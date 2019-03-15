Кучеров – Лемье нашего времени. Так в НХЛ играли больше 20 лет назад

Никита Кучеров не просто доволен тем, как разлетаются от него бедные и беспомощные соперники. Он похож на горячий нож, проходящий сквозь масло, когда речь идёт о новейшей истории НХЛ. Никита в очередной раз впечатлил всех, набрав 4 (2+2) очка в матче с «Детройтом», и достиг отметки в 115 очков за сезон. Кучеров сделал это всего за 71 матч, поэтому если он сохранит нынешний темп (1,61 очко в среднем за матч) и сыграет все 82 встречи регулярного чемпионата, то финиширует, набрав 132 или 133 балла. Этот результат, если он будет достигнут, поставит россиянина на одну доску с самыми великими игроками последних 30 лет.

Он будет вторым после Лемье

Со стороны цифра в 115 очков не кажется чем-то сверхъестественным, но добираться до этой отметки в последние годы удавалось считаному числу игроков. Последним хоккеистом, кто смог это сделать, был капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который аж 12 лет назад набрал 120 баллов. За год до этого Джо Торнтон из «Сан-Хосе» наколотил 125 очков и на флажке обошёл Яромира Ягра (123) в борьбе за «Арт Росс Трофи».



Но даже если предположить, что Кучеров остановится на нынешней цифре в 115 очков и за оставшийся десяток матчей не наберёт ничего, то всё равно останется одним из лучших бомбардиров НХЛ XXI века.

Лучшие сезоны по очкам, начиная с чемпионата-2000/01:



1. Джо Торнтон — 125 очков (2005/06),

2. Яромир Ягр — 123 (2005/06),

3. Яромир Ягр — 121 (2000/01),

4. Сидни Кросби — 120 (2006/07),

5. Джо Сакик — 118 (2000/01),

6. Никита Кучеров — 115 (2018/19),

7. Джо Торнтон — 114 (2006/07).

Если предположить, что наш прогноз верен и Кучеров действительно наберёт 132-133 очка за нынешний регулярный чемпионат, то он обойдёт не только упомянутую выше семёрку лидеров-бомбардиров с 2000 года, но и заберётся в список великих в 1990-е. Так, Кучеров будет круче Ягра, набравшего 127 очков в сезоне-1998/99, и станет вторым после легендарного Марио Лемье в сезоне-1995/96, когда Великолепный наколотил 161 очко. К слову, начиная с чемпионата-1992/93 отметку в 130 баллов игроки НХЛ преодолевали всего-то 9 раз.



Кучеров вполне сравним с Лемье и по количеству матчей с тремя и более очками в свои лучшие сезоны. Тут, конечно, поражает и Сергей Фёдоров. У Лемье, кстати, в тот год было 13 игр с четырьмя и более очками.

Статистика в лучших сезонах звёзд НХЛ

Макдэвид отдохнёт

Опять же, если Кучеров вдруг получит травму или перестанет набирать очки, остановившись на текущей цифре в 115 баллов, то его сезон войдёт в топ-25 за последние 26 лет. Столько же набрал грозный Эрик Линдрос в сезоне-1995/96, когда могучий центрфорвард «Филадельфии» ещё не получил свои многочисленные сотрясения, и играл в полную силу.



«Кучеров действительно играет в этом году просто потрясающе. Остановить его могут только травмы, чего бы очень не хотелось. Возможно, наставник «Тампы» Джон Купер даст ему передышку перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли. Все обращают внимание на очки, но не говорят о том, как они распределяются: у Никиты 35 голов и 80 передач. Он всего в двух передачах от того, чтобы делать по одному голевому пасу в среднем за матч на протяжении целого сезона. Таких вещей раньше ожидали только от Уэйна Гретцки», — отметил обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.

При всём уважении к Коннору Макдэвиду — единственному хоккеисту, кто в сезоне-2018/19 тоже смог добраться до отметки в 100 очков, — трудно представить, что кто-то заслужил титул самого ценного игрока сезона больше, чем Кучеров. А самый убийственный факт заключается в том, что Кучеров играет намного меньше, чем те же Макдэвид или Патрик Кейн: среднее игровое время россиянина составляет 19 минут и 42 секунды, в то время как капитан «Ойлерз» проводит на площадке 23 минуты и 1 секунду, а лидер «Чикаго» — 22 минуты и 26 секунд.



О невероятном прогрессе Кучерова красноречиво говорят цифры. За шесть сезонов в НХЛ Никита вдвое снизил количество матчей, в которых он не набирал очков.

Статистика Никиты Кучерова по сезонам в НХЛ

А вот как выглядит картина в нынешнем сезоне по сравнению с другими главными бомбардирами сезона.

Игры без набранных очков у лучших бомбардиров сезона-2018/19

«Это наша заслуга или позор предыдущих 57 выборов на драфте?»

Согласно данным продвинутой статистики, действия партнёров Кучерова заметно теряют эффективность, когда Никиты нет на льду, хотя нельзя отрицать и тот факт, что Брейден Пойнт стал идеальным центрфорвардом для российского бомбардира. «Кучеров — самый опасный парень в хоккее на данный момент», — заявил знаменитый наставник «Торонто» Майк Бэбкок после недавнего поражения от «Тампы» со счётом 2:6, и такая оценка дорогого стоит. Помнится, «лучшие в мире» Кросби и Макдэвид тоже получали подобные оценки.



«Все другие кандидаты на «Харт Трофи» выглядят просто бледно. Кейн в «Чикаго», Кросби в «Питтсбурге», Годро в «Калгари», Овечкин в «Вашингтоне» и даже «звёздочка без плей-офф» Коннор Макдэвид. Все они уже опоздали за этим призом», — отмечает журналист The Score Джон Матис.



На протяжении всех шести сезонов в НХЛ Никита неизменно прогрессировал, подняв собственную среднюю результативность с 0,4 очка за игру в дебютном чемпионате до нынешних 1,6 балла. Совсем неплохо для хоккеиста, который был выбран под обескураживающим с нынешний позиций 58-м номером на драфте 2011 года. «Я не знаю, это наша заслуга или позор тех 57 выборов, которые были до него?» — с улыбкой прокомментировал этот факт Джон Купер. Он вполне может шутить, потому что знает, что приз MVP в этом году точно достанется хоккеисту из его команды.

Игры с 3 и более очками у лучших бомбардиров сезона-2018/19

Статистика Никиты Кучерова по сезонам в НХЛ

«Кучерова по праву сравнивают с Лемье, но ведь не надо забывать, что Марио играл задолго до эпохи потолка зарплат и считался вторым хоккеистом по уровню мастерства после Гретцки. Есть мнение, что Марио был лучше Уэйна, но его сгубили травмы и болезни. Сам факт того, что Кучеров преследует такие имена прошлого, говорит обо всём. В этом году он показывает такие цифры, которые переводят обсуждение его игры в историческую плоскость. Что нам теперь делать? Сидеть и наслаждаться его игрой. Кто знает, когда мы снова увидим такого прекрасного хоккеиста!» — резюмировал автор блога Raw Charge Мэттью Истевс.