Великий русский в шаге от Гретцки! Овечкин снова забил 50 голов за сезон

«Пятьдесят — это очень классная цифра», — сказал Александр Овечкин, забив свой 45-й гол в сезоне в ворота «Филадельфии Флайерз». В том, что российский снайпер в восьмой раз за карьеру сможет выбить голевой полтинник, никто не сомневался — это было ясно уже в декабре, когда Овечкин в двух встречах подряд оформлял по хет-трику. И вот, отметка достигнута — капитан «Вашингтона» в восьмой раз за карьеру добрался до 50 голов за сезон!

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Есть шанс догнать Гретцки и Босси

Для Овечкина 50 шайб всегда было числом важным и магическим. «Когда есть возможность забить 50, это всегда приятно. В прошлом сезоне мне не удалось это сделать. Но если есть шанс в нынешнем году, то почему нет?», — задался вопросом Александр. Одновременно с этим он не поменял приоритет командных задач над личными, и главным для Великой восьмёрки остаётся повторение прошлогоднего кубкового успеха. «Знаете, в недавнем матче с «Оттавой» Овечкин вышел на пустые ворота. Казалось бы, бросай и забивай. А он отдал мне пас на дальнюю штангу. Так что он остаётся целиком и полностью командным хоккеистом», — подтвердил силовик Том Уилсон.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В прошлом сезоне Овечкин финишировал на обидной цифре в 49 голов. Если бы он смог сделать это год назад, то сегодня уже был бы наравне с великими снайперами прошлого — Майком Босси и Уэйном Гретцки, которые выбивали «полтинник» 9 раз за карьеру. Сейчас у Овечкина 8 таких сезонов, но и это стоит признать фантастическим результатом. Во-первых, потому что никто другой не имеет больше шести чемпионатов 50 голами, а во вторых, нынешнюю эпоху трудно сравнивать с 1980-ми годами, когда блистали упомянутые легенды «Айлендерс» и «Эдмонтона».

Овечкин не попал в пустые ворота. Забьёт 50 голов, но не получит «Ришара»? Конкуренты очень близко. Одного из них тащит Макдэвид, а другой лидирует в лиге по количеству голов без большинства.

Александр Овечкин, сезоны с 50 голами:



2005/2006 — 52

2007/08 — 65

2008/09 — 56

2009/10 — 50

2013/14 — 51

2014/15 — 53

2015/16 — 50.

2018/19 — 51… 2005/2006 — 522007/08 — 652008/09 — 562009/10 — 502013/14 — 512014/15 — 532015/16 — 50.2018/19 — 51…

В последний день нынешнего регулярного чемпионата Овечкин будет в возрасте 33 лет и 201 дня — это сделает его третьим самым возрастным обладателем 50 голов в истории Джонни Бучик в начале 1970-х забросил пятьдесять шайб за «Бостон» в возрасте 35 лет и 327 дней, а Яромир Ягр в сезоне-2005/06 сделал это в «Рейнджерс», когда ему было 34 года и 62 дня.

Сезоны, в которых кому-либо из снайперов удаётся достигнуть отметки в 50 шайб становятся редкостью. Евгений Малкин выбил «полтинник» в сезоне-2011/12, Стивен Стэмкос в том же году выбил 60 — вот и все конкуренты Ови на пути очередному снайперскому юбилею. Если Леон Драйзайтль (41 гол) или Патрик Кейн (40) смогут в нынешней регулярке достигнуть «полтинника», то для каждого из них это станет первой такой отметкой.



«Овечкин просто фантастически хорош. Я смотрю много матчей «Вашингтона», и вижу, что он разрывает оборону, идёт словно нож сквозь масло. Он не только забивает голы, но и в прошлом году привёл команду к чемпионству. Я очень рад за него. Что немаловажно, у него есть хорошие центрфорварды, которые могут ему помочь. Он не подвержен травмам, у него мастеровитые напарники. Думаю, что у Александра есть отличный шанс догнать нас с Уэйном и стать третьим, кому удалось 9 сезонов забивать по 50. Есть, правда, одно небольшое отличие, о котором я говорю с улыбкой. Я забил 50 голов 9 раз подряд», — сказал Майк Босси, которому, в своё время, было вполне по силам пободаться с Гретцки, но сгубили травмы.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

А как насчёт 60?

Если с «полтинником» уже всё ясно, то 60 голов — отметка куда более трудная и почитаемая. Последним, кто выбивал её, был Стивен Стэмкос из «Тампы», который сделал это 7 апреля 2012 года в матче с «Виннипегом». «Если кто-то и сделает это снова, то, скорее всего, это будет Ови. Лично я сейчас понимаю, что такие вещи, скорее всего, бывают раз в жизни», — откровенно сказал Стэмкос пару недель назад.

«50-й гол будет в следующем матче!» Овечкин дал обещание Кузнецов отдал три, а Орлов — одну, но красивую.

Сезон с 60 шайбами для Овечкина находится в пределах досягаемости, к тому же, один раз Александр этой вехи уже достигал. Для того, чтобы снова выйти в этот космос средняя голевая активность россиянина должна увеличиться с нынешних 0,7 гола за игру до 0,88 — это трудно, но возможно. «60 голов? Нет, об этом я не думаю», — отрезал Овечкин, когда его спросили после матча с «Лос-Анджелесом», где он стал автором 41 и 42 гола в сезоне.

Общая средняя результативность в НХЛ в этом году чуть-чуть выросла: сейчас она составляет 3,05 шайбы за матч, в то время как в предыдущем регулярном чемпионате равнялась 2,97. В этом есть и заслуга талантливой молодёжи, и старания руководства НХЛ, которое изо всех сил старается прибавить количество голов.



В сезоне-2018/19 17,3% бросков Овечкина конвертировались в заброшенные шайбы — это лучший показатель за карьеру. И хотя большую часть своих голов он забил мощным броском со средней дистанции, Александр показал похвальную готовность и «столбить» на пятачке, и работать на отскоках и рикошетах. «Он будет стараться забить максимально, сколько сможет. Но 60 голов — об этом не мечтают даже в самых смелых фантазиях», — сказал Стэмкос.



О том, что Овечкин никогда не завоюет Кубок Стэнли, говорили в том же духе ещё совсем недавно. Так почему бы не попробовать?