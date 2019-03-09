Невероятно, но факт: в серии против СКА «Локомотиву» могут помочь… судьи!

Серия СКА и «Спартака», безусловно, стала центральной в первом раунде плей-офф. Когда ожидания не совпадают с увиденным, это всегда имеет эффект, как положительный, так и отрицательный. Противостояние петербуржцев и красно-белых, наряду с парой ЦСКА – «Витязь» ожидалось как самое предсказуемое. Игра «Спартака» в концовке регулярного чемпионата блекла от матча к матчу. Вместо того, чтобы спокойно побеждать в хотя бы половине встреч и затем биться с «Локомотивом», команда Жамнова-Уланова проиграла на финише гладкого турнира 8 матчей из 9 и вышла на СКА, словно специально, чтобы поскорее отправиться в отпуск. К тому уже у многих в памяти сидел прошлый плей-офф, где красно-белые не пустили в кубковый раунд дышащее на ладан «Динамо», а затем слили все четыре матча ЦСКА, забив в них всего один гол.

Однако ожидания не совпали с действительностью. Жамнов, знающий все схемы Воробьева наизусть, насытил среднюю зону, лишил шайбы Гусева, Дацюка, Прохоркина и прочих мастеров. Команда поддержала менеджера-тренера, подарив вместо унылого слива шесть запоминающихся спектаклей.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Надо признать, что подавляющее большинство нейтральных болельщиков переживали за «Спартак». Делали это наверное, даже поклонники ЦСКА, ведь именно армейцы Петербурга в любом их состоянии, при всем уважении к будущему финалисту «Востока», — главный камень преткновения на их пути к кубку. Да и принято в российском спорте болеть за более слабого, за закручивание интриги до предела.

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Естественно, при такой борьбе Давида с Голиафом на первый план всегда выходит судейство, которые разбирается не только специалистами, но и болельщиками под микроскопом. Мы тоже много писали об этом, разбирали моменты, в первую очередь – ошибки в пользу СКА. Но ошибки в другую сторону тоже были, и немало. В частности, в некоторых матчах закрывались глаза на так называемые сдерживающие фолы, то с чем борются ведущие мировые лиги с начала нового века. Особенно это было хорошо видно в четвертой игре. Судьи пропустили очень много нарушений, причем в обе стороны, что в результате привело к пропуску фола Коскиранты на Дыбленко и дальнейшем скандале.

Вот классический пример пиджака: незафиксированный фол Хохлачёва. Момент с Ильей Зубовым и Андреем Кузьменко менее очевидный, однако на замедленном повторе все же видно, что спартаковец хватает Кузьменко руками. А вот в этом случае фол был зафиксирован – это все тот же пиджак. Но для того, чтобы это видеть, нужны очень квалифицированные судьи. Ведь даже наш автор усомнился в правильности фиксации этого нарушения.

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Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Когда страсти улеглись, даже сами спартаковцы признались, что работа судей была абсолютно нормальной. В поражении «Спартака» виноваты не судьи. По итогам серии у СКА больше штрафа, чем у красно-белых: 92 — 77. В последнем матче штрафное время было равным: 4-4, более того, красно-белые имели хорошую возможность отыграться, получив численное преимущество за пять минут до конца третьего периода.

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СКА в большинстве забил больше половины своих голов — 8 из 14. Но и у «Спартака» было не меньше возможностей для реализации большинства. Сейчас можно с уверенностью сказать, что, конечно же, не судейство или какие-то внешние факторы стали причиной победы СКА. Просто армейцы Петербурга — более мастеровитая команда, что очевидно. «Спартаку» же — спасибо за красивую, напряженную серию.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Впереди СКА ждет «Локомотив», который изрядно помучился с «Сочи». Там есть мастера, но все же команды Дмитрия Квартальнова берут совсем другим: командная игра, предельно простой хоккей, биться-бороться. В таком хоккее Козун может играть в четвертом звене, Контиола и вовсе не выходить на лед, Локтионов – уйти в тень. На первый же план выходят такие игроки, как Степан Санников. Ярославцы, как и «Спартак», должны лишить шайбы мастеров петербуржцев. У «Локомотива» в составе три очень крепкие пары обороны, Накладал и Крунвалль имеют солидный опыт выступления за океаном и в составе национальных сборных, Кутузов, Рафиков и Елесин – за сборную России. Если судьи будут судить, как в четвертом матче серии СКА – «Спартак», то шансы команд будут и вовсе равны. С «пиджаками», мелкими зацепами мастерство Дацюка, Гусева, Прохоркина, выкрутасы Кузьменко и Якупова сойдут на нет. Вброс в зону, постоянный прессинг, минимум контратак, низкий уровень фиксации нарушений и, как следствие, мало большинства у СКА, и армейцы при такой игре уже не выглядят фаворитами, учитывая то, сколько мучений было потрачено ими в серии со «Спартаком», которую чуть ли не каждый называл самой предсказуемой.