контракт из «Адмирала» Владивосток. Я понятия не имел, где это находится. Думал: «А, мне всё равно. Надо подписывать». А потом я посмотрел, где находится Владивосток, я ведь никогда не слышал раньше об этом месте. Так вот, это в 60 милях от Северной Кореи на берегу Тихого океана. Мы четыре матча играли дома, четыре — на выезде. И минимальное время, которое мы тратили на перелёт на выездную игру, — 10 часов. Это было просто безумие. Это всё равно что команду НХЛ создать в немецком Франкфурте и заставить её играть в Западной конференции.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Jay and Dan.



— Так это же на юге России. Там должно быть тепло. Как там с пляжами?

— Пляжи есть, но я бы не сказал, что было очень уж тепло. Было сыро и ветрено, очень влажный холод.



— Но можно же скрыться от непогоды в машине или дома.

— Что касается машин, то там её хочется иметь, но можно легко попасть в серьёзную аварию, потому что никаких правил просто нет. Мы жили в номерах, где раньше проживали гости саммита АТЭС, это была территория Дальневосточного федерального университета. Вроде бы всё новое, но всё такое… русское. В целом я доволен, что поиграл там. Это отличный опыт. Я увидел вещи, которые бы никогда без этого не увидел и не научился. Хоккей был отличным. Но очень уж далеко, а джетлаг — это просто безумие.

— А что же Вячеслав?

— Стадион там называется «Фетисов Арена». Раньше он был министром спорта страны, а сейчас он сенатор от Приморская… я не могу это правильно произнести. От того региона, где я был. Он — хоккейная легенда, и во многом благодаря ему команда появилась именно там. Он приезжал на некоторые матчи. Когда он приходил в раздевалку, русские смотрели на него, как на бога, каждый хотел с ним поздороваться. Я же относился к нему просто как к Славе Фетисову, который дрючил меня в «Нью-Джерси» и после тренировок которого я не чувствовал ног. Но он отличный парень.

з. Майк Коммодор



484 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, 106 (23+83) очков, «-3».



53 матча в плей-офф НХЛ, 8 (2+6) очков, «-6».



Обладатель Кубка Стэнли-2006 в составе «Каролины».



Сезон в «Адмирале» (2013/14): 27 матчей в регулярном чемпионате, 4 (2+2) очка, «+6», 20 минут штрафа. В розыгрыше Кубка Гагарина: 4 матча, 2 (1+1) очка, 6 минут штрафа, «-1».

— Мне понравилось, как ты описал Россию. Потому что потом мы ездили на Олимпиаду в Сочи, и я объяснял людям то же самое — это Россия. И последний вопрос: ты получал зарплату наличными? Потому что Фред Бретуэйт говорил, что там платят именно так.

— Я бы хотел иметь возможность рассказывать подобную историю, что мне платили огромные мешки денег наличными и это было очень много рублей. Но нет, ничего этого не было, я получал деньги на банковский счёт и очень этим разочарован. Может быть, когда-нибудь такие парни, как Джош Грэттон, Найджел Доус или Кевин Даллмэн, расскажут что-то интересное, потому что я слышал истории о том, как после матчей в раздевалку приходили гангстеры с оружием в руках. Это было бы интересно почитать.



— Или снять фильм по этим мотивам.

— Да, это было бы ещё лучше.

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«С собаками обращаются лучше, чем с женщинами!». Канадцы — о жизни в России Самоубийство массажиста, странные уколы, русский газ. Эти парни плохо играли в хоккей, но вернулись домой и начали травить байки о России.

Кроме КХЛ Коммодор неплохо прошёлся и по североамериканским специалистам.



О тренерах Марке Кроуфорде и Майке Бэбкоке:



«О Кроуфорде я слышал мало приятного, но вместе с ним мы не работали, поэтому ничего из личного опыта я сказать не могу. Что же до Майка и других тренеров старой школы… Можно быть жёстким тренером и это нормально. А можно быть высокомерным и заносчивым, который третирует и мучает людей. На мой взгляд, это просто плохой человек, а не олдскульный жёсткий тренер. Когда я играл в «Анахайме» и Бэбкок посылал меня в фарм-клуб, то в дедлайн я просто молился, чтобы кто-нибудь меня взял. Помню, как спустя пять минут после дедлайна мне позвонил агент и сказал, что меня обменяли в «Калгари». Это было огромное облегчение».

В 2011 году Коммодор сыграл 17 матчей за «Детройт», который тогда тренировал Майк Бэбкок. Защитник и тренер не нашли общего языка, а после завершения карьеры Коммодор не стеснялся критиковать Бэбкока в социальных сетях. «3:0. Ничего особенного, Бэбс, но ты просто высокомерный кусок дерьма. Добро пожаловать обратно на стадион, где каждый, кто встречался с тобой, ненавидит тебя. А счёт уже 4:0. Отлично, «Детройт», продолжайте в том же духе», — писал Коммодор в «твиттере» в 2015 году, когда «Торонто» под руководством Бэбкока приехал в гости к «Ред Уингз».



О своём последнем годе в «Коламбусе»:



«Я был очень разочарован тем, как со мной обошлись. Я чувствовал, что это было не очень здорово. Меня выгнали из команды, потому что я был холостяком и зарабатывал много денег. Тренер мне завидовал, потому что он играл много лет, у него были жена и дети, а его контракт не был хорошим. Поэтому меня выгнали. На следующий год то же самое сделали с Дерриком Брассаром. Словом, тот тренер Скотт Арниэл ненавидит свою жизнь и хотел заставить всех холостых людей страдать».