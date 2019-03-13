У Овечкина — 1200 очков за карьеру! Ещё он что-то шептал на ухо Кросби

«Вашингтон» против «Питтсбурга» — эта вывеска говорит болельщикам о классном хоккее уже больше 10 лет. С тех пор как в НХЛ появилось новое поколение звёзд (Овечкин и Бекстрём у «столичных» и Малкин и Кросби — у «Питтсбурга»), их противостояние неизменно притягивает и почти никогда не оставляет зрителей разочарованными. Нынче акценты немного поменялись и фаворитом считаются не «пингвины», а действующий обладатель Кубка Стэнли. Но это не отменяет очередной эпической битвы, победителем в которой стали хоккеисты «Питтсбурга».

Впрочем, поначалу для «Кэпиталз» всё складывалось неплохо. Якуб Врана оформил «гол в раздевалку» в конце первого периода и приплюсовал к нему ещё один в середине второго, что должно было обеспечить «столичным» комфортное преимущество. Однако грубая ошибка Евгения Кузнецова привела к перехвату, Маккан и Гюнцель этим воспользовались, и это послужило началом «возвращения» «пингвинов».

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Вскоре Сидни Кросби продавил оборону «Вашингтона» во главе с Дмитрием Орловым и сравнял счёт, а ещё через минуту он же завершил «треугольник» в большинстве с участием Фила Кессела и Евгения Малкина.

Родители Малкина поздравили сына с 1000-м очком в НХЛ, опубликовав письмо

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

На старте третьего периода Кессел забил четвёртый гол «пингвинов», который принёс Евгению Малкину долгожданную отметку в 1000 очков за карьеру. Россиянин ассистировал своему партнёру и наконец-то достиг рубежа, которого ждали всю последнюю неделю.

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Затем наступила очередь Овечкина, который тоже добрался до круглой цифры. Юбилейным 1200-м очком для Ови стала результативная передача на защитника Джона Карлсона.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Овечкин стал 49-м хоккеистом в истории НХЛ, кто достиг этой отметки. Среди действующих игроков он третий после Сидни Кросби и Джо Торнтона. Также стоит отметить, что из тех игроков, кто достиг рубежа в 1200 баллов, больше голов было лишь у легендарного Бретта Халла (656 у Халла, 653 — у Овечкина).



К слову, противостояние Овечкина и Кросби могло перерасти в конфликт. После финальной сирены Александр и Сидни столкнулись в борьбе у борта, и в результате этого россиянин жарко «обнял» канадца и что-то сказал ему на ухо. До обмена ударами дело не дошло, к тому же начеку были лайнсмены, которые бы не дали звёздам подраться.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Да, перекинулись словами, он меня поздравил. Что касается результата, то мы огорчены, но не разочарованы. Это хорошие уроки для нас перед стартом плей-офф. Конечно, плохо, что мы даже одного очка не заработали, но нам необходимо осознать, как нужно действовать. Жаль, что мы просто отдали им очки. Просто отдали и всё», — сказал Овечкин после матча.



«Надо быть реалистами. Мы только что выиграли семь матчей кряду, нельзя выигрывать все встречи. Нужно обязательно прийти в норму и хорошо сыграть следующий матч с «Филадельфией», — добавил Никлас Бекстрём.