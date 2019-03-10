В провале «Йокерита» нашли русский след? Финские СМИ опять нагнетают зря

«Йокерит» бесславно завершил свой пятый сезон в КХЛ. «Шуты» в третий раз за это время вылетели из плей-офф на стадии первого раунда, и окончательно испортили представления у себя на родине о участии финской команды в российском проекте. Издания страны Суоми не жалеют ярких заголовков и эпитетов для оценки выступления «Йокерита» в КХЛ, однако в самом клубе настроены оптимистично и хотят и дальше развиваться в нашей лиге. Почему проект «Йокерит» в КХЛ» вызывает столь различную реакцию в финском обществе и внутри самого клуба? Очевидно, всё дело в приоритетах и разных взглядах на клуб из Хельсинки. Рассказываем, в чём правы и не правы финские СМИ, и почему руководящей верхушке «шутов» необходимо оставаться в КХЛ.

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Выгода и престиж любой ценой

В Финляндии сколько угодно могут называть КХЛ самым дорогим цирком в мире, но это не отменяет того факта, что наша лига является сильнейшей в Европе. Может быть, не по уровню организации или конкуренции, а именно по силе игроков, выступающих в ней. «Йокерит» в своё время бросил финский чемпионат ради престижа, полагая, что выступление в КХЛ выведет известную финскую команду на новую ступень развития. Предполагалось, что сильный финский клуб составит реальную конкуренцию российским топовым командам и будет всерьёз бороться за Кубок Гагарина. От этого выиграли бы и в Финляндии, чей хоккей бы продвигался на новом российском рынке, и в нашей лиге, которая бы получила новую большую команду.

Но реальность, как всегда, оказалась гораздо суровее ожиданий. Конечно, «Йокерит» не скатился на такое дно, как, например, «Слован», но второй раунд плей-офф стал потолком для неоднократного чемпиона Финляндии.



За пять лет «шуты» выиграли лишь две серии плей-офф у минского «Динамо» и ХК «Сочи», но при любом тренере практически без вариантов уступали тому же ЦСКА. Поэтому реакцию финских СМИ отчасти можно понять – они расстроены постоянными проигрышами «Йокерита», который в КХЛ превратился в топ-клуб второго плана. В регулярке и плей-офф «шуты» неизменно плетутся за двумя «армейскими» командами, и такое положение дел неприятно для финского хоккея в целом и «Йокерита» в частности. Очевидно, что ожидания в Хельсинки от участия «Йокерита» в КХЛ были немного другие, тем более перед самым приходом «шутов» в финале Кубка Гагарина играл пражский «Лев», и в Финляндии не видели никаких препятствий для борьбы иностранного клуба за самые высокие места. Но «Йокериту» не повезло, что его появление в КХЛ совпало с началом западной гегемонии ЦСКА и СКА, и пока ей не видно конца. Чуть раньше финны бы реально могли претендовать на выход в финал, но теперь у них вечная «вторая» очередь, выйти из которой очень тяжело.

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Это и раздражает финские СМИ, называющие «Йокерит» пленником в России, кроме того, ведущие издания страны заявляют об убытках клуба, появившихся за время выступления в КХЛ. Но здесь не всё так просто. Напомним, что перед появлением «шутов» в нашей лиге многолетний владелец клуба Харри Харкимо продал российским бизнесменам, чьи имена вам прекрасно знакомы, «Хартвалл-арену» и часть акций «Йокерита», а сам остался мажоритарным владельцем. Почему Харкимо так сделал? Почему отдал своё детище в руки российского бизнеса? Очевидно, что Харкимо было финансово тяжело тянуть эту ношу в одиночку, и долги у клуба, скорее всего, были уже тогда, когда Харкимо понадобилась помощь российских инвесторов. Продажа активов Ротенбергам и Тимченко решала для финского бизнесмена сразу две задачи: клуб получал относительное финансовое благополучие, а заодно и начинал сотрудничество с КХЛ, что должно было вывести «Йокерит» на совершенно новый уровень.

Да, сделать качественный шаг вперёд не вышло, но читать о денежных потерях «Йокерита» из-за козней российских бизнесменов немного смешно. Где бы вообще был «Йокерит», если бы не акционеры-миллиардеры из России? Именно они возмещают большую часть убытков «шутов» и держат клуб на плаву.

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Так что перестать участвовать в этом цирке для «Йокерита» будет совсем не просто. Клуб из Хельсинки сейчас плотно привязан к российским деньгам, и их потерю клуб может не перенести. Харкимо практически самоустранился от управления, и перед началом нынешнего сезона даже хотел покинуть «Йокерит». Другие же потенциальные инвесторы вряд ли дадут много денег на клуб из финского чемпионата. Ведь как только «Йокерит» захочет прервать все отношения с российскими акционерами, финны перестанут быть частью КХЛ.

Выгода и престиж – вот что держит «Йокерит» в КХЛ, и в ближайшие сезоны ситуация вряд ли изменится. Поэтому в Хельсинки и дальше после провалов в чемпионате будут обсуждать исключительно хоккейные моменты и не обращать внимания на едкие заголовки ведущих спортивных изданий страны.

Финские СМИ правы, но с перегибами

Впрочем, финских журналистов можно понять. Они смотрят на «Йокерит» исключительно со спортивно-патриотической точки зрения и не обременены финансовыми обязательствами, как непосредственно руководители клуба. Финская пресса всего лишь старается поддержать репутацию «шутов» и всего финского хоккея в мировом медиапространстве.



Ведь что наблюдают болельщики «Йокерита» в последние пять лет? Им обещали, что «шуты» ворвутся в элиту КХЛ, будут бороться за главный трофей, повысят качество игры и ускорят рост своих финских талантов, которые будут выступать в лучшей европейской лиге. На деле же «Йокерит» постоянно находится в тени СКА и ЦСКА, в плей-офф проигрывает не только «армейцам», но и «Торпедо» с «Динамо», речи о Кубке Гагарина не идёт, а финских игроков в составе команды всё меньше. Отсюда и появляются в местной прессе сравнения про «пленника», «талантливого спарринг-партнёра», и заявления об ущемлении «Йокерита» российскими грандами.



Финским журналистам просто обидно за единственного представителя страны в КХЛ, но в своих речах они, порой, перегибают палку, показывая верный, но однобокий взгляд на ситуацию. Так, финская пресса считает, что все беды «Йокерита» из-за того, что в клубе крутятся деньги Ротенбергов и Тимченко. Но выше мы уже сказали, что если стереть из клуба российский след, то от «Йокерита» может ничего не остаться. В Финляндии не понимают (или не хотят понять), что «Йокерит» на данном этапе истории серьёзно зависит от иностранного (российского) капитала, и если бы у клуба была возможность поменять дойную корову, то он бы давно это сделал. Но, очевидно, желающих нет.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Но больше всего интересно, что российскими деньгами оправдываются спортивные неудачи команды. Финские СМИ почему-то сосредоточились на критике КХЛ и месте «Йокерита» в ней, но не упомянули, например, о тренерской работе Лаури Марьямяки, о тактике и стратегии команды в плей-офф против «Динамо», о реализации большинства. Финская пресса видит, что «Йокерит» проигрывает за кулисами, а нам кажется, что «шуты» недееспособны именно на ледовой площадке. И ведь уже не первый год.



Мы бы поняли претензии финских коллег, если бы «Йокерит» из года в год уступал исключительно питерскому СКА, чьим президентом является Тимченко. Но ведь «шуты» проигрывают и московским «армейцам», акционеры которых не лезут в финские дебри, и «Динамо», и даже «Торпедо». Но виноваты почему-то оказываются не тренеры и игроки, а КХЛ и «российско-финские» доноры, тормознувшие «Йокерит» в развитии.

«Финская пресса видит, что «Йокерит» проигрывает за кулисами, а нам кажется, что «шуты» недееспособны именно на ледовой площадке»

Кстати, о развитии. В Финляндии пишут о «печальной судьбе в КХЛ некогда топ-клуба», забывая о том, что «Йокерит» даже на внутренней арене очень давно ничего не выигрывал. «Шуты» были королями 90-х, на это время пришелся расцвет империи Харкимо, а клуб выиграл четыре чемпионских титула. В новом веке «Йокерит» выигрывал тогда ещё СМ-Лигу только в 2002 году (17 лет назад!), в 2007 уступил в финале, а потом за семь лет заработал лишь один бронзовый комплект. И почему эта команда, забывшая вкус побед даже в довольно среднем чемпионате Финляндии, должна была на равных выступать с теми же СКА и ЦСКА, с «Ак Барсом» и «Магниткой»? Решительно непонятно. Как раз сейчас «Йокерит» находится на своём месте и на своём уровне, но в финской прессе почему-то делают из этого какую-то трагедию.



Разумеется, местным журналистам неприятно, что финский клуб оказался неконкурентоспособен на фоне команд из России, но в своих выводах, как мы уже сказали, они перегибают палку. Во-первых, обвиняют вместо своих спортивных деятелей российских инвесторов. Во-вторых, каждый раз, говоря о «Йокерите» и КХЛ, пытаются зацепить Россию. Экономическая чёрная дыра, финский пленник, миллионные доли российских олигархов – от всех этих эпитетов пахнет политикой, и это совсем не красит ведущие спортивные издания страны. Всё это выглядит, как нелепая попытка оправдать низкие результаты «Йокерита» в КХЛ, вот только всем очевидно, что проблемы «шутов» лежат совсем в другой области.