КХЛ может быть очень крутой лигой. Это показал первый раунд плей-офф

Первый раунд нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина – просто бальзам на душу. Таких интересных и обсуждаемых четвертьфиналов конференций в КХЛ не было давно. Впервые за три года первый раунд удалось пройти сразу двум командам с низшим посевом. С 2011 года мы не видели, чтобы пять из восьми серий затянулись до шести матчей. Пять лет прошло с последнего вылета чемпиона в первом же раунде, а сейчас и вовсе уникальный случай – «Ак Барс» проиграл свою серию всухую. Это факты, но куда важнее ощущения.

Предсказуемо завершились только две серии, в остальных же интрига прожила даже слишком долго для КХЛ. Мы ведь совсем отвыкли от сенсаций, привыкли к тому, что расписать сетку плей-офф ещё до старта кубковых матчей можно почти со стопроцентной точностью. Однако этот розыгрыш Кубка Гагарина показывает, что хоккей в России всё ещё имеет большой потенциал, но нужно много работать, чтобы его не растерять.

Впечатления на выбор

Запомнится этот первый раунд действительно многими вещами. Это и чумовая серия между «Барысом» и «Торпедо», затянувшаяся до семи матчей. Это и нереальный «Авангард», вынесший «Ак Барс» в четырёх встречах. Это и чудесные метаморфозы «Салавата» с «Магниткой», и упорное сопротивление ХК «Сочи», и обретающее прежнюю силу московское «Динамо». Наконец, вишенка на торте – самая обсуждаемая и самая нервная серия между СКА и «Спартаком», позволившая даже немного помечтать о возможности вылета питерского суперклуба в первом же раунде.

Самый огонь. Чем запомнился первый раунд плей-офф КХЛ Признайтесь, вы не думали, что будет так жарко.

А кому-то запомнятся детали помельче. Например, победная шайба «Спартака» в Санкт-Петербурге за пять секунд до конца основного времени, или издевательский «мичиганский» гол Сергея Шумакова, или и вовсе силовой приём Барри Браста на Брэндоне Боченски. У каждого останутся свои воспоминания, но самое главное здесь то, что действительно было из чего выбирать. Этот первый раунд словно перенёс нас на несколько лет назад, когда в Западной конференции ещё могли давать отпор ЦСКА и СКА, а на Востоке и вовсе пройти в полуфинал и финал конференции могла абсолютно любая команда.

Да, пока «армейские» клубы остаются вне конкуренции, хотя СКА прилично потрепали, а на Востоке у «Трактора» вряд ли были какие-то шансы против «Автомобилиста», но в этом и состоит потенциал КХЛ. Если в лиге и правда собираются ограничивать бюджеты клубов, то через три-четыре года мы сможем видеть невероятную интригу с первых же кубковых матчей.

«Салават» попал на «Автомобилист». Все пары второго раунда плей-офф Последней командой-участницей полуфиналов конференций стал «Барыс».

На плей-офф ходят даже в Москве

Первый раунд плей-офф порадовал не только остротой борьбы, но и посещаемостью матчей. Подольск, Уфа, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург собирали аншлаги на все матчи, совсем немного недотянули до абсолютных показателей Ярославль, Челябинск и Магнитогорск. Отдельно стоит сказать про московские стадионы. «ВТБ-Арена» на матчах «Динамо» собирала в среднем 75,6% зрителей, «ЦСКА-Арена» на играх «армейцев» заполнялась на 70,5%, а на матчах «Спартака» — на 88,7%. Это просто великолепные показатели для первого раунда плей-офф и искушённой в плане зрелищ любого характера российской столицы.

Посещаемость игр первого раунда Кубка Гагарина

Очень хочется верить, что КХЛ видит этот прогресс, чувствует увеличение интереса к своему продукту, и знает, какие шаги нужно предпринимать в дальнейшем. Зрительский интерес и реальная интрига – вот за что в лиге должны ухватиться обеими руками и раскручивать до новых высот. Нынешний первый раунд – пока случайность, исключение из правил, но он наглядно иллюстрирует, каким крутым на самом деле может быть наш хоккей. И если лига всерьёз не возьмётся за выравнивание команд, то мы ещё долго будем вспоминать этот раунд, как эталон, а сами наблюдать за сериями типа ЦСКА – «Витязь», где всё понятно с самого начала.

ХК «Спартак» после серии с ХК СКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В ожидании жёсткого потолка зарплат

КХЛ необходимо задуматься в первую очередь о своей регулярке, ведь именно из неё и может вырасти крутой плей-офф. Если за победу в гладком первенстве смогут бороться не две, а 10 команд, а предсказать состав кубковых восьмёрок перед началом сезона будет невозможно, то от этого лига только выиграет. Ведь зритель больше всего не любит банальности и скуки, а этого в КХЛ в последние годы, к сожалению, было слишком много.

Этот первый раунд лиге нужно взять за образец, равняться на этот уровень хоккея, накала, эмоций. Сейчас люди ходят на матчи, массово обсуждают их в Интернете, им реально интересно всё, что происходит в лиге. КХЛ нельзя допустить, чтобы этот праздник хоккея остался единичным случаем, он должен стать регулярным, и тогда нашу лигу можно будет хоть в какой-то степени сравнить с НХЛ. Реформы по жёсткому потолку зарплат и выравниванию всех команд в лиге назрели уже давно, а сейчас, когда мы увидели истинный потенциал хоккея в КХЛ, хочется, чтобы всё это произошло как можно скорее.