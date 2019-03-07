Звёздам «Магнитки» пора на отдых. Их затоптал «Салават»

Серия «Магнитки» и «Салавата» вступила в свою завершающую стадию. За пять матчей уфимцы смогли с ног на голову перевернуть представление о фаворите в этой паре, и приехали в столицу Башкортостана, чтобы закончить это противостояние в свою пользу. «Салават Юлаев» в первом раунде совсем не похож на самого себя в регулярке. Совсем не чувствуется, что у Николая Цулыгина идёт первый плей-офф в карьере, команда играет в симпатичный хоккей, грамотно используя свои сильные стороны, и умело скрывая недостатки. Уфимцы хороши в атаке, а в обороне на протяжении всей серии не позволяют себе пропускать больше одной шайбы в основное время. Отлично разобрал Цулыгин и лидеров «Магнитки» — ключевые игроки уральского клуба раз за разом утыкаются в уфимскую стену и ничего не могут с этим поделать.

«Магнитка» летит в пропасть. Виноват самый дорогой игрок КХЛ Кадейкин перехватил и отдал шикарную передачу на гол Ткачёву. «Салават Юлаев» снова вырвался вперёд в серии – 3-2.

«Магнитка» тоже изменилась в плей-офф по сравнению с гладким первенством, вот только это преображение вряд ли обрадовало поклонников «Металлурга». У команды пропала вариативность в атаке, которой уральцы подкупали в регулярке, а плотность и вязкость оборонительных построений не выдержала натиск первого же соперника в плей-офф. Глядя на мучения «Магнитки», становится понятно, почему Йозеф Яндач снискал репутацию некубкового тренера. Также вспоминаются и слова Виктора Рашникова перед стартом этого сезона КХЛ. «Выиграть Кубок Гагарина будет нереально», — заявлял ещё в августе владелец и президент магнитогорского клуба. Кажется, Рашников оказался весьма дальновидным функционером.

Владелец «Магнитки» признал, что выиграть Кубок Гагарина в этом сезоне нереально

Но перед шестым матчем серии магнитогорцам нельзя было допускать такие мысли. Нужно было выходить и сражаться, пытаться переломить ситуацию. Для этого Яндач вернул в ворота «Магнитки» Василия Кошечкина, а также вновь объединил в одну тройку Николая Кулёмина, Мэтта Эллисона и Сергея Мозякина. У «Салавата» же ожидаемо никаких изменений в составе не произошло.

Хартикайнен продолжает зажигать

После двух первых матчей уфимцы совершили важный кадровый шаг с прицелом на следующий сезон. На один год был продлён контракт с Теэму Хартикайненом, главным старожилом современного «Салавата Юлаева». И в преддверии своего седьмого года в столице Башкортостана финн показывает отличную игру в плей-офф. Перед отчётной встречей на его счету было 7 (3+4) очков в пяти матчах, а в шестой игре Теэму уже в первом периоде набрал восьмой результативный балл и вышел на второе место в списке бомбардиров плей-офф. Забросить четвёртую кубковую шайбу Хартикайнену помог Линус Умарк: швед сделал мастерскую подкидку на пятачок «Магнитки», а Теэму оказался первым на шайбе и вонзил её в сетку ворот Кошечкина.

Предсказамус настрадал. Четыре человека верят в Уфу, с ними всё нормально? Прогнозы на первый раунд плей-офф КХЛ. Часть первая.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Салават» повёл в счёте, а «Металлург» вновь не смог отличиться в первом периоде, хотя перебросал хозяев площадки более, чем в два раза. Хартикайнен же «зажёг» в первый, но не последний раз в матче.

Неожиданный поворот

Во втором периоде магнитогорцы ещё больше увеличили давление на ворота Метсолы, но до поры до времени до реальных угроз владениям финна не доходило. «Салават» предпочитал действовать на контратаках, и несколько раз мог увеличить преимущество. Но главное, что уфимцы довольно грамотно оборонялись, и для них ничего не предвещало беды.



Однако «Металлургу» удалось развернуть ход этой встречи ещё по ходу второго периода. Всё началось с удаления Максима Рыбина: в одном из эпизодов форвард уфимцев ударил коленом Якова Рылова, и это не осталось незамеченным арбитрами. Неужели Рыбин решил отомстить защитнику «Магнитки» за травму Антона Бурдасова? Если так, то эта акция дорого обошлась «Салавату». «Металлург» грамотно распорядился своим шансом, и после длительной осады ворот Метсолы образцовую комбинацию разыграли Ник Шор, Сергей Мозякин и Михал Булирж.

InStat: сравнение троек Эллисона и Кадейкина в серии «Металлург» — «Салават»

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Интересно, что Николай Цулыгин решил оспорить это взятие ворот, запросив челлендж на положение вне игры. Очевидно, главному тренеру уфимцев подсказали пойти на риск его видеопомощники. Но лайнсмены нарушения правил входа в зону не усмотрели, и «Салават» помимо шайбы в свои ворота получил дополнительные две минуты в меньшинстве.



Огорошить соперника двумя подряд шайбами в большинстве «Металлургу» не удалось, зато в самом конце второго периода уфимцев очень удивил Ник Шор.



Американский форвард ракетой улетел на рандеву с Метсолой и мастерски переиграл финского голкипера.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Уфимцы довольно внезапно оказались в роли догоняющих перед третьим периодом, а «Металлург» впервые в серии забросил больше одной шайбы в основное время.

Ложный комфорт для «Металлурга»

Стиль и стратегия Йозефа Яндача предполагают вязкую, плотную игру, методичное выматывание соперника, здоровую агрессию в оборонительных действиях. Играть по счёту при такой системе – одно удовольствие, и это «Магнитка» демонстрировала в третьем периоде отчётной встречи.



«Металлург» отдал уфимцам шайбу, но не уступал ни сантиметра площадки, и мастерски терпел. «Салават» пытался разрушить эту стену креативными действиями, но уфимцы всякий раз натыкались на защитников «Магнитки», а остальное подчищал Кошечкин. Казалось, что «Металлург» без проблем доведёт игру до победы, но против навала на последних минутах и высочайшего мастерства уфимских иностранцев гости оказались бессильны. «Салават» вшестером осадил магнитогорскую зону, Умарк отдал очередную блестящую передачу, а Хартикайнен классно подставил клюшку на пятачке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

2:2, и команды ушли в овертайм, который стал уже четвёртым в этом крайне напряжённом противостоянии.

До свидания, «Магнитка»

Психологическое преимущество очевидно перешло к хозяевам площадки, которые в овертайме обрушили массу атак на ворота Кошечкина. Оборона «Магнитки» трещала по швам, и в результате «Салават» добился своего. Великолепно отыгравшие всю серию легионеры уфимцев развернули очередную комбинацию, на острие которой оказался Йоонас Кемппайнен.

Любимов впечатал Панина в борт, защитник «Салавата» адресовал жест арбитрам

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Мозякин не забил ни одного гола в серии с «Салаватом», у Кулёмина ноль очков

3:2 в матче, 4-2 в серии, «Салават» идёт дальше, а «Магнитка» всего второй раз в истории КХЛ вылетает в первом раунде плей-офф. И снова от рук уфимской команды!