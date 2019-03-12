Овечкин и Малкин первые в очереди, а потом можно взяться за рекорды Фёдорова и Могильного.

5 россиян набирали в НХЛ больше 110 очков за сезон. Кучеров обгонит всех?

«Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает ставить клубные рекорды в НХЛ, а главная звезда команды Никита Кучеров улучшать личные достижения. Так после разгромной победы над «Торонто» (6:2) молнии» первыми в лиге набрали 110 очков. Для этого им потребовалось провести 70 матчей — шестой результат в истории НХЛ.



В сезоне-1976/77 «Монреаль Канадиенс» достиг рубежа в 110 очков за 67 матчей. В сезоне-1975/76 и 1977/78 — за 69. Также 69 игр потребовалось «Бостон Брюинз» (сезон-1970/71) и «Детройт Ред Уингз» (сезон-1995/96).

Мы уже рассказывали о невероятном сезоне «Тампы» в сравнении с легендарным «Детройтом» во главе со Стивом Айзерманом и «Русской пятёркой».

Просто звери. «Тампа» повторила рекорд великого «Детройта» 50 побед в 66 матчах. Тогда за «Ред Уингз» играла «Русская пятёрка», Айзерман, Лидстрём и Коффи.

Что касается Кучерова, то он отметился результативной передачей в игре с «Торонто». Теперь в его активе 111 очков – 33 гола и 78 результативных передач. Ранее лучших показателей, чем Кучеров, в регулярном чемпионате из россиян добивались только Александр Могильный (127), Сергей Фёдоров (120), Евгений Малкин (113) и Александр Овечкин (112).

«Твиттер» НХЛ: кто наберёт больше очков, Кучеров или «Тампа-Бэй»?

Сезон-2018/19. Никита Кучеров – 111

Кучеров может стать автором второй бомбардирской кампании в НХЛ после Марио Лемье в сезоне-1995/96. Тогда Марио, пропустивший год из-за тяжёлой болезни, набрал 161 очко. Никита идёт на результат в 132 балла, что сделает его рекордсменов среди российских легионеров по очкам в одном отдельно взятом регулярном чемпионате.

Сезон-2007/08. Александр Овечкин – 112

Свой самый результативный сезон Овечкин провёл 11 лет назад. Для него это был третий год в лиге. Всего у лидера «Вашингтона» четыре сезона с 100+ очками (у Кросби – пять), но все они уложились до 2010 года. После этого Овечкин ни разу не добирался даже до отметки в 90 очков.

Сезон-2008/09. Евгений Малкин – 113

Через год лучший результат Овечкина побил Евгений Малкин, набрав на один балл больше. Малкин преодолевал рубеж в 100 очков и в сезоне-2011/12, но не дотянул до личного рекорда (109). Форвард «Питтсбурга» был близок к сотне и в прошлом сезоне, набрав 98 баллов за результативность. Сейчас в активе россиянина 998 очков за карьеру в НХЛ.

Сезоны с 100+ очками



Овечкин – 4

Малкин — 3

Могильный – 2

Фёдоров – 2

Кучеров – 2

П. Буре – 2.

Сезон-1993/94. Сергей Фёдоров – 120

Можно не сомневаться, что в ближайшее время Кучеров превзойдёт результаты Овечкина и Малкина, а затем пустится в погоню за достижением Сергея Фёдорова. За 25 лет к нему так никто из россиян и не подобрался, но у Кучерова есть все шансы опередить легендарного нападающего «Детройта».

Фото. Российские звёзды НХЛ из 90-х, какими мы их уже не помним Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Могильный и другие звёзды 90-х, какими вы их точно не помните.

Сезон-1992/93. Александр Могильный – 127

Но главный ориентир для Кучерова – это рекорд Александра Могильного. Нельзя не обращать на это внимание, если ты идёшь по графику 132 очка за сезон. До Марио Лемье Никита, конечно, не достанет, но установить российский рекорд НХЛ ему по силам. В нынешнем регулярном чемпионате «Тампе» осталось провести ещё 12 игр.

Сможет ли Кучеров побить рекорд Могильного по очкам за сезон для россиян в НХЛ?

Напомни, в предыдущем матче Кучеров побил клубный рекорд по очкам, превзойдя достижение Венсана Лекавалье в сезоне-2006/07 — 108 (52+56) очков в 82 матчах. «Конечно, это особенный момент для меня и семьи. Многие в меня не верили, я просто пытаюсь доказать их неправоту», — сказал россиянин.

Что касается ближайших преследователь Кучерова в нынешнем сезоне, то у Коннора Макдэвида и Патрика Кейна по 98 баллов. Если сравнивать очки Кучерова и Макдэвида за последние два сезона, то здесь пока небольшое преимущество у россиянина.



Макдэвид — 206 очков в 147 играх.



Кучеров — 211 очков в 150 играх.

«Его игра – это другая эра». Кучеров стал Эйнштейном в мире хоккея Каждый год он прокачивается сам и прокачивает партнёров.