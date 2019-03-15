Первое поражение ЦСКА в плей-офф. Гола ждали больше часа

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

Злость Крикунова и рецепт победы от Кагарлицкого

Первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и московским «Динамо» претендует на статус одного из самых скучных в нынешнем плей-офф. «Армейцы» с первых минут начали доказывать превосходство в классе. Они забивали в ключевые моменты встречи, не позволяя «Динамо» даже на несколько минут задуматься о том, что у них есть шансы на успех. На послематчевой пресс-конференции главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов как обычно не лез за словом в карман, комментируя игру своей команды.

«Нам преподали хороший урок. Чем быстрее мы научимся играть на тех скоростях, что предлагает соперник, тем будет проще в серии. Это плей-офф. В таких играх надо воевать, биться и сражаться. К сожалению, сегодня мы отбывали номер», — заявил рассерженный Крикунов.

Чайковски: Крикунов после матча с ЦСКА был очень злым

Лучший снайпер «Динамо» по итогам регулярного чемпионата Дмитрий Кагарлицкий, делясь ожиданиями от второго матча серии, был предельно точен в формулировках.



«Во второй игре нам надо забить на один гол больше, чем ЦСКА. Для этого надо чаще бросать, стараться переигрывать вратаря, создавать больше моментов и играть более агрессивно. Также надо пытаться сохранять шайбу, чтобы нагрузка на наших защитников была меньше», — раскрыл рецепт игры с ЦСКА Кагарлицкий.

Кагарлицкий: во втором матче «Динамо» надо забить на один гол больше, чем ЦСКА

Вера в Бочарова и подарок Хансену на день рождения

Ворота «Динамо» в первой встрече защищал Александр Ерёменко. Опытный голкипер блестяще проявил себя в серии с «Йокеритом», одержав три победы и став главным фактором выхода «Динамо» в следующий раунд. Ерёменко, хоть и пропустил четыре шайбы от ЦСКА, вряд ли заслужил упрёки в свой адрес. Тем не менее, когда за семь минут до конца матча Ерёменко уступил место в воротах Ивану Бочарову, стало понятно, что именно Бочаров будет стартовым вратарём «Динамо» на второй матч. Так и произошло. В очередной раз по ходу сезона поменялись звеньями Даниил Тарасов и Микс Индрашис. Индрашис отправился в тройку Вадима Шипачёва, а Тарасов вернулся в тройку Патрика Закриссона. В защите Виталий Меньшиков заменил Миику Койвисто. Финский хоккеист не пользуется большим кредитом доверия и зачастую оказывается крайним в неудачах «Динамо».

Более масштабную ротацию провёл Игорь Никитин. Практически полностью оказалась видоизменена вторая тройка нападения, где у Сергея Андронова поменялись оба крайних форварда. Павел Карнаухов заменил Грега Скотта, а Максим Мамин вытеснил из состава Сергея Калинина. Янник Хансен оказался в третьей тройке на месте Александра Попова. Примечательно, что в день игры датскому форварду исполнилось 33 года. Видимо, включение Хансена в состав стало подарком игроку от Никитина. Не обошлось без изменений и в линии защиты: Артём Блажиевский уступил место в составе Михаилу Пашнину.

Игра без ворот в первом периоде

Команды начали игру с обмена удалениями. Уже на 27-й секунде стартового периода экскурсией в штрафной бокс отметился капитан ЦСКА Андронов, а спустя три минуты по тому же направлению отправился форвард «Динамо» Дмитрий Моисеев. В большинстве соперники ничего вразумительного не показали, а как только составы оказались равными, Карнаухов упустил вернейший момент, чтобы открыть счёт. Форвард ЦСКА бросал с убойной позиции, однако не попал даже в створ ворот.



«Армейцы» больше владели шайбой, тогда как, бело-голубые искали счастье в контригре. В одну из таких контратак динамовцы убежали «три в один», но ничего извлечь не сумели. Индрашис от правого борта сделал пас в центр зоны, Кагарлицкий кистевым броском в цель не попал. Большая часть периода проходила без угроз воротам.

Было очевидно, что «Динамо» извлекло уроки из поражения в первом матче и старалось действовать как можно внимательнее. ЦСКА давил на соперника, не стараясь включаться на полную мощность. Статистика по броскам в створ ворот (три – пять) как нельзя лучше отражала суть игры команд в первом периоде.

Фальстарт Карнаухова

Вторая двадцатиминутка началась с массированного наступления ЦСКА. «Армейцы» раз за разом доставляли на шайбу на пятак ворот Бочарова, создавая давление на проводящего лишь четвёртый матч в карьере в плей-офф голкипера «Динамо». Вей, Капризов, Шалунов имели реальные моменты для взятия ворот, однако до поры до времени Бочарову удавалось отбиваться.

Продолжаться долго это не могло. Тройка Шипачёва провалилась в чужой зоне и пропустила резкую контратаку ЦСКА. Карнаухов и Андронов убежали «два в один» и, как им казалось, открыли счёт в матче. 22-летний Карнаухов даже успел отпраздновать заброшенную шайбу, однако главным арбитрам встречи Мартину Франё и Сергею Гусеву понадобился долгий видеопросмотр для определения взятия ворот. Вердикт судей: шайба не пересекла линию ворот – гола нет.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Ноль голов за 60 минут

Матч продолжал складываться под диктовку ЦСКА. Очередную атаку «армейцев» финский защитник «Динамо» Юусо Хиетанен остановил лишь с помощью нарушения правил. В большинстве с любимой точки заряжал Григоренко – шайба пролетела рядом со штангой. Бело-голубые ответили затяжной позиционной атакой, в течение которой капитан команды Илья Никулин трижды прикладывался от синей линии. Результат неизменен – 0:0 на табло после двух периодов.



Чем дольше продолжался матч, тем очевиднее становилось, что исход встречи должна решить всего одна шайба. В первой половине третьего периода игра шла практически без пауз. И надо же такому случиться, что практически семиминутный отрезок без вмешательства судей завершился удалением у ЦСКА. «Динамо» к своему редкому шансу отнеслось не лучшим образом – один бросок Хиетанена за две минуты – да и тот абсолютно не опасный.



В основное время голевого чуда так и не свершилось. «Динамо» было близко к победе, однако Кагарлицкий и Индрашис за 80 секунд до конца третьего периода не реализовали выход «два в один». Кагарлицкий скинул шайбу на Индрашиса, но у Микса бросок не получился. А это значит, что впервые в нынешнем плей-офф игра перешла в овертайм при счёте 0:0.

Фактор Брюквина

Всё закончилось внезапно. С начала овертайма прошло меньше минуты, динамовцам удаётся атака. Брюквин от левого борта сместился в центр и с кистей с ползоны направил шайбу в девятку ворот! Сорокин в этой ситуации был бессилен.



ЦСКА терпит первое поражение в этом плей-офф, а «Динамо» в свою очередь прерывает шестиматчевую серию неудач в играх с принципиальным соперником. Серия переезжает на территорию «Динамо», где всё начнётся заново.