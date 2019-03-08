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Александр Радулов оформил хет-трик в первом матче после возвращения

Максим Замятин
Фото: https://twitter.com/DallasStars
Дьявол искупил вину! Радулов оформил хет-трик в первом матче после отстранения
Получается, опаздывать на тренировки не так уж плохо.
Хоккей / НХЛ

И всё-таки не зря болельщики во многих североамериканских и российских городах так любят Александра Радулова. Россиянин пропустил предыдущий матч «Далласа» из-за дисциплинарных санкций тренерского штаба — Александр банально опоздал на утреннюю тренировку, за что был выведен из состава. «Звёзды» ту встречу выиграли с футбольным счётом 1:0, что улучшило их шансы на попадание в плей-офф, а перед важнейшей домашней встречей с «Колорадо» Тасманский дьявол вернулся в состав.

Радулов оформил свой первый хет-трик в сезоне, искупив свою вину за глупый случай с опозданием.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – А. Радулов (Бенн, Спецца) – 16:14 (5x5), 2:0 – А. Радулов (Сегин) – 28:55 (5x5), 3:0 – Бенн (Дикинсон) – 45:19 (5x5), 4:0 – А. Радулов – 57:02 (en)

Александр открыл счёт в концовке первого периода, воспользовавшись тем, что его оставили в абсолютном одиночестве перед воротами Семёна Варламова. Подправление получилось красивым и быстрым, и эта шайба придала техасцам необходимой уверенности и энергии.

В середине второго периода Радулов продемонстрировал силу своего кистевого броска, неожиданно для вратаря выстрелив из-под защитника — Варламов увидел шайбу только в дальнем углу собственных ворот. Когда же в концовке встречи «Колорадо» заменил вратаря на шестого полевого, Александр поразил пустую «рамку».

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Далласа».

Хет-трик Радулова дал «Далласу» возможность одержать четвёртую победу кряду, а особенную важность этому успеху придал выигрыш над соперником по Центральному дивизиону.

«Всегда приятно прийти в норму и сыграть такой матч. Как я уже многократно говорил, нужно просто делать те маленькие мелочи, которые помогают команде победить. Конечно, забивать голы приятно. Но самое главное, что мы смогли получить два очка. И здорово, что Бишоп отыграл на ноль. Он был великолепен, бился для нас. Меньшинство сегодня отработало здорово, так что давайте просто продолжим в том же духе», — сказал Радулов после матча.

Удивительно, но это был первый хет-трик Радулова в заокеанской карьере, но второй для «Далласа» за неделю. В прошлую субботу капитан «Старз» Джейми Бенн отметился тремя голами в ворота «Сент-Луис Блюз».

Дотошные заокеанские журналисты не побоялись спросить грозного Радулова об опоздании, но Александр прокомментировал этот неприятный момент очень спокойно.

«Все мы люди. Я просто проспал и немного опоздал ко времени, к которому должен был быть на стадионе. Правила есть правила, они одинаковы для всех. Я оставил эту ситуацию в прошлом. Я справлюсь с этим, у меня всё в порядке», — заявил Радулов, который не забивал больше одного гола с 29 декабря.

Что же касается Бена Бишопа, то он великолепно играет дома в нынешнем сезоне, а «сухарь» в матче с «Колорадо» стал для него вторым подряд.

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