Запад готов, а на Востоке не угомонится «Торпедо». Расклады плей-офф КХЛ

В Международный женский день розыгрыш Кубка Гагарина продолжился двумя матчами — “Спартак” — СКА и “Торпедо” — “Барыс”.

«Спартак» — СКА — 1:2

Счёт в серии: 2-4 (2:0, 3:2, 2:5, 2:3 ОТ, 1:2, 1:2)

Вуйтек: счёт не отражает силу команд

Игра со СКА для красно-белых по своей важности была сравнима с матчем жизни и смерти. Победа “Спартака” переводила выяснение отношений в седьмой матч, поражение же означало их вылет из турнирной борьбы. Первый период прошёл с перевесом питерцев. Подопечные Ильи Воробьёва перебросали хозяев с четырёхкратным преимуществом — 12:3. Тем не менее, счёт в первом игровом отрезке не был открыт.

Похожая картина продолжилась и во втором периоде. СКА поддавливал, спартаковцы же играли вторым номером, пытаясь найти свой шанс в контрвыпадах. Но, по итогам этой двадцатиминутки в положении лидера ушли “армейцы”. Никита Гусев за четыре минуты до перерыве броском с пятачка открыл счёт.

На шестом матче серии «Спартак» — СКА не продаются хот-доги

Казалось, что в третьем периоде “Спартак”, находящийся на краю пропасти, раскроет свои карты, и с шашками наголо полезет в атаку. Но этого не произошло. Причиной тому было непрекращающееся давление со стороны СКА. За первые десять минут игрового отрезка красно-белые не нанесли ни одного броска по воротам Магнуса Хелльберга. Шанс спартаковцам представился за шесть минут до конца периода в виде удаления Артёма Зуба.

Но они его не использовали, а за две минуты и двадцать пять секунд до конца матча Сергей Плотников, с прострельной передачи Павла Дацюка, забросил вторую шайбу. Надежду хозяевам площадки за минуту с небольшим до финальной сирены подарил Илья Зубов, который сумел сократить отставание от питерцев до одной шайбы. У него получилось протолкнуть снаряд во владения Хелльберга с ближнего расстояния. Но на большее “Спартаку” уже просто не хватило времени.

Чуда не случилось. СКА собрался после первых двух матчей этой серии, проигранных “Спартаку”, и решила свою задачу по выходу в следующий раунд. Справедливости ради, вряд ли кто-либо ожидал от спартаковцев, что они сумеют навязать фавориту серьёзную борьбу. Но они сумели это сделать, за что, безусловно, заслужили уважение и благодарность не только своих, но и нейтральных болельщиков.

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Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Торпедо» — «Барыс» — 3:1

Счёт в серии: 3-3 (1:4, 4:5 ОТ, 3:1, 5:4 ОТ, 1:3, 3:1)

Самые интересные фрагменты матча ЦСКА — "Химки"

Нижегородское “Торпедо” перед началом шестой игры с “Барысом” находилось в том же положении, что и “Спартак”. Команда Дэвида Немировски проигрывала в серии со счётом 2-3, и не имела права на ошибку.

Впрочем, она играла при солидной поддержке переполненных домашних трибун. Билеты на матч с “Барысом” разошлись за десять минут, так что, матч прошёл при аншлаге. Денис Паршин в первой двадцатиминутке вывел “Торпедо” вперёд. Ему удался точный кистевой бросок из правого круга вбрасывания.

Во втором периоде “Барыс” сравнял счёт. Павел Акользин, находясь в борьбе в нескольких метрах от ворот, сумел протолкнуть шайбу во владения, защищаемые Барри Брастом. Впрочем, торпедовцы до второго перерыва смогли выйти вперёд усилиями Артёма Аляева, который сумел нанести точный выстрел со средней дистанции. Ближе к перерыву преимущество хозяев увеличил многолетний лидер волжского коллектива Владимир Галузин. У него получился отличный бросок с кистей из правого круга вбрасывания, против которого Хенрик Карлссон не смог ничего поделать.

Концовка встречи изобиловала борьбой и удалениями с обеих сторон. Гости ожидаемо провели третий период с игровым преимуществом, но выжать что-либо из него не смогли. “Торпедо” победило и сравняло счёт в серии. Теперь обеим обеим командам предстоит сыграть решающий, седьмой поединок, который пройдёт в воскресенье, 10 марта, в Астане.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Пары второго раунда плей-офф

Восток, в случае победы «Барыса» над «Торпедо»:



«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

«Барыс» — «Авангард»

Восток, в случае победы «Торпедо» над «Барысом»:



«Автомобилист» — «Торпедо»

«Авангард» — «Салават Юлаев»



Запад

ЦСКА – «Динамо» (Москва)

СКА – «Локомотив»

Календарь игр второго раунда плей-офф КХЛ