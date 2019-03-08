Дьявол искупил вину! Радулов оформил хет-трик в первом матче после отстранения

И всё-таки не зря болельщики во многих североамериканских и российских городах так любят Александра Радулова. Россиянин пропустил предыдущий матч «Далласа» из-за дисциплинарных санкций тренерского штаба — Александр банально опоздал на утреннюю тренировку, за что был выведен из состава. «Звёзды» ту встречу выиграли с футбольным счётом 1:0, что улучшило их шансы на попадание в плей-офф, а перед важнейшей домашней встречей с «Колорадо» Тасманский дьявол вернулся в состав.



Радулов оформил свой первый хет-трик в сезоне, искупив свою вину за глупый случай с опозданием.

Александр открыл счёт в концовке первого периода, воспользовавшись тем, что его оставили в абсолютном одиночестве перед воротами Семёна Варламова. Подправление получилось красивым и быстрым, и эта шайба придала техасцам необходимой уверенности и энергии.



В середине второго периода Радулов продемонстрировал силу своего кистевого броска, неожиданно для вратаря выстрелив из-под защитника — Варламов увидел шайбу только в дальнем углу собственных ворот. Когда же в концовке встречи «Колорадо» заменил вратаря на шестого полевого, Александр поразил пустую «рамку».

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Далласа».

Хет-трик Радулова дал «Далласу» возможность одержать четвёртую победу кряду, а особенную важность этому успеху придал выигрыш над соперником по Центральному дивизиону.



«Всегда приятно прийти в норму и сыграть такой матч. Как я уже многократно говорил, нужно просто делать те маленькие мелочи, которые помогают команде победить. Конечно, забивать голы приятно. Но самое главное, что мы смогли получить два очка. И здорово, что Бишоп отыграл на ноль. Он был великолепен, бился для нас. Меньшинство сегодня отработало здорово, так что давайте просто продолжим в том же духе», — сказал Радулов после матча.



Удивительно, но это был первый хет-трик Радулова в заокеанской карьере, но второй для «Далласа» за неделю. В прошлую субботу капитан «Старз» Джейми Бенн отметился тремя голами в ворота «Сент-Луис Блюз».



Дотошные заокеанские журналисты не побоялись спросить грозного Радулова об опоздании, но Александр прокомментировал этот неприятный момент очень спокойно.



«Все мы люди. Я просто проспал и немного опоздал ко времени, к которому должен был быть на стадионе. Правила есть правила, они одинаковы для всех. Я оставил эту ситуацию в прошлом. Я справлюсь с этим, у меня всё в порядке», — заявил Радулов, который не забивал больше одного гола с 29 декабря.



Что же касается Бена Бишопа, то он великолепно играет дома в нынешнем сезоне, а «сухарь» в матче с «Колорадо» стал для него вторым подряд.