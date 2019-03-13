Шведский защитник Давид Рундблад редко проходил в состав осенью, а в этом плей-офф забил уже три победные шайбы.

Проблемы СКА остались. Но у них есть суперджокер, и это не Гусев

«Лёгкой прогулки для СКА не будет», — убеждены эксперты. Действительно, «армейцы» не слишком убедительно провели первый раунд со «Спартаком», и Александр Кожевников назвал игру СКА хаосом и назвал «железнодорожников» фаворитами этой серии. Леонид Вайсфельд тоже отметил, что СКА необходимо что-то менять в игре, чтобы не создать себе проблем.

Кожевников: у Воробьёва в СКА хаос, «Локомотив» — фаворит этой серии

Хотя, казалось бы, СКА и «Локомотив» встречаются в плей-офф чуть ли не каждый год, и неизменно петербуржцы побеждают на классе. Практически как «Вашингтон» и «Питтсбург» в НХЛ. Предпосылки к изменению тенденции действительно прослеживаются – «Локомотив» — молодая голодная команда с большими амбициями, а СКА то ли недооценил «Спартак», то ли оказался не готов к плей-офф, когда надо выкладываться даже не на 100, а на 200 процентов. Илья Воробьёв выразил надежду, что творческая игра в итоге перевесит механический хоккей, который пропагандирует Квартальнов, но в этой серии на первый план может выйти тяжёлая работа, а не мастерство.

«Локомотив» доказывает, что в него не зря верят

Главная потеря «Локомотива» — капитан команды Стаффан Кронвалль, который выбыл до конца сезона из-за травмы ноги. Защитник серьёзно прибавил после завершения регулярки и стал лучшим бомбардиром команды в первом раунде, набрав 6 (3+3) очков. Вместо него в первом матче появился Александр Елесин. СКА же не стал менять состав и сочетания, которые добились успеха в первом раунде. Интересно, что вратари, начинавшие плей-офф у обеих команд, оказались в запасе. Дмитрий Квартальнов сделал ставку на опыт Александра Салака, Илья Воробьёв положился на Магнуса Хелльберга.

Первые минуты игры подтвердили скепсис экспертов и трети прогнозистов нашего конкурса «Предсказамус». «Локомотив» играл острее и не раз мог открывать счёт, отличные моменты были у Ильенко и Осипова. СКА с трудом выходил из-под прессинга, практически не угрожал воротам Салака и постоянно допускал потери.

«Предсказамус» и второй раунд плей-офф КХЛ. Многие не верят в СКА, как так? Прогнозы на серии ЦСКА – «Динамо» (Москва) и СКА – «Локомотив».

Удаления «Локомотива» помогли «армейцам» потихоньку перехватить инициативу. Если первые два большинства хозяева провели невнятно и даже не могли зайти в зону, то к третьему немного разыгрались. Однако не настолько, чтобы забить, — соперник играл плотно и не позволял свободно бросать с пятачка.

Квартальнов совершенно точно не ошибся с выбором голкипера. Салак играл сверхнадёжно, как и в серии с «Сочи». Опытный чех как будто и не заметил длинного перерыва, когда его полностью переиграл молодой Илья Коновалов, и только ждал своего шанса продемонстрировать своё мастерство. К тому же СКА для него – далеко не чужая команда, в Петербурге Салак провёл полтора сезона.

Суперджокер СКА – не Дацюк и не Гусев, а Рундблад

Во втором периоде это зыбкое преимущество всё равно испарилось, и «Локомотиву» такая игра была сподручнее. Единственную победу «Локомотив» одержал над СКА в этом сезоне в овертайме со счётом 1:0. Никаких неразрешимых задач перед соперником петербуржцы не ставили, слабо смотрелись лидеры СКА – у Дацюка и Гусева после 40 минут игры было по одному голевому моменту, а ярославцы смотрелись предпочтительнее и перебрасывали хозяев. Хаос, как выразился Кожевников, из игры «армейцев» никуда не делся, с таким хоккеем чемпионом не станешь.

Мы писали, что «Локомотиву» в этой серии могут помочь судьи. В статье речь шла о сдерживающих штрафах, но подножки и размахивание высоко поднятых клюшек в них не входят. Сегодня ярославцев трижды наказывали за подножки. Штраф Осипова оказался критичным – «Локомотив» здорово действовал в равных составах, но давать СКА столько большинства себе дороже.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Реализовал штраф Осипова Давид Рундблад – неожиданный джокер СКА в этом плей-офф. Шведский защитник редко попадал в состав петербуржцев, но ухватился за свой шанс после травмы Патрика Херсли. И если в сентябре было совершенно непонятно, зачем СКА нужен Рундблад, в плей-офф всё встало на свои места. Он забил уже три шайбы, причём все – победные (!). Давид любит подключаться к атаке, но подобную результативность в матчах на вылет демонстрировал лишь раз в своей карьере, когда в сезоне-2010/11 забил три гола в 18 играх за «Шеллефтео».

Этот матч СКА выиграл, но в серии ещё ничего не ясно. «Армейцам» надо прибавлять и играть так же, как в третьем периоде, в одной непрерывной атаке. «Локомотиву» необходимо рачительно относиться к создаваемым моментам. Тогда нас ждут захватывающие качели.