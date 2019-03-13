«Предсказамус» и второй раунд плей-офф КХЛ. Многие не верят в СКА, как так?

Закончился первый раунд Кубка Гагарина, подаривший нам одно из самых интересных зрелищ в плей-офф за последние годы. Настало время двигаться дальше. На Западе к очередной встрече в финале конференции рвутся СКА и ЦСКА, на этот раз помешать им постараются «Локомотив» и московское «Динамо». Есть ли шансы у команд Дмитрия Квартальнова и Владимира Крикунова?

Пожалуй, если и ждать нам сенсацию в полуфинале Запада, то именно от ярославской команды. Во-первых, СКА не убедил в первом раунде. Питерцам равную борьбу навязал «Спартак», да и заброшенные шайбы давались подопечным Ильи Воробьёва с трудом, несмотря на комплект ярких исполнителей в атаке. СКА в первом раунде был несколько тяжёл и неповоротлив и взял своё за счёт разницы в классе отдельных хоккеистов и лучшей игры в большинстве.

Не все танцевали вместе со Скабелкой. Итоги «Предсказамуса» Результаты прогнозов на первый раунд плей-офф Кубка Гагарина. Аж четыре человека предсказали победу Уфы над «Магниткой».

Во-вторых, на стороне «Локомотива» молодость и задор игроков, неискушённость большими победами и даже статус андердогов серии. У ярославцев не очень получались матчи против СКА в регулярке, да и в прошлых встречах в плей-офф питерцы неизменно выигрывали, но сейчас, кажется, настал тот момент, когда возможности СКА и «Локомотива» примерно равны. По крайней мере, в игровой дисциплине и организованности ярославцы, пожалуй, даже превосходят своего будущего соперника. Если СКА не добавит в командном взаимодействии, то «армейцы» могут не отделаться лёгким испугом, как в предыдущем раунде.

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А какие же прогнозы сделали на полуфиналы Запада респонденты Предсказамуса?

СКА – «Локомотив» — 20-12

На «Локомотив» поставило немало человек, но всё же большинство голосов получили питерцы. Всё-таки пока слабо верится людям, что базовый клуб сборной России может не дойти даже до финала конференции. Среди 20 прогнозистов, поставивших на СКА, нет единого мнения, сколько матчей хоккеисты Ильи Воробьёва потратят для прохода в следующий раунд. Кто-то ждёт семиматчевую рубку, кто-то отдаёт «железнодорожникам» не больше одной игры. Радикальнее всего взгляды на победу СКА у коллеги из «Советского спорта» Владислава Домрачева: он отправляет команду Дмитрия Квартальнова в отпуск уже после четырёх матчей в серии.

Невероятно, но факт: в серии против СКА «Локомотиву» могут помочь… судьи! Питеру очень тяжело играть против сдерживающей обороны со сдерживающими фолами.

Среди тех, кто всё же верит в сенсацию, популярен счёт 4-3 в серии в пользу «Локомотива». Однако нашлись респонденты, полагающие, что ярославцы управятся и за шесть, и даже за пять матчей. 4-1 в пользу «Локомотива» – такой исход ожидает корреспондент «Чемпионата» из Санкт-Петербурга Елена Кузнецова. Может быть, она что-то знает?

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ЦСКА – «Динамо» — 30-2

Итак, победе «Локомотива» над СКА мы если и удивимся, то не сильно, а вот возможный вылет ЦСКА во втором раунде станет настоящей сенсацией. «Армейцы» катком прошлись по регулярке, поставив ряд рекордов, а в первом раунде ожидаемо не заметили «Витязь». Подопечные Игоря Никитина отдыхают уже больше недели и рвутся в бой. А что же «Динамо»? Команда Владимира Крикунова здорово провела серию с «Йокеритом», обыграв прямолинейных финнов в шести матчах, но с ЦСКА им будет невероятно сложно. С Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачёвым отработают лучшие персональщики КХЛ во главе с Сергеем Андроновым, да и вообще почти в любых компонентах «армейцы» выглядят предпочтительнее динамовцев.

Однако среди наших респондентов нашлись отчаянные люди, которые верят в бело-голубых. Даниил Сальников и Сергей Емельянов полагают, что в финале Западной конференции сыграет «Динамо». Оба прогнозиста, кстати, представляют «Чемпионат», и возможная победа команды Владимира Крикунова может серьёзно улучшить позиции нашего дивизиона в общем зачёте Предсказамуса.

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Какая пара второго раунда плей-офф КХЛ вызывает у вас наибольший интерес?

Но абсолютное большинство опрошенных предрекает победу ЦСКА. Самыми популярными стали счета 4-1 и 4-2 в пользу «армейцев», в семиматчевую зарубу с положительным для ЦСКА исходом верят только София Гудим и Роман Скворцов. Снова не обошлось без радикального мнения. Семён Галькевич предрекает «Динамо» поражения в четырёх матчах.