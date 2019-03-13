«Не могу поверить, что происходит». Великий русский рекорд Малкина и Овечкина

«Буду счастлив, когда он наберёт 1000 очков. Если не сегодня вечером, то завтра», — сказал Александр Овечкин перед матчем с «Питтсбургом». И он, и его соотечественник Евгений Малкин стояли на пороге выдающихся достижений. Капитану «Вашингтона» не хватало одного очка до 1200, нападающему «Питтсбурга» — двух до 1000.

Как символично, что оба добрались до исторических отметок в матче друг против друга. Их карьеры переплетаются – Овечкина выбрали на драфте 2004 года под первым номером, Малкина – под вторым. «Вашингтон» и «Питтсбург» играют в одном дивизионе и постоянно встречаются в плей-офф, это противостояние сейчас является одним из самых принципиальных в НХЛ и каждый год дарит новые захватывающие битвы.

Не перевелись ещё русские богатыри в Америке! У Малкина 1000 очков в НХЛ Есть пятый россиянин в «клубе тысячников». Форвард «Питтсбурга» сделал это в матче против Овечкина.

У Овечкина — 1200 очков за карьеру! Ещё он что-то шептал на ухо Кросби Капитан «Вашингтона» стал 49-м игроком за вековую историю НХЛ, кто добрался до отметки в 1200 баллов.

Как символично, что сегодня они выстрелили практически одновременно, в течение 126 секунд. Красиво и то, что Малкин набрал 1000-е очко на домашнем льду, на глазах у родителей и жены. Не было только его сына Никиты – он ещё слишком маленький, чтобы ходить на поздние матчи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».



Кстати, Овечкин своё 1000-е очко тоже набрал в игре с «Питтсбургом» (в сезоне-2016/17). Красиво и то, что «Питтсбург» поздравил капитана «Вашингтона» с 1200-м очком на кубе. Между этими командами может быть непримиримая вражда, но уважение – прежде всего.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Матч русских рекордов

Что же делает эти одновременные достижения великими? Малкин и Овечкин стали четвёртой парой игроков в истории лиги, которые были выбраны под первым и вторым номером на одном драфте и оба набрали 1000 очков. До них это удавалось только Ги Лефлёру и Марселю Дионну (драфт-1971), Пьеру Тарджону и Брэндану Шэнахэну (драфт-1987) и Джо Торнтону с Патриком Марло (драфт-1997). Овечкин и Малкин пробили комбо на драфте (ни до, ни после под первыми двумя номерами не выбирали двух россиян), а сегодня – ещё одно суперкомбо.

Оба – великие игроки, которые помогли своим клубам подняться на самые вершины. Оба – обладатели Кубка Стэнли, оба становились MVP плей-офф (кстати, кроме них, никто из русских «Конн Смайт» не выигрывал).

Овечкин – 49-й игрок НХЛ, добравшийся до 1200 очков, и, естественно, первый россиянин. В этом сезоне он стал самым результативным русским, обогнав Сергея Фёдорова. Малкин – пятый россиянин с 1000 результативными баллами. Он стал четвёртым хоккеистом в истории «Питтсбурга» с 1000 очками и помог своему клубу повторить рекорд «Детройта». Эх, если бы не травмы, наблюдали бы сейчас в режиме реального времени гонку Евгения и Александра за звание лучшего российского бомбардира в истории.

«До сих пор не могу поверить, что это происходит»

«1000 очков. Сумасшедшая цифра. Я играл в маленьком городе и не предполагал, что окажусь в НХЛ и наберу 1000 очков. До сих пор не могу поверить, что это происходит. Это невероятный вечер для меня. Один из лучших в моей жизни. Это особенный день для моей семьи, для моих друзей. Я играл в хоккей всю свою жизнь. Удивительно быть здесь. И ещё выиграть у «Вашингтона». Для меня это точно особенный день. Последние пару недель я немного нервничал. Всё тянулось так долго. Но сейчас наконец-то рубеж пройдет, и я могу выдохнуть. Но ничего не закончено, я продолжаю идти вперёд. 2000 очков? Без шансов», — заявил после игры счастливый Малкин.



Овечкин сегодня не забил, но продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ. Сидни Кросби считает, что капитан «Вашингтона» может замахнуться на рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы за карьеру). «Думаю, у него есть реальный шанс побить этот рекорд, этого нельзя исключать. Если кто-то когда-то побьёт этот рекорд, то это будет он. Не думаю, что мы ещё когда-нибудь увидим такого игрока, как он», — сказал Кросби перед игрой.



Это была последняя встреча «Вашингтона» и «Питтсбурга» в регулярном чемпионате. Но с большой долей вероятности мы увидим продолжение битвы в плей-офф. Классика.