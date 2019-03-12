«Они просто нас отшлёпали!» «Тампа» с Кучеровым разгромила «Торонто»

Выездной матч «молний» в Торонто предвкушался многими болельщиками, как возможная репетиция финала Восточной конференции в нынешнем сезоне — обе команды являются одними из фаворитов плей-офф и жаждут воспользоваться своим «окном возможностей». «Тампа» формально уже обеспечила себе попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, но и в том, что «Торонто» станет его участником, сомнений никаких нет. «Да, это две хорошие команды. У «Торонто» очень быстрые форварды, так что наша задача — по минимуму делать обрезов и потерь шайбы, а заодно сократить свободное количество льда. В любом случае, это будет весело. С «Торонто» всегда играть интересно», — заявил защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман перед игрой.

В первом очном поединке сезона, который состоялся 13 декабря, «Торонто» переиграл «молний» во всём, кроме вратарского компонента, что стало решающим моментом. Южане тогда одержали победу со счётом 4:1, а Андрей Василевский по-настоящему «украл» для «Тампы» тот успех. Затем «кленовые листья» взяли реванш 17 января, выиграв со счётом 462 — это была намного более плотная и равная игра, которая могла завершиться с любым исходом.



Вместе с тем, наставник «Лайтнинг» Джон Купер предостерёг своих подопечных от излишнего оптимизма и недостаточного настроя, несмотря на досрочное оформление кубкового билета. «Мы должны быть уверены в том, что двигаемся вперёд. Осталось чуть больше десятка матчей в регулярном чемпионате, это хорошее время, чтобы подготовиться. Нельзя упускать нужный ритм. Да, напротив нас уже стоит крестик в таблице, но нельзя сидеть сложа руки. Мы далеки от того, чего мы хотим», — сказал тренер.

В том, что «Тампа» всерьёз готовится к кубковому походу, сомнений не было никаких. Кучеров и компания провели великолепную встречу, не дав «Мэйпл Лифс» ни малейшего шанса.

О недостатке сил у «Торонто» стало ясно почти с самого начала. «Тампа» выглядела свежее и резче, что не замедлило сказаться на цифрах на табло. В середине первого периода Никита Кучеров, находясь на дальнем пятачке, заметил свободного Райана Макдону, который выдержал мастерскую паузу, а затем переправил шайбу к воротам, где она стала добычей Тайлера Джонсона. Открыть счёт последнему не составило никакого труда.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Спустя восемь минут наброс Михаила Сергачёва преобразовал в гол форвард Энтони Чирелли. Россиянину записали результативную передачу, которая стала его третьим очком в пяти последних встречах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

В середине второго периода «Тампа» провела удушающий приём, забросив две шайбы с интервалом в полминуты. Сначала Тайлер Джонсон оформил свой голевой дубль, а затем Ондржей Палат довёл преимущество «Лайтнинг» до четырёх шайб.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Единственное, чему могли порадоваться болельщики «Торонто» — это эффектный гол Остона Мэттьюса. Американский форвард «кленовых» красиво обыграл Брейдена Пойнта, который пытался помочь своим защитникам в обороне, и переиграл Андрея Василевского броском в ближний угол. Этой шайбой Мэттьюс открыл четвёртый десяток своих голов в сезоне, и если повезёт, то нападающий сможет повторить личный снайперский рекорд, установленный в дебютном чемпионате (40 шайб).

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Нам нет оправданий. Да, мы приехали с тяжёлого выезда, но все команды ездят в такие турне, это часть работы. Нет причин для того, чтобы мы сегодня не были готовы, и не было причин для того, что происходило сегодня на площадке», — резко сказал защитник «Мэйпл Лифс» Морган Райлли. «Да они просто нас отшлёпали!», — недовольно добавил Мэттьюс.



«Да, надо посмотреть как следует в зеркало, и понять, что мы должны быть намного лучше, чем были сегодня. Гол «Тампы» в меньшинстве? У нас был плохой отрезок, мы неудачно пытались реализовать лишнего. И я не вовремя сменился, не надо было этого делать. Очевидно, что на этом этапе так действовать просто неприемлемо», — корил себя центрфорвард «Торонто» Джон Таварес.



Настроение в лагере «молний», само собой, было полярным.



«Мы поймали усталую команду. «Кленовые листья» только что вернулись с Западного побережья, на них сказался перелёт и смена часовых поясов. Мы должны были этим воспользоваться и сделали это», — откровенно сказал Джон Купер.