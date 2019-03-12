Бюджеты и плей-офф. Кто из клубов провалился, а кто сотворил чудо

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19



Завтра, 13 марта, в КХЛ стартует второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. В каждой конференции осталось по четыре команды, накал борьбы чувствуется всё сильнее. Мы решили сравнить примерные бюджеты команд на нынешний сезон (включая бонусы и премии) и сопоставить их с достигнутыми на данный момент результатами. Кое-кто провалился, а некоторые сотворили чудо.

Зарплатные бюджеты клубов Запада. Кто и сколько тратит в КХЛ СКА и ЦСКА стали ужиматься.

Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ Начали считать чужие деньги.

ВЫЛЕТЕВШИЕ В ПЕРВОМ РАУНДЕ

Разочаровали

«Витязь»

Примерный бюджет: 859 млн рублей



Клуб из Подольска с трудом попал в восьмёрку сильнейших на Западе, но уже тогда было ясно, что шансов в схватке с ЦСКА нет никаких. «Армейцы» перебегали и перебросали соперника, выиграв серию со счётом 4-0. У «Витязя» был далеко не самый скудный бюджет, но в плей-офф команда сыграла слабо (взять пример того же «Спартака», который приятно удивил в битве с другим «армейским» грандом). Учитывая, что Александр Медведев больше не работает в «Газпроме» и стал президентом футбольного «Зенита», дела «Витязя» в следующем году, как и бюджет клуба, могут ухудшиться.

«Йокерит»

Примерный бюджет: 704 млн рублей



Большего ожидали от «Йокерита». Всё-таки при Юкке Ялонене «шуты» выглядели как-то целостнее и интереснее. С приходом Лаури Марьямяки в игре «Йокерита» пропала изюминка, команда стала действовать бесхитростно и однобоко. Нет совершенно никакого креатива в атаке, это и сказалось в серии с московским «Динамо». Ноль (!) реализованных попыток большинства – как с таким показателем финны собрались проходить дальше? Нельзя сказать, что «Йокерит» сорил деньгами и впустую тратил бюджет, но особых дивидендов из сезона выжать не удалось.

«Трактор»

Примерный бюджет: 1 млрд 15 млн рублей



Челябинцы далеко не самый бедный клуб КХЛ. Суммарный бюджет уральцев перевалил за миллиард рублей, есть высокооплачиваемые легионеры вроде Александра Бергстрёма и Ника Бэйлена, но нет результата. Конечно, помешали травмы, однако нельзя всё сваливать только на них. Серия «Автомобилисту» была проиграна вчистую, «Трактора» мы на льду по сути и не видели. Не справился с обязанностями Алексей Тертышный, на место которого сватают Андрея Разина из «Северстали». Перемены в Челябинске явно назрели.

«Ак Барс»

Примерный бюджет: 1 млрд 926 млн рублей



Казанцы стали главным разочарованием нынешнего плей-офф. «Ак Барс» так быстро отправился в отпуск, что некоторые даже глазом моргнуть не успели. «Авангард» буквально смёл чемпиона прошлого сезона, показав отменную физическую готовность. Лидеры и высокооплачиваемые игроки «барсов» — Зарипов, Марков, Ландер – не сумели помочь команде пройти в следующий раунд. Очень не хватало основного голкипера Эмиля Гарипова. Но Казань в любом случае не должна проигрывать с таким треском. Болельщики свою команду не поняли. Зинэтуле Билялетдинову следует всерьёз проанализировать случившееся.

«Ак Барсу» нужен новый герой. Билялетдинов потерял хватку и просто устал После такого провала в плей-офф «Ак Барсу» необходима серьёзная встряска.

