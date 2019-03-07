Судьи топят «Спартак» или это бред? Разбор удалений в серии со СКА

Удаления в серии между СКА и «Спартаком» играют ключевую, даже определяющую роль. Например, красно-белые выиграли первую встречу, дважды реализовав большинство в конце первого периода, но куда больше преимущества из штрафов соперника извлекает СКА. Питерцы за пять матчей забросили 12 шайб, и восемь из них в численном неравенстве.



Как всегда, велик соблазн обвинить арбитров в помощи базовому клубу сборной, тем более что серия складывается для СКА очень напряжённо и, по большому счёту, питерцы пока переигрывают красно-белых только благодаря лучшей реализации лишнего. Но тут надо разобраться. Рассматриваем все удаления «Спартака», приведшие к голам СКА, и делаем выводы.



Первое удаление в серии питерцы реализовали во второй игре серии. Заработал его Илья Зубов, не по правилам атаковавший Давида Рундблада. Шведский защитник уходил за ворота с шайбой, Зубов его действительно подцепил за крагу, но очень уж с удовольствием стал падать Рундблад. Илье инкриминировали подножку, хотя на повторе видно, что нарушение здесь можно было фиксировать только за задержку клюшкой. Любопытно, что арбитр, находившийся ближе к эпизоду, руку не поднял, а вот дальний рефери, очевидно, купился на падение шведа, который не устоял на ногах после зацепа Зубова. Не самое сильное удаление, есть ощущение, что, продолжи Рундблад движение, никакого штрафа «Спартак» бы не получил.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Третья игра серии стала бенефисом питерского большинства, причём дважды СКА реализовывал двойное численное преимущество. Первой шайбе Никиты Гусева предшествовали удаления Ярослава Дыбленко и Робина Ганзла. К штрафу российского защитника придраться, пожалуй, нельзя: Дыбленко очевидно толкнул Якупова на борт.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Наверное, нет претензий и к удалению Робина Ганзла. Да, Гусев и сам находился в неустойчивой позиции, но Ганзл поддел конёк Никиты клюшкой, помешав тому сделать поступательное движение к шайбе. Для сторонников теории, согласно которой втроём в плей-офф оставляют только за какую-нибудь откровенную жесть, это удаление покажется слабым, но с точки зрения буквы закона арбитры здесь приняли верное решение.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В той же игре уже во втором периоде СКА вновь получил солидное численное преимущество. Что же было в этом случае? Сначала не лучшим образом сыграл Александр Хохлачёв. Форвард «Спартака» не успевал за Гусевым, но, когда нападающий СКА уже начал притормаживать перед воротами Гудачека, Хохлачёв придержал его рукой за плечо, и всё это прекрасно видел один из главных арбитров. Формально задержка соперника действительно была, хотя и не самая очевидная.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Втроём второй раз в матче «Спартак» остался после удаления Гудачека, и тут уж к арбитрам вопросов точно быть не может. Скорее надо спросить словака, зачем он на глазах рефери подцепил Ярно Коскиранту, находившегося за пределами вратарской и не оказывавшего никакого давления на Гудачека?

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Этот штраф обошёлся москвичам слишком дорого, СКА реализовал сначала двойное, а затем и обычное численное большинство. Во втором периоде у «Спартака» случилось ещё одно результативное удаление. Евгений Кулик сыграл неаккуратно у борта, сделав подножку Владиславу Гаврикову. Защитник «Спартака» подсёк коллегу по амплуа из СКА ногой, здесь придраться к судейскому решению нельзя.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Четвёртый матч в серии ознаменовался лишь одним голом СКА в большинстве, Василий Токранов реализовал удаление Кулика. И вот здесь – откровенная ошибка арбитра. Печально известный Николай Акузовский находился в непосредственной близости от момента, но почему-то не сумел разглядеть, что Кулик даже не попал клюшкой по Якупову, а Наиль в свою очередь завалился как подкошенный. Штрафа здесь заслуживал как раз нападающий СКА.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Кстати, в этом матче был ещё один момент, когда Акузовский не смог правильно разобраться в ситуации. На исходе основного времени арбитр уравнял составы, после того, как Максим Карпов весьма красиво изобразил нарушение со стороны Кулика. Видно, что никакого удара клюшкой у защитника «Спартака» здесь не было, и, по-хорошему, СКА нужно было оставлять втроём за симуляцию Карпова.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Вообще, четвёртый матч серии стал самым слабым с точки зрения судейства. Помимо двух ошибочных нарушений Кулика в овертайме судьи пропустили чистое удаление Коскиранты на Дыбленко. Кстати, ближе к эпизоду тогда снова находился Акузовский.

