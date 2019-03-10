Самая страшная «молния». Кучеров побил рекорд легенды «Тампы»

Несколько дней назад в домашнем матче с «Виннипегом» Никита Кучеров повторил клубный рекорд по очкам за один сезон — его предыдущим обладателем был легендарный капитан чемпионской «Тампы»-2004 Венсан Лекавалье (108 очков). До полноценного обладания клубным рекордом оставалось сделать следующий маленький шаг, и его Никита оформил в очередном домашнем матче, с «Детройтом». Теперь именно 86-й номер владеет самым результативным сезоном в истории «молний», и его рекорд продолжает улучшаться.



«Рекорд клуба? Нормально. Я просто каждый день работаю над игрой и смотрю, к чему это приводит. Но это хорошо. Мне нравится», — скромно сказал Кучеров после игры с «Джетс».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Такая скромность привычна Кучерову, хотя нынешний сезон получается для него по-настоящему историческим.

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Венсан Лекавалье, 2006/07: 108 очков, 52 гола и 58 передач.

Нынешний рекорд — Предыдущий клубный рекорд «Тампы» по очкам за один сезон:Венсан Лекавалье, 2006/07: 108 очков, 52 гола и 58 передач.Нынешний рекорд — Никита Кучеров , 110 очков.

Кучеров участвовал в 41% всех голов «Тампы»

«Тампа» просто неудержима в нынешнем сезоне — команда Джона Купера имеет 17 очков преимущества над вторым местом в Восточной конференции и может стать пятым клубом в истории, набравшим 125 очков за регулярный чемпионат. Со времён легендарного «Детройта» и Русской пятёрки (1995/96) такого в НХЛ не добивался ни один коллектив. И хотя глубина состава у молний очень приличная и помимо Кучерова есть в команде и другие звёзды, именно российский бомбардир был движущей силой «Лайтнинг» в этом чемпионате. Этот нехитрый тезис подтверждает статистика: Кучеров поучаствовал в 41% из 263 голов «Тампы», забитых в регулярке.

Его путь к энхаэловской славе был довольно спокойным, если не сказать — незаметным. Оно и понятно, ведь Кучеров присоединился к «Тампе» в тот момент, когда там блистал Стивен Стэмкос. У Никиты была возможность поиграть вместе со Стэмкосом и Мартеном Сан-Луи, ещё одной легендой клуба, но это было в первом сезоне россиянина в НХЛ (2013/14), и никаких признаков величия Кучеров тогда не проявлял.



С тех пор Кучеров забивал не менее 30 голов в четырёх из шести своих сезонов. Худший показатель — 29 шайб и 65 очков в чемпионате-2014/15. С тех пор Никита прилично и резко увеличил свою продуктивность, а в прошлом сезоне впервые достиг отметки в 100 баллов. Однако о Кучерове до сих пор говорят удивительно мало, и стоит только догадываться, какой популярностью он бы пользовался, если бы был канадцем.

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Курс на Марио Лемье

Насколько хорошо играет Кучеров в нынешнем сезоне? Настолько, что Патрик Кейн, который отставал от россиянина на 14 баллов до старта игрового дня в пятницу, вряд ли получит реальный шанс выиграть «Арт Росс Трофи», если у Никиты не случится травмы. Если Кучеров и Кейн сохранят нынешний темп, то разрыв между ними станет третьим по величине за последнее десятилетие: в сезоне-2015/16 тот же Кейн обогнал на 17 очков Джейми Бенна, а за два года до этого Кросби на те же 17 пунктов обошёл Райана Гецлафа.



Но для нынешнего Никиты всё это неподобающие ориентиры. Он держит курс на человека покруче: Кучеров может стать автором второй бомбардирской кампании в НХЛ после Марио Лемье в сезоне-1995/96. Тогда Марио, пропустивший год из-за тяжёлой болезни, сыграл в охотку и наколотил 161 очко. Никита идёт на результат в 132 балла, что сделает его рекордсменов среди российских легионеров по очкам в одном отдельно взятом регулярном чемпионате.

Просто звери. «Тампа» повторила рекорд великого «Детройта» 50 побед в 66 матчах. Тогда за «Ред Уингз» играла «Русская пятёрка», Айзерман, Лидстрём и Коффи.

Предыдущим достижением тогда станет показатель Александра Могильного в 1993 году, когда 89-й номер «Баффало» набрал 127 очков. Могильному тогда было 23 года, нынешний Кучеров на два года старше. У Могильного был прекрасный центрфорвард Пэт Лафонтен, у Никиты прекрасно получается ладить с Брейденом Пойнтом.



Мы живём в эпоху, когда отметка в 100 очков за сезон является показателем высочайшего таланта — до неё добираются совсем не многие. За последние 10 лет было лишь 16 таких случаев, и два из них — на счету Кучерова. Без сомнения, Кучеров — лучший игрок НХЛ прямо сейчас. Возможно, пара трофеев, полученных им в июне, станет необходимым закреплением его статуса суперзвезды.

Видео можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

«Знаете, я предпочитаю просто смотреть на него и пытаться учиться. Как он видит площадку, как читает игру, как он принимает решение. Это невероятный хоккеист», — сказал молодой форвард Мэтью Жозеф.



Осталось всего 15 матчей до начала плей-офф. И форма Кучерова позволяет болельщикам «Лайтнинг» надеяться на то, что нынешний клубный рекордсмен сыграет в розыгрыше Кубка Стэнли не менее успешно, чем в предыдущем в сезоне-2004/05.