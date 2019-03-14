«Авангард» не заметил смены декораций. Но «Барыс» будет воевать

Омичи ударно провели первый период, а затем довели встречу до победы. Но «Барыс» показал, что лёгкой жизни у «Авангарда» не будет.

Полуфинал Восточной конференции спустя два года вернулся в Астану. В 2017 году «Барыс» последний раз добирался до этой стадии, проиграл тогда всухую серию будущему чемпиону «Металлургу», затем пережил тяжёлый прошлый сезон, но сейчас казахстанский клуб вполне готов к новому вызову. Под руководством Андрея Скабелки астанинцы без каких-либо проблем не только попали в плей-офф, но и заняли второе место в конференции, правда, в первом раунде столкнулись с очень упорным сопротивлением «Торпедо». Сил «Барыс» потратил немало, но кто будет об этом думать в разгар кубковых сражений? Настроение у хоккеистов астанинцев боевое, а капитан Брэндон Боченски и вовсе настраивается на победу в Кубке Гагарина.

Боченски: цель «Барыса» — выиграть Кубок Гагарина

«Авангард» ураганом прошёлся в первом раунде по казанскому «Ак Барсу», заставив многих посмотреть на себя, как на главного претендента на главный трофей в КХЛ. После выноса «ястребами» действующего чемпиона, мало у кого было сомнений в том, кто фаворит этого полуфинала, хоть «Барыс» и начинал серию дома.

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До второго раунда обеим командам не удалось добраться без кадровых потерь. Омичи в третьей игре серии с «Ак Барсом» потеряли капитана Евгения Медведева, сроки восстановления которого, разумеется, засекречены. «Барысу» же до конца сезона точно не помогут Роман Старченко и Кевин Даллмэн. И если канадский защитник уже давно не играет существенной роли для «Барыса», то потеря одного из своих лучших снайперов может оказаться для астанинцев весьма болезненной.

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С тонусом у «Авангарда» всё в порядке

Перед серией ходили разговоры, что длительная пауза между матчами может сыграть с «Авангардом» злую шутку. 10 дней отдыха посреди плей-офф – серьёзное испытание для игрового тонуса. Однако с первых же минут стартовой встречи «ястребы» успокоили своих поклонников. «Авангард» будто бы и не отдыхал целую вечность – всё те же мощный форчекинг, давление, скорости и умная игра по всему периметру площадки.

Омичи не позволили «Барысу» начать активнее на правах хозяев, выдержали первое меньшинство в матче, а затем приступили к делу. Первую шайбу в ворота Хенрика Карлссона по-бобровски отправил Кирилл Петров, получивший огромное свободное пространство за владениями шведского голкипера.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» продолжил оказывать давление, в одну калитку в первом периоде перебросал хозяев площадки (15-3), получил несколько возможностей при игре в большинстве. Диагональные перепасовки Сергея Шумакова и Тейлора Бека проходили, но не заканчивались голами, но удвоить счёт омичам в первом периоде всё же удалось. «Барыс» ошибся при выходе из зоны, играя в меньшинстве, и эту оплошность астанинцев шикарным образом претворил в гол Илья Михеев, завершивший изумительную комбинацию с участием всё тех же Шумакова и Бека.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Барыс» вернулся в игру

После первого периода могло показаться, что «Барысу» не прошла даром длинная заруба с «Торпедо», и у подопечных Андрея Скабелки просто нет сил сопротивляться мощному сопернику. Однако астанинцы уже во втором игровом отрезке смогли доказать, что они не зря попали в четвёрку сильнейших команд в конференции, как в регулярке, так и по итогам плей-офф. «Барыс» с первых минут второго периода полетел вперёд и сумел перехватить у «Авангарда» инициативу. У хозяев стали получаться позиционные атаки, проходить вертикальные передачи под синюю линию, но «ястребы» оборонялись грамотно, да и Бобков тащил в нужный момент.

Апогеем активности «Барыса» стал небольшой игровой отрезок в середине периода, когда сначала Антон Сагадеев из выгодной позиции зарядил в крестовину ворот Бобкова, а спустя пару секунд астанинцы заработали большинство. Но реализовать численное преимущество хозяевам не удалось, и их порыв во второй двадцатиминутке остался безрезультативным. Однако «Барыс» сумел вернуться в игру, и третий период обещал стать очень нервным и упорным.

Петерссон подарил ложную надежду

В третьем периоде «Авангарду» вроде бы удалось сперва успокоить «Барыс», прыть астанинцев по сравнению с прошлым игровым отрезком уменьшилась, а «ястребы», казалось, вновь взяли игру в свои руки. Тем удивительнее, что хозяевам площадки именно в этот момент удалось отыграть одну шайбу. «Авангард» неаккуратно сыграл в средней зоне, запустил в свои владения Никиту Михайлиса и Андре Петерссона, и швед с пятачка преобразовал тонкую передачу партнёра в первый гол «Барыса» в серии.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

У «Барыса» оставалось ещё 15 минут игрового времени, чтобы отыграться, но астанинцы, по большому счёту, так и не приблизились к своему второму голу. «Авангард» шайба Петерссона совсем не смутила, омичи грамотно отоборонялись и довели встречу до победы. Кроме того, астанинцы в одном из эпизодов потеряли Андре Петерссона, пострадавшего после силового приёма. В конце матча «Барыс» заменил Хенрика Карлссона шестым полевым игроком, но это обернулось лишь голом Сергея Широкова в пустые ворота. «Авангард» победил 3:1, одержал пятую подряд победу в плей-офф и повёл в серии. «Ястребиная» сказка продолжается.