«Судьи? 300 тыс. и поговорим». Почему игроки «Спартака» были в бешенстве Дело даже не в спорном офсайде, а в моменте, когда Коскиранта выбил клюшку из рук спартаковца перед решающим голом.

Наконец, пятый матч, где СКА благодаря большинству смог перевернуть неудачно складывавшуюся встречу. Всё ли было по правилам? Сравняли счёт питерцы после удаления Робина Ганзла, и это очень спорный эпизод. Да, чех совсем немного приобнял Павла Дацюка, но усмотреть здесь задержку соперника… Кстати, за секунду до этого произошла куда более очевидная подножка Сергея Плотникова на Максиме Гончарове, но Константин Оленин оставил её без внимания, зато зафиксировал фол Ганзла.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Наконец, нашумевший штраф Максима Гончарова, по итогам которого Давид Рундблад забросил победную шайбу, а СКА впервые в серии вышел вперёд. Стоит сказать, что в динамике разобраться в этом эпизоде было довольно трудно. Три спартаковца взяли Николая Прохоркина в классическую «коробочку», но не всё здесь было проведено по правилам. Гончаров-то провёл чистый силовой приём, зато перестарался Александр Осипов, подтолкнувший форварда СКА за доли секунды до его контакта с Гончаровым. Так что с фигурантом нарушения арбитры ошиблись, но удаление в этом эпизоде «Спартак», пожалуй, заслужил. Однако весьма актуальным остаётся вопрос с симуляцией Прохоркина. Держался Николай за лицо, а Гончаров попал ему в плечо. Обоюдный штраф в этой ситуации, наверное, был бы справедливым.

Какой же можно вывод сделать из всего этого? Тот факт, что СКА играет в большинстве чаще «Спартака», не должен ни у кого не вызывать удивления. Совокупная разница в мастерстве между игроками этих команд всё-таки достаточно велика, в скорости принятия решений питерцы зачастую превосходят соперника. Но в то же время, нельзя не отметить, что в пользу СКА, как правило, свистят с удовольствием, да и сами питерцы не прочь дополнительно указать арбитрам на факт нарушений. Удалений, высосанных из пальца, в этой серии хватает.

Прохоркин – симулянт или попрошайка? Но это ещё полбеды Игрока «Барыса» удалили за симуляцию, а нападающего СКА простили в схожей ситуации. Разбираем удаление Гончарова с Вайсфельдом и Зайцевым.

Однако до четвёртой игры судейство было достаточно высокого уровня. Шквал удалений в третьем матче, из-за которого «Спартак» и проиграл ту встречу, обусловлен исключительно недисциплинированной и неаккуратной игрой красно-белых. А вот с четвёртой игры началось. Два странных удаления Кулика, незамеченное нарушение Коскиранты, очень спорный фол Ганзла на Дацюке, оставленная без внимания подножка Плотникова на Гончарове, и, наконец, однобокая трактовка ситуации Гончаров — Прохоркин. Топят ли судьи «Спартак»? В первую очередь спартаковцы сами виноваты в том, что не ведут сейчас в серии – нужно реализовывать свои шансы в большинстве, их у них было не меньше, чем у СКА. В то же время очевидно, что с четвёртой игры серии уровень судейства упал. Проблема не в том, что есть судейские ошибки (без них никуда), а в том, что результативные ошибки (повлиявшие на исход игр) допускается исключительно не в пользу «Спартака».