«Металлург»

Примерный бюджет: 1 млрд 569 млн рублей



Разочаровал «Металлург». Да, уральцы не проиграли серию вчистую, как «Ак Барс», но вылет от «Салавата Юлаева» в актив явно не занести. Изначально «Магнитка» с получающими огромные деньги нападающими Мозякиным, Кулёминым, защитником Антипиным в составе считалась фаворитом. Но на льду всё оказалось иначе. Уфимское звено Кадейкина буквально съело топ-форвардов «Металлурга» и даже не поперхнулось. Эффективность в сравнении потраченные деньги/результат у «Магнитки» крайне низкая. Не сыграла ставка и на чешского тренера Йозефа Яндача.

«Металлург» провалился в плей-офф КХЛ. Что делать и кто виноват? Пора принимать разумные менеджерские решения.

Приятно удивили

«Спартак»

Примерный бюджет: 937 млн рублей



В «Спартак» не верил почти никто, а некоторые специалисты и вовсе в открытую говорили, что красно-белые в своём нынешнем виде – фарм-клуб СКА и никакой борьбы в серии ждать не стоит. Общий бюджет у спартаковцев неплохой, с ним вполне можно решать определённые задачи. В плей-офф «Спартак» попал и даже со СКА зарубился, сенсационно выиграв два стартовых матча в Санкт-Петербурге. Прекрасно себя проявил вратарь Юлиус Гудачек. Генеральный менеджер Алексей Жамнов проявил себя как хороший тренер, но вряд ли Жамнов продолжит занимать оба поста в дальнейшем. Дел у легендарного в прошлом форварда хватает, ведь он ещё работает в сборной России.

ХК «Сочи»

Примерный бюджет: 693 млн рублей



Денег в «Сочи» меньше, чем в «Спартаке», ещё и задержки по зарплате периодически случаются. Но южане мало того что вышли в плей-офф с шестого места на Западе, так ещё и с «Локомотивом» побились. Ярославль проиграл «леопардам» два матча, но в итоге всё же дожал соперника за счёт мастерства. Разочаровал голкипер сочинцев Константин Барулин. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, но не играет на те деньги, которые получает. Во вратарской линии команды Сергея Зубова назрели перемены.

Воропаев – о будущем Барулина: думаем, в системе «Сочи» есть Кочетков и Ахметов

«Торпедо»

Примерный бюджет: 613 млн рублей



«Торпедо» в целом выполнило задачу на сезон. Молодой тренер Дэвид Немировски начал за здравие, поставил команде свой стиль, не перегрузил на предсезонных сборах. В результате торпедовцы свежо выглядели в серии с «Барысом» и едва не выбили из дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина вторую команду Восточной конференции. По соотношению «цена/качество» нижегородцам можно поставить твёрдую четвёрку за сезон.

ПРОШЛИ ДАЛЬШЕ

ЦСКА

Примерный бюджет: 2 млрд 172 млн рублей



С лучшим в лиге бюджетом ЦСКА просто обязан был проходить первый раунд, что «армейцы» уверенно сделали. Цель у красно-синих только одна – наконец-то завоевать Кубок Гагарина. В составе команды Игоря Никитина целая россыпь высокооплачиваемых игроков – Марченко, Шалунов, Григоренко, Нестеров, Робинсон. Не все хоккеисты отрабатывают свою зарплату на 100% (к примеру, к Марченко есть большие вопросы), но за счёт командной работы москвичи добиваются результата.

«Динамо» (Москва)

Примерный бюджет: 1 млрд 109 млн рублей



По сравнению с прошлым сезоном бюджет московского «Динамо» прилично вырос, в команде появилось много высокооплачиваемых игроков – Шипачёв, Кагарлицкий, Закриссон. Изначально, при Владимире Воробьёве у руля, «Динамо» было близко к провалу, но пришедший на пост главного тренера Владимир Крикунов выправил ситуацию. В плей-офф он переиграл своего финского коллегу Лаури Марьямяки. Опыт мэтра отечественного тренерского цеха сказался на результате.

СКА

Примерный бюджет: 2 млрд 108 млн рублей



В СКА взяли курс на снижение бюджета, но он у «армейцев» по-прежнему высокий. Да, СКА выглядел в серии со «Спартаком» невзрачно, многое не получалось в атаке, были допущены ошибки в обороне. Но Питер по-прежнему остаётся одним из фаворитов турнира, а Илья Воробьёв наверняка сделает выводы после игры с красно-белыми. СКА прошёл в следующий раунд, а значит ругать команду пока не за что. Некоторым хоккеистам нужно убрать вальяжность и сконцентрироваться на результате, так как концовки матчей со «Спартаком» порой были провальными.

«Локомотив»

Примерный бюджет: 1 млрд 55 млн рублей



«Локомотив» играет в свою силу и делает то, что и должен делать. Проходить соперников уровня «Сочи» коллектив Дмитрия Квартальнова просто обязан. У Ярославля намного выше бюджет, дорогие легионеры (которыми, правда, Квартальнов периодически недоволен). Увы, но из-за травмы «Локомотив» лишился до конца сезона своего капитана Стаффана Кронвалля. Зато мы можем увидеть в воротах волжан чеха Александра Салака. В серии со СКА будет непросто. В регулярном чемпионате «армейцы» стали для «железнодорожников» неудобным соперником.

«Автомобилист»

Примерный бюджет: 1 млрд 508 млн рублей



Уральцы творят свою историю. Клуб из Екатеринбурга впервые выиграл Восточную конференцию, а теперь и во второй раунд плей-офф пробился. Причём, сделал это уверенно и без особого напряга. В команду вложены большие деньги, но пока эти вложения полностью себя оправдывают. Самый дорогой игрок «Автомобилиста» — Найджел Доус – отрабатывает зарплату. Круто выглядят Дэн Секстон, Стефан Да Коста, Якуб Коварж. Лишних людей в Екатеринбурге нет, отсюда и результат. Нельзя не отметить и работу главного тренера Андрея Мартемьянова.

«Авангард»

Примерный бюджет: 1 млрд 608 млн рублей



Взлетела платёжка и у «Авангарда», вложившегося в контракты Франсона, Рямё, Покки, Емелина, Петрова, Шумакова. Ошибкой можно назвать только подписание финского голкипера, который получил очередную тяжёлую травму и вынужденно пропустил весь сезон. В остальном селекция «ястребов» находится на солидном уровне, видна отдача и польза от игроков. Первый раунд «Авангард» даже не заметил, на одном дыхании разобравшись с самим «Ак Барсом». У Боба Хартли одна из сильнейших команд лиги по составу, в серии с «Барысом» омичи будут фаворитами.

«Барыс»

Примерный бюджет: 631 млн рублей



«Барыс» — это не просто сенсация, а настоящее чудо. Со скромным по хоккейным меркам бюджетом астанинцы не перестают удивлять. Сперва выиграли дивизион и стали вторыми на Востоке, затем, пусть и с трудном, но вышли во второй раунд Кубка Гагарина, одолев в семи встречах «Торпедо». В «Авангарде» у Андрея Скабелки не получилось, а в Астане он, похоже, нашёл свою команду. Приятно смотреть и на иностранцев «Барыса», и на казахстанских игроков. Кто-то может усомниться в правдивости бюджета «Барыса», но тут нужно понимать, что большинство местных игроков (половина состава) получают маленькие зарплаты по меркам КХЛ, а основные траты клуба связаны с легионерами.

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«Салават Юлаев»

Примерный бюджет: 1 млрд 484 млн рублей



«Салават» прошёл «Магнитку» и утёр нос многим критикам, не верившим в Николая Цулыгина. Кто-то называл состав уфимцев недостаточно сильным для решения больших задач, но команда показывает, что готова сражаться. Юха Метсола здорово играет в воротах, легионеры во главе с Умарком и подписавшим новый контракт Хартикайненом набирают очки, звено Кадейкина нейтрализует ударные тройки соперника. Не повезло только Антону Бурдасову, который получил травму после удара коленом со стороны Якова Рылова.