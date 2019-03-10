«Салават» попал на «Автомобилист». Все пары второго раунда плей-офф

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19



Определились все команды КХЛ, вышедшие во второй раунд своих конференций в борьбе за Кубок Гагарина. Рассказываем, кто с кем сыграет и есть ли явные фавориты.

Западная конференция

ЦСКА – «Динамо» (Москва)

Первые четыре матча в серии: 13 марта, 15 марта, 17 марта, 19 марта



Матчи в регулярке КХЛ: 2-0 (3:1, 5:1)



В первом полуфинале Запада болельщиков ждёт московское дерби. ЦСКА ранее без особых проблем разобрался с «Витязем» в четырёх матчах. Команда Игоря Никитина отдохнула, восстановилась, залечила все болячки и теперь готова к куда более серьёзной схватке.



Динамовцы в шести матчах выиграли у «Йокерита», который лучше провёл регулярный чемпионат и был посеян выше. Однако в плей-офф финны выглядели разобранно и не произвели какого-то яркого впечатления. Лаури Марьямяки не подготовил свою команду должным образом. Шутка ли, но «шуты» ни разу не реализовали большинство в противостоянии с бело-голубыми. Это говорит о многом.

В провале «Йокерита» нашли русский след? Финские СМИ опять нагнетают Проблемы «шутов» совсем из другой области.

В серии между ЦСКА и «Динамо» многое решит готовность вратарей. Александру Ерёменко и Ивану Бочарову нужно показать отличную игру, чтобы максимально помочь бело-голубым. У Ильи Сорокина, на которого наверняка сделает ставку Игорь Никитин, работы будет поменьше, но и голкиперу ЦСКА не стоит расслабляться. «Динамо» может в любой момент наказать. У коллектива Владимира Крикунова разыгралось второе звено и наконец-то проснулся швед Патрик Закриссон.

СКА – «Локомотив»

Первые четыре матча в серии: 13 марта, 15 марта, 17 марта, 19 марта



Матчи в регулярке КХЛ: 3-1 (2:0, 0:1 ОТ, 4:0, 4:0)



СКА предстоит сыграть с «Локомотивом», который, в отличие от ЦСКА, является для Питера удобным соперником. Сразу вспомним, что команды играли в плей-офф в прошлом году, тоже во втором раунде. СКА выиграл серию со счётом 4-1. Встречались «армейцы» с «железнодорожниками» и двумя годами ранее, но в финале конференции. Тогда Питер выиграл ещё крупнее – 4-0. Сумеет ли «Локомотив» наконец-то взять реванш?



В нынешнем сезоне СКА уже не выглядит такой грозной силой, как раньше. Многие лидеры покинули «армейский» клуб, взят курс на снижение бюджета и омоложение состава. Конкуренцию команде Илье Воробьёва составил даже «Спартак», хотя многие считали, что никаких шансов у красно-белых не будет. «Локомотив» же способен перебегать, перебороть СКА. Именно силовой и скоростной хоккей старается привить своей команде Дмитрий Квартальнов.

Невероятно, но факт: в серии против СКА «Локомотиву» могут помочь… судьи! Питеру очень тяжело играть против сдерживающей обороны со сдерживающими фолами.

Но в серии с ХК «Сочи» мы видели, что у Ярославля периодически появляются проблемы. Порой не хватает концентрации на весь матч, ошибаются защитники. Ко всему прочему, тренерскому штабу надо определиться, кто будет играть в воротах: молодой и талантливый Илья Коновалов или опытный Александр Салак.

Восточная конференция

«Автомобилист» – «Салават Юлаев»

Первые четыре матча в серии: 14 марта, 16 марта, 18 марта, 20 марта



Матчи в регулярке КХЛ: 2-0 (1:0, 2:0)



Екатеринбург со счётом 4-0 прошёл «Трактор» в первом раунде. «Салават» одолел «Магнитку» — 4-2. Обе команды до последнего не знали, что встретятся друг с другом в полуфинале Восточной конференции, так как нужно было дождаться заключительного матча серии между «Барысом» и «Торпедо».



Конечно, фаворитом в противостоянии выглядит коллектив Андрея Мартемьянова. В сезоне соперники провели друг с другом два матча и оба раза сильнее оказался Екатеринбург. Более того, «Салават» ни разу не забил, так что придётся всерьёз потрудиться, чтобы огорчить ворота Якуба Коваржа.



По-прежнему травмирован и точно не сыграет в двух первых матчах серии форвард уфимцев Антон Бурдасов, что усложнит задачу юлаевцев при игре в большинстве. А вот у екатеринбуржцев большинство сильное – легионеры «Автомобилиста» в лице Доуса, Секстона и Да Косты готовы потрепать нервы любому. Посмотрим, справятся ли иностранцы со сдерживающим звеном «Салавата» во главе с Кадейкиным, которое закрыло самого Мозякина.

Хоккеисты «Салавата» побрили налысо пресс-атташе после серии с «Магниткой»

«Барыс» — «Авангард»

Первые четыре матча в серии: 14 марта, 16 марта, 18 марта, 20 марта



Матчи в регулярке КХЛ: 0-4 (3:4 Б, 3:5, 3:4 Б, 1:2 Б)



Сложнее всего во втором раунде будет «Барысу». Команда Андрея Скабелки провела семиматчевую баталию с «Торпедо», отдала много сил и почти не имеет времени для восстановления. Изначально думалось, что «барсы» обойдутся малой кровью, но Нижний Новгород бился насмерть.

«Барыс» впервые выиграл седьмой матч в плей-офф КХЛ

Диц проснулся и дожал «Торпедо»! Но где «Барыс» найдёт силы на «Авангард»? Самый результативный защитник регулярки затащил свою команду в следующий раунд.

Не в пользу «Барыса» в серии с «Авангардом» говорят и личные встречи в регулярном чемпионате. Омичи выиграли все четыре матча, правда, три из них в серии буллитов. Однако именно «Барыс» стал сильнейшим в дивизионе Чернышёва, заняв второе место в конференции. Поэтому два первых матча серии пройдут в Астане, а потом команды переедут в Балашиху.



Нынешний рулевой «Барыса» Андрей Скабелка прекрасно знаком с «Авангардом», в котором сам был главным тренером. Скабелка умеет подобрать ключ к неудобному сопернику, но очень важна свежесть и функциональная готовность, о чём мы уже упомянули. «Авангард» буквально летал в играх с «Ак Барсом», а потом долго отдыхал. «Барыс», по ощущениям, истощён. На бумаге Омск выглядит фаворитом.