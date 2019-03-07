Уфа идёт к «Автомобилисту». Какими будут пары второго раунда плей-офф КХЛ?

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19



Плей-офф КХЛ продолжился с одной серией на Востоке и двумя — на Западе. Как прошли эти матчи – в нашем обзоре дня.

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 3:2 ОТ

Счёт в серии: 4-2 (1:2 ОТ, 4:1, 5:1, 1:2 ОТ, 2:1 ОТ, 3:2 ОТ)

«Салават» и «Металлург» не смогли выявить сильнейшего в основное время. В этой серии овертаймов достаточно: нынешний стал уже четвёртым. Уфимцы снова играли без травмированных Бурдасова и Коледова, но всё равно бились на каждом участке льда. Особенно порадовал местных болельщиков Хартикайнен, оформивший дубль. Второй гол финна пришёлся на самую концовку третьего периода. «Металлург» взял тренерский запрос, но судья после быстрого видеопросмотра указал на центр — хороший гол.

Звёздам «Магнитки» пора на отдых. Их затоптал «Салават» Уфимцы сравняли счёт за 46 секунд до конца третьего периода, а потом додавили соперника в овертайме.

Свой тренерский запрос (но в этом случае на возможный офсайд) брал и «Салават». Случилось это в концовке второго периода, когда забивал Булирж. Но никакого положения «вне игры» не было, поэтому уфимцев наказали малым штрафом. Не ушёл со льда без гола и Ник Шор – лучший бомбардир «Магнитки» в серии.



В овертайме победу «Салавату» в матче и серии принёс ещё один финн — Йоонас Кемппайнен. Едва не получил серьёзную травму защитник Григорий Панин, которого впечатал в борт Роман Любимов. «Металлург» во второй раз в истории КХЛ вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, оба раза от Уфы. Но даже не это самое обидное для поклонников уральцев. Откровенно слабо сыграли лидеры. Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин не забил в ходе серии ни одной шайбы, а нападающий Николай Кулёмин не набрал ни одного очка. Игроки являются одними из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ

ХК «Сочи» — «Локомотив» — 2:5

Счёт в серии: 2-4 (3:4 ОТ, 0:3, 3:2 ОТ, 3:1, 0:3, 2:5)

Не случилось чуда в серии «Локомотива» с «Сочи». Ставки изначально были на «железнодорожников». Южане молодцы, они навязали сильному сопернику серьёзную борьбу, выиграв два матча на своём льду. Но рассчитывать на большее было сложно. Уровень у команд разный.

В шестой игре «леопарды» первыми открыли счёт благодаря голу Росена, но затем допустили много ошибок в защите и не выдержали натиска гостей. У ярославцев неплохо отыграл вратарь Александр Салак, который, по всей видимости, будет основным в дальнейших кубковых баталиях «железнодорожников». Хотя в голову к Дмитрию Квартальнову не залезешь, у него всегда всё непредсказуемо. Но опыта у молодого Ильи Коновалова гораздо меньше, так что ставка на Салака станет оправданной. С большой долей вероятности «Локомотиву» в следующем раунде играть со СКА.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ

«Динамо» (Москва) – «Йокерит» — 6:2

Счёт в серии: 4-2 (4:2, 3:2, 2:3 ОТ, 3:0, 1:2, 6:2)

Московские динамовцы легко переиграли «Йокерит». И это несмотря на 45 бросков гостей по воротам Бочарова в ответ на 24 броска динамовцев! Команда из Хельсинки оказалась не готова к плей-офф. Два матча серии зацепить удалось, но москвичи оставляли более классное впечатление. Собственно говоря, «шуты» стали для «Динамо» удобным соперником ещё по ходу регулярки.



Интересно, что все шесть шайб в ворота «Йокерита» забросили разные хоккеисты, ни одного дубля мы не увидели. Но вряд ли это сильно важно для динамовцев, главное – итоговая победа. «Йокерит», как и обычно, играл агрессивно, а порой даже грязно. Бело-голубые старались не реагировать на провокации, хотя иногда, конечно, срывались. Над дисциплиной надо поработать. Слабо отыграл голкипер финнов Янис Калниньш, которого заменили после четырёх пропущенных шайб в первом периоде.

6:2 – с таким счётом закончилась встреча в столице России. Поражение «Йокерита» прежде всего тренерское. Лаури Марьямяки не сделал ровным счётом ничего, чтобы его команда заиграла интересно и креативно. «Шуты», к примеру, ни разу за серию не реализовали большинство. Нынешний тренер явно не соответствует уровню финского клуба. «Йокерит» в третий раз за пять лет в КХЛ вылетел из плей-офф в первом раунде.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ

Возможные пары второго раунда плей-офф КХЛ

Восток, в случае победы «Барыса» над «Торпедо»



«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

«Барыс» — «Авангард»



Восток, в случае победы «Торпедо» над «Барысом»



«Автомобилист» — «Торпедо»

«Авангард» — «Салават Юлаев»



Запад, в случае победы СКА над «Спартаком»



ЦСКА – «Динамо» (Москва)

СКА – «Локомотив»



Запад, в случае победы «Спартака» над СКА



ЦСКА – «Спартак»

«Локомотив» — «Динамо» (Москва).