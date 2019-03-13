Есть ли шансы у «Динамо» и «Локомотива»? Вайсфельд – о полуфиналах Запада

В плей-офф КХЛ начинается второй раунд борьбы за Кубок Гагарина. В преддверии старта серий Западной конференции ЦСКА – «Динамо» (Москва) и СКА – «Локомотив» на вопросы обозревателя «Чемпионата» ответил известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд.

Самый огонь. Чем запомнился первый раунд плей-офф КХЛ Признайтесь, вы не думали, что будет так жарко.

«У ЦСКА лучше подбор исполнителей»

— Многие специалисты называют ЦСКА фаворитом в московском дерби с «Динамо». Вы аналогичного мнения?

— Я тоже считаю, что ЦСКА фаворит. Другое дело, что «Динамо» побьётся и не отдаст серию просто так.



— Побьётся прежде всего за счёт опыта своего главного тренера Владимира Крикунова?

— Есть и другие факторы. К примеру, если сильно сыграет вратарь Александр Ерёменко, как это было в первом раунде, то это тоже поможет бело-голубым. Те же Кагарлицкий с Шипачёвым могут выдать сильные матчи. Главное, чтобы они были в хорошей форме. Тогда это станет козырем «Динамо».

— В противостоянии вратарей Сорокин – Ерёменко на кого бы сделали ставку?

— Всё будет зависеть от Ерёменко. В какой он форме, как скажется солидный по спортивным меркам возраст. Сможет ли Александр отыграть без замен? С другой стороны, сменщик Ерёменко — Иван Бочаров — тоже сильный вратарь. Может быть, бригада вратарей «Динамо» не сильнее «армейской», но и не слабее.



— Молодому тренеру Игорю Никитину будет сложно в тактической борьбе с мэтром отечественного тренерского цеха Владимиром Крикуновым?

— Да, непросто, но ведь Никитин уже тоже достаточно опытный специалист. Он же не какой-то начинающий тренер. Не первый год работает.



— В первом раунде с «Йокеритом» звено Шипачёва как-то сникло, а вторая тройка Закриссона преобразилась.

— В регулярном чемпионате тройка Шипачёва действительно выглядела сильнее.

Всё будет зависеть от Ерёменко. В какой он форме, как скажется солидный по спортивным меркам возраст. Сможет ли Александр отыграть без замен?

— ЦСКА постарается одолеть соперника мощью, постоянным прессингом и физикой?

— У ЦСКА лучше подбор исполнителей, начнём с этого. Как они играли в регулярке, так и сейчас будут продолжать. Я не думаю, что тактика команды сильно изменится. Да и смысл меняться? У «армейцев» всё хорошо.



— У ЦСКА есть люди, которые забивают, вроде Григоренко и Капризова, а есть работяги, которые таскают рояль. Это тоже важно?

— У Игоря Никитина сбалансированная команда, одна из лучших в лиге по составу.

«Если СКА будет играть как со «Спартаком», то могут возникнуть проблемы»

— СКА стал для «Локомотива» неудобным соперником по ходу регулярного чемпионата. В плей-офф всё может поменяться?

— Поменяться-то может. Весь вопрос в СКА. Если «армейцы» будут играть как со «Спартаком», то могут возникнуть проблемы. Мне показалось, что Питер хотел выиграть малой кровью. С «Локомотивом» так не получится. Другое дело, что у ярославцев из-за травмы выбыл системообразующий защитник и капитан команды Стаффан Кронвалль. Это серьёзная потеря.

Невероятно, но факт: в серии против СКА «Локомотиву» могут помочь… судьи! Питеру очень тяжело играть против сдерживающей обороны со сдерживающими фолами.

— «Локомотиву» нужно определиться, кто будет играть в воротах: Коновалов или Салак. Согласны с этим?

— Сложный выбор для тренерского штаба. Оба вратаря сильные. Не думаю, что вратарская проблема как-то остро стоит в Ярославле.



— У СКА, наверное, аналогично? Мы видели, что со «Спартаком» играл и Шестёркин, и Хелльберг.

— Да. Хотя я немного удивлён. Мы говорим, что нужно работать в интересах сборной, а серию со «Спартаком» заканчивал шведский голкипер.



— Но россиянин схлопотал дисквалификацию…

— Но это всего на один матч.

У Питера мало матчей в регулярном чемпионате, где нужно из себя доставать. «Армейцы», как правило, выигрывают на классе, им этого хватает. В плей-офф надо убиваться.

— СКА нервно проводил концовки встреч с красно-белыми, много пропускал. Как избежать подобных ошибок в серии с «Локомотивом»?

— Видимо, появлялась расслабленность, не хватало концентрации. У Питера мало матчей в регулярном чемпионате, где нужно из себя доставать. «Армейцы», как правило, выигрывают на классе, им этого хватает. В плей-офф надо убиваться.

— Вы согласны, что СКА в нынешнем сезоне не такой мощный, как прошлом году?

— Согласен. Всё-таки в прошлом году состав был посильнее.



— Илье Воробьёву приходится непросто, напряжение чувствуется.

— Давление на тренера в топ-клубе всегда высокое. От Воробьёва требуют результата, но не стоит забывать, что он уже выигрывал Кубок Гагарина с «Металлургом». Он же не новичок какой-то! Понятно, что по возрасту он молодой специалист. Но опыта у него хватает. Поэтому его и пригласили в СКА.



— Как-то невыразительно выглядят нападающие Николай Прохоркин, Андрей Кузьменко. Пора прибавлять?

— Прибавлять надо, но, как я понимаю, в Питере считают, что за счёт игр будет набрана форма, а к финалу команда окажется на пике физической готовности. Идея хорошая, но ведь до финала ещё надо дойти! Может так получиться, что не доедешь.

Прибавлять надо, но, как я понимаю, в Питере считают, что за счёт игр будет набрана форма, а к финалу команда окажется на пике физической готовности. Идея хорошая, но ведь до финала ещё надо дойти!

— Чем Дмитрий Квартальнов может удивить соперника. Или всё банально просто: перебегать?

— Мне кажется, что успех Ярославля во многом зависит от формы, в которой сейчас находится команда. Если «железнодорожники» в хорошем физическом состоянии, то могут обыграть кого угодно. Если нет, то не представляют грозной силы. Это моё субъективное мнение.



— На бумаге фаворитом является СКА?

— Да